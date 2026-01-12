Սլովակ լրագրողի վրա հարձակում են գործել, նախարարները քննադատում են նրա հրապարակային հայտարարությունները

70-ամյա հայտնի մեկնաբան Պետեր Շուտցը ծեծի է ենթարկվել առևտրի կենտրոնի լոգարանում. ոստիկանությունը հետաքննություն է անցկացնում։
Պետեր Շուտցի վրա հարձակումից հետո Սլովակիայի ներքին գործերի նախարար Մատուշ Շուտայ Էշտոկը դատապարտել է բռնությունը ընդհանուր առմամբ, բայց ասել է, որ «նույնիսկ մեկնաբանի վրա ենթադրյալ հարձակումը չի կարող նվազեցնել նրա պատասխանատվությունը այն խոսքերի համար, որոնք նպաստել են զգացմունքների բորբոքմանը և հասարակությանը պառակտմանը»։
Սլովակիայի կառավարության առնվազն երկու անդամ կիրակի օրը արձագանքել են հայտնի լրագրողի վրա բռնի հարձակմանը՝ քննադատելով նրա գրվածքները։
Սլովակ քաղաքական մեկնաբան 70-ամյա Պետեր Շուտցը շաբաթ օրը կեսօրին հարձակման է ենթարկվել անհայտ անձի կողմից Սլովակիայի արևելքում գտնվող Կոշիցե քաղաքի առևտրի կենտրոնում։ Նա հոսպիտալացվել է, այդ թվում՝ ազդրոսկրի կոտրվածքի վիրահատություն։
Sme ազգային օրաթերթի տվյալներով՝ հարձակումը տեղի է ունեցել Սլովակիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի մեծ ժողովրդականություն վայելող առևտրի կենտրոնի հանրային լոգարանում։ Շուտցը, որը 1990-ականներից ի վեր Sme-ի առաջատար մեկնաբան է և հաճախակի հանդես է գալիս քաղաքական թոք-շոուներում, խիստ քննադատաբար է մոտեցել ներկայիս կառավարությանը՝ վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի գլխավորությամբ, որն այժմ իր չորրորդ ժամկետն է։
Ներքին գործերի նախարար Մատուշ Շուտայ Էշտոկը, որը գլխավորում է երկրի ոստիկանական ուժերը, դատապարտել է բռնությունը ընդհանուր առմամբ, բայց հավելել է. «պետք է նշել, որ [Սլովակիայի] հասարակական տարածքը վաղուց ի վեր բախվել է բևեռացնող և անմարդկային հայտարարությունների, որոնք մեծացնում են լարվածությունը հասարակության մեջ։ Նույնիսկ մեկնաբանի վրա ենթադրյալ հարձակումը չի կարող նվազեցնել նրա պատասխանատվությունը այն խոսքերի համար, որոնք նպաստել են զգացմունքների բորբոքմանը և հասարակությանը բաժանելուն»։
Միևնույն ժամանակ, շրջակա միջավայրի նախարար Տոմաշ Տարաբան սոցիալական ցանցերում գրել է, որ «մեկնաբան Շուտցը» հայտնի է իր «մարդկանց նկատմամբ չափազանց ագրեսիվ հայտարարություններով»։
Տարաբան, որը 2020 թվականին Սլովակիայի խորհրդարան է ընտրվել ծայրահեղ աջ «Մեր Սլովակիայի ժողովրդական կուսակցություն»-ից, ասել է, որ «նման բռնի հարձակումները պետք է դատապարտվեն, նույնիսկ այն մարդկանց հետ, ովքեր օրենքի ձեռքում են»։ Նա հավելել է, որ Սլովակիայի արդարադատության համակարգը «չի գործում և ձևացնում է, թե լրագրողները օրենքից վեր են»։
Կոշիցեի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ «ակտիվորեն և ինտենսիվորեն» հետաքննում է Շուտցի վրա հարձակումը որպես հարձակում, իսկ մամուլի խոսնակ Յանա Իլյեսովան ասել է, որ լրագրողին հայտնաբերել է անցորդը լոգարանի հատակին։
Սլովակիան ունի լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնության փորձ, որն ավելի ցնցող չէ, քան 2018 թվականին հետաքննող լրագրող Յան Կուչակի և նրա հարսնացու Մարտինա Կուշնիրովայի սպանությունները, որոնք հանգեցրին այն ժամանակվա կառավարության հրաժարականին, որը նույնպես գլխավորում էր Ֆիցոն։
Վարչապետն ինքը ծանր վիրավորվել էր 2024 թվականի մայիսին տեղի ունեցած կրակոցների ժամանակ, որի համար նա մասամբ մեղադրել էր սլովակյան լրատվամիջոցներին։
«Ինչո՞ւ նրանք կրակեցին իմ որովայնին։ Դուք մեզ հետապնդում էիք ինչպես արյունարբու սրիկաներ առավոտից երեկո», – ասել է նա լրագրողներին 2024 թվականի հոկտեմբերին՝ վերքերից ապաքինվելուց հետո։
Գլխավոր դատախազ Մարոշ Ժիլինկան Շուտցի վրա հարձակումից հետո Ֆեյսբուքում գրել է, որ «մեկ այլ անձի նկատմամբ ֆիզիկական հարձակումները չպետք է լինեն հասարակության մեջ կուտակված լարվածությունն ու հիասթափությունը բարկացնելու միջոց»։
Sme-ի գլխավոր խմբագիր Ռոման Կրպելանը գրել է, որ «մենք ուզում ենք հավատալ, որ մեր գործընկերոջ վրա այս հարձակումը կապված չէր նրա աշխատանքի հետ»։
