28/01/2026

ԵՄ-ում տարիքային ստուգումներ են ներդրվելու սեքս տիկնիկների սկանդալից հետո

28/01/2026

Քայլը տեղի է ունեցել սեքս տիկնիկների առցանց վաճառքի շուրջ առաջացած վրդովմունքի և կարգավորող մարմինների ճնշման հետևանքով։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Shein առցանց շուկան ներդնում է տարիքային ապահովագրության գործիք՝ անչափահաս օգտատերերին անպատշաճ ապրանքներից հեռու պահելու համար, երեքշաբթի օրը օրենսդիրներին հայտնել է ընկերության փաստաբանը։

Քայլը տեղի է ունեցել նոյեմբերին սեքս տիկնիկների վաճառքի շուրջ հարթակի վրա առաջացած վրդովմունքի և կարգավորող մարմինների ճնշման հետևանքով։ ԵՄ գործադիր մարմինը Shein-ից տեղեկատվություն էր պահանջել այն մասին, թե ինչպես է այն ստուգում օգտատերերի տարիքը՝ համոզվելու համար, որ նրանք չեն կարող տեսնել անպատշաճ ապրանքներ։

Shein-ը իր կայքում տեղադրել է «երրորդ կողմի լուծում», որը ներդրվում է «երկիր առ երկիր» սկզբունքով, Եվրոպական խորհրդարանի ներքին շուկայի հանձնաժողովին հայտնել է գլխավոր խորհրդական Չժու Ինանը։

«Տարիքային ստուգման այդ շերտի հետևում կլինեն բոլոր տարիքային սահմանափակումներով ապրանքները», – ասել է Չժուն։

Հանձնաժողովը Shein-ի հիմնական վերահսկողն է՝ համաձայն «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի, որը ԵՄ օրենք է, որը նախատեսված է օգտատերերի համար առցանց հարթակների ռիսկերը սահմանափակելու համար։ Shein-ը դասակարգվում է որպես շատ մեծ առցանց հարթակ՝ ավելի քան 45 միլիոն օգտատերերով, և կանոնների խախտման համար կարող է տուգանվել մինչև իր տարեկան համաշխարհային եկամտի 6 տոկոսը։

Հանձնաժողովը անմիջապես չի արձագանքել մեկնաբանության հարցմանը։

Shein-ը նաև փորձարկում է հանձնաժողովի տարիքի ստուգման հավելվածը, կամ «մինի դրամապանակը», ինչպես այն երբեմն անվանում են, ասել է Չժուն։ Տարիքը առցանց ստուգելու հավելվածի այս նախագիծը մշակվել է հանձնաժողովի կողմից և ներկայումս փորձարկվում է ԵՄ վեց երկրների կողմից։

«Իհարկե, տեղի ունեցածը բացարձակապես անընդունելի է», – ասել է Չժուն՝ նկատի ունենալով մանկական սեքս տիկնիկներին և այլ անօրինական բովանդակությանը։ Բայց սա «առաջին անգամը չէ, որ դա պատահում է շուկայի հետ և դա պատահել է նաև մի քանի շուկաների հետ», – ասաց Ժուն։

