ԵՄ-ի պաշտպանական կախվածության վերաբերյալ ԱՄՆ-ից բեռնաթափել է պետք

Դանիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Դալը աջակցում է Ռուտտեի տեսակետին ԵՄ-ի պաշտպանական կախվածության վերաբերյալ ԱՄՆ-ից։
Դանիացի ԵԺԿ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Հենրիկ Դալը Euronews-ի համար հրապարակված հոդվածում նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ճիշտ է պնդում, որ ԵՄ-ն անվտանգության առումով կախված է մնում ԱՄՆ-ից, գոնե առայժմ:
Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Հենրիկ Դալը պաշտպանել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի այս շաբաթ արված մեկնաբանությունները՝ ԵՄ-ի կողմից ԱՄՆ-ից ինքնապաշտպանության համար կախվածության վերաբերյալ:
Դանիացի եվրոպացի օրենսդիրը համաձայն է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, որ Եվրոպան ներկայումս զուրկ է հիմնական ռազմական կարողություններից, մասնավորապես՝ անկախ հրամանատարության, հետախուզության և թվային ենթակառուցվածքների ոլորտներում, որոնց մեծ մասը դեռևս տրամադրվում է ԱՄՆ-ի կողմից:
«Այսօրվա դրությամբ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական հենասյունը չի կարող գործել որպես լիովին ինքնավար զսպող ուժ առանց Միացյալ Նահանգների», – գրել է Դալը։
«Եվրոպան չունի իսկապես անկախ ռազմավարական հրամանատարական կառուցվածք, որը կարող է պլանավորել և իրականացնել լայնածավալ, բարձր ինտենսիվության գործողություններ առանց ԱՄՆ մասնակցության։ ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված հրամանատարական համակարգը, գործնականում, խորապես ամերիկյան է իր ճարտարապետությամբ»։
Դալը նաև պնդում է, որ բարոյական կեցվածքը և վիրավորված հպարտությունը չեն փոխարինում նյութական հնարավորություններին։ Հետևաբար, ԵՄ-ն չպետք է քննադատի Ռուտտեին ներկա իրականությունը և Եվրոպայի պաշտպանության շուրջ առկա խնդիրները նկարագրելու համար։
«Արձագանքը կանխատեսելի էր։ Հետևեց գրգռվածության, վիրավորված հպարտության և բարոյական կեցվածքի խառնուրդ։ Բայց սա հենց սխալ արձագանքն է։ Երբ ախտորոշումը ճիշտ է, վրդովմունքը չի փոխարինում բուժմանը», – ասել է նա։
Սակայն, դանիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորը չի կիսում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի այն միտքը, որ ԱՄՆ-ի անվտանգությունից անկախությունը «երազանք» է։
Իրականում, Հենրիկ Դալը կարծում է, որ համապատասխան ուշադրության դեպքում Եվրոպան կարող է կառուցել դիմացկուն և ինքնավար պաշտպանական ռազմավարություն։
«Եվրոպան չի դառնա ավելի ուժեղ՝ ցանկանալով ինքնավարություն։ Այն կդառնա ավելի ուժեղ՝ հասկանալով, թե իրականում ինչ է արժենում ինքնավարությունը, որքան ժամանակ է պահանջվում և ինչու է հակառակը ձևացնելը դրան չհասնելու ամենաապահով ճանապարհը», – ասաց նա։
Ռուտտեն այս շաբաթվա սկզբին բախվել էր բացասական արձագանքի՝ ասելով, որ Եվրամիությունը պետք է «շարունակի երազել» իր ամենամեծ դաշնակից Միացյալ Նահանգներից անկախանալու մասին՝ անվտանգության և պաշտպանության հետ կապված հարցերում։
Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիան Դանիայից խլելու փորձից հետո՝ աննախադեպ վեճ, որը գրեթե 80-ամյա տրանսատլանտյան դաշինքը հասցրեց փլուզման եզրին։
Լարվածությունը մեղմվեց Ռուտտեի միջնորդությամբ Արկտիկայի անվտանգության վերաբերյալ կնքված համաձայնագրով։
«Երբ նախագահ Թրամփը լավ բաներ է անում, ես նրան կգովաբանեմ, և ես դեմ չեմ, որ նա հրապարակի SMS հաղորդագրություններ», – երկուշաբթի կեսօրին Եվրախորհրդարանի անդամներին ասաց Ռուտտեն՝ անդրադառնալով Թրամփի կողմից երկու տղամարդկանց անձնական հաղորդակցությունների արտահոսքին։
«Եթե այստեղ որևէ մեկը կրկին կարծում է, որ Եվրամիությունը կամ Եվրոպան որպես ամբողջություն կարող է պաշտպանվել առանց ԱՄՆ-ի, շարունակեք երազել։ Դուք չեք կարող։ Մենք չենք կարող։ Մենք միմյանց կարիքն ունենք»։
Ռուտտեն պնդեց, որ եվրոպական երկրները ստիպված կլինեն ծախսել իրենց ՀՆԱ-ի 10%-ը, այլ ոչ թե ներկայիս նպատակի դեպքում 5%-ը, որպեսզի փոխհատուցեն Վաշինգտոնի աջակցության կորուստը։
«Դուք ստիպված կլինեք զարգացնել ձեր սեփական միջուկային կարողությունները։ Դա միլիարդավոր եվրոներ է արժենում», – ասաց նա։ «Այդ դեպքում դուք կկորցնեք մեր ազատության վերջնական երաշխավորին՝ ԱՄՆ միջուկային հովանոցին։ Այնպես որ, հաջողություն»։
Ռուտտեի միջամտությունը խորհրդարանում արագորեն հետաքրքրություն առաջացրեց սոցիալական ցանցերում, որտեղ տեսանյութերը լայնորեն տարածվեցին օգտատերերի կողմից և ընտրվեցին վերլուծաբանների կողմից։
Ռուտտեի դեմ ամենաուժեղ արձագանքը ստացավ Ֆրանսիայից, որը «ռազմավարական ինքնավարության» հայեցակարգի և պետական մրցույթների համար «Արտադրված է Եվրոպայում» նախապատվության կողմնակիցն է։
Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով փոխնախարար Բենջամին Հադդադը կրկնեց այս ուղերձը՝ նշելով այն փաստը, որ Ուկրաինայի ամենամեծ դոնորը Եվրոպան է, այլ ոչ թե ԱՄՆ-ն։
«Մենք պետք է շատ ավելի հեռու գնանք (պաշտպանության հարցում): Մենք այլ ընտրություն չունենք: Մենք տեսնում ենք մի աշխարհ, որը դառնում է ավելի դաժան, ավելի բռնի: Մենք տեսնում ենք սպառնալիքներ Դանիայի ինքնիշխանության դեմ ամերիկացի դաշնակիցներից», – ասել է Հադդադը DW-ին տված հարցազրույցում։
Բաց մի թողեք
Իրանցիները պատմություն են կերտում։ Եվրոպան պետք է գործի. Լուսանկարներ
ԵՄ խորհրդարանը հետաձգում է ԱՄՆ-ի առևտրային համաձայնագրի սառեցման որոշումը
Բրյուսելի 5 ամենադժվար աշխատանքները: Այս մարդիկ ունեն ամենաաննախանձելի դերերը ԵՄ մայրաքաղաքում