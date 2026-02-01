01/02/2026

Ինչո՞ւ Եվրոպան չի կարողանում պահպանել իր կողմից մարզված տաղանդներին

Արհեստական ​​բանականության ուղեղների արտահոսքը. Ինչո՞ւ Եվրոպան չի կարողանում պահպանել իր կողմից մարզված տաղանդներին:

Եվրոպան տեսնում է, թե ինչպես են իր արհեստական ​​բանականության մասնագետները տեղափոխվում արտասահման: Նույնիսկ ուժեղ համալսարանների և առաջատար հետազոտությունների առկայության դեպքում ԵՄ-ն դժվարանում է այս առավելությունները վերածել արհեստական ​​բանականության ոլորտում համաշխարհային առաջատարության:

Եվրոպան ստեղծում է արհեստական ​​բանականության գերազանց տաղանդներ, բայց նրա լավագույն հետազոտողներից, ինժեներներից և հիմնադիրներից շատերը մեկնում են այլ երկրներ: Մեծ մասը գնում է ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա կամ Պարսից ծոցի երկրներ՝ ավելի լավ հնարավորություններ գտնելու համար:

Այս դինամիկան ստեղծում է ծանոթ եվրոպական պարադոքս: Չնայած ուժեղ համալսարաններին, համաշխարհային մակարդակի հետազոտություններին և բարձր կրթությամբ աշխատուժին, Եվրոպան դժվարանում է այս ուժեղ կողմերը վերածել համաշխարհային արհեստական ​​բանականության չեմպիոնների:

Վերջին տվյալները ցույց են տալիս մարտահրավերի մասշտաբները: Համաշխարհային արհեստական ​​բանականության մասնագետների մեկ քարտեզագրումը ցույց է տվել, որ Եվրոպան ունի մեկ շնչի հաշվով արհեստական ​​բանականության տաղանդ մոտ 30%-ով ավելի, քան ԱՄՆ-ն, և գրեթե երեք անգամ ավելի, քան Չինաստանը: Այնուամենայնիվ, Եվրոպան ականատես է լինում արհեստական ​​բանականության բարձր մակարդակի մասնագետների զգալի զուտ արտահոսքի:

Interface հետազոտական ​​կազմակերպության 2024 թվականի զեկույցը ցույց է տվել, որ եվրոպական երկրները «կորցնում են արհեստական ​​բանականության զգալի տաղանդներ, թե՛ ազգային, թե՛ միջազգային, դեպի Միացյալ Նահանգներ»։ Գերմանիան արհեստական ​​բանականության մասնագետների մեծ թվով է ուղարկում արտասահման, հիմնականում ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիա։ Ֆրանսիան նույնպես ավելի շատ արհեստական ​​բանականության մասնագետների է կորցնում, քան ստանում։ Շվեյցարիան և Գերմանիան որոշ տարածաշրջանային տաղանդներ են գրավում, բայց նաև արտահոսքեր են նկատվում դեպի ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիա։

Atomico-ի 2025 թվականի «Եվրոպական տեխնոլոգիաների վիճակը» տվյալները նմանատիպ պատկեր են ստեղծում. Եվրոպան շարունակում է ավելի շատ տեխնոլոգիական տաղանդներ կորցնել, քան ստանում է այնպիսի ուղղություններով, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն, Կանադան և Ավստրալիան։ Տեխնոլոգիական տաղանդների զուտ ներհոսքը Եվրոպա կտրուկ նվազել է՝ 2022 թվականի մոտ 52,000-ից հասնելով ընդամենը 26,000-ի 2024 թվականին։

Բարձր որակավորում ունեցող և բարձր շարժունակություն ունեցող

Կորուստը հատկապես թանկ է, հաշվի առնելով, թե ովքեր են հեռանում։ Եվրոպայի արհեստական ​​բանականության աշխատուժը բարձր կրթված է և բարձր միջազգայնացված։ Միջին հաշվով, Եվրոպայում արհեստական ​​բանականության մասնագետների 57%-ը ավարտել է իրենց բակալավրիատը Եվրոպայից դուրս, մինչդեռ ԱՄՆ-ում այդ ցուցանիշը կազմում է 38%։

Օրինակ՝ Իռլանդիայում արհեստական ​​բանականության մասնագետների մոտ 28%-ն ունի Հնդկաստանի բակալավրի աստիճան, իսկ Մեծ Բրիտանիայում այդ թիվը կազմում է մոտ 14%: Այս միջազգային շարժուն մասնագետներից շատերը ի վերջո կրկին տեղափոխվում են, հաճախ՝ ԱՄՆ:

Վարձատրությունը արհեստական ​​բանականության ոլորտի ուղեղների արտահոսքի ամենաակնհայտ շարժիչ ուժն է: Եվրոպական ընկերությունների համար դժվար է համեմատել ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաների, հիպերսկալյատորների և առաջատար արհեստական ​​բանականության լաբորատորիաների կողմից առաջարկվող աշխատավարձերը և բաժնետոմսերի փաթեթները:

Համեմատելի դերերում ԱՄՆ-ում արհեստական ​​բանականության ոլորտի աշխատավարձերը սովորաբար 30%-ից 70%-ով ավելի բարձր են, քան Եվրոպայի մեծ մասում: ԱՄՆ-ում արհեստական ​​բանականության միջին և բարձր մակարդակի ինժեներները հաճախ ստանում են 140,000-ից մինչև 210,000 դոլարի բազային աշխատավարձ, որի ընդհանուր փոխհատուցումը շատ ավելի բարձր է՝ բոնուսների և բաժնետոմսերի շնորհիվ: Արևմտյան և Հյուսիսային Եվրոպայում արհեստական ​​բանականության ավագ ինժեներները սովորաբար վաստակում են 90,000-ից մինչև 150,000 դոլար, մինչդեռ Հարավային և Արևելյան Եվրոպայում աշխատավարձերը հաճախ զգալիորեն ցածր են 100,000 դոլարից:

Բաժնետոմսերը նույնքան որոշիչ են: Բաժնետոմսերի օպցիոնները և վաղ աշխատողների աճը մնում են հազվադեպ և պակաս առատաձեռն Եվրոպայի մեծ մասում, նույնիսկ մասշտաբային ընկերությունների շրջանում: Ավագ ինժեներների և հիմնադիրների համար, ովքեր պահանջում են նշանակալի երկարաժամկետ աճ, Եվրոպայում մնալը հաճախ թվում է անհիմն։

Հաշվապահական տեխնոլոգիաներ և մասշտաբի ընդլայնման բացը

Վարձատրությունից զատ, արհեստական ​​բանականության շատ հետազոտողներ մոտիվացված են նրանով, թե որտեղ են նրանք ընկալում սահմանը։ ԱՄՆ-ում կենտրոնացած է աշխարհի առաջատար արհեստական ​​բանականության լաբորատորիաների, հսկայական հաշվարկային կլաստերների և սահմանային մոդելային նախագծերի մեծ մասը։ Հետազոտողների համար, ովքեր ցանկանում են աշխատել ամենամեծ մոդելների, ամենամեծ տվյալների հավաքածուների և ամենաշատ ռեսուրսներ պահանջող փորձերի վրա, տեղափոխությունը թվում է անխուսափելի։

Եվրոպայի հետազոտական ​​​​լանդշաֆտը մնում է ավելի մասնատված։ Մինչ մայրցամաքը հյուրընկալում է գերազանց համալսարաններ և պետական ​​​​հետազոտական ​​​​ինստիտուտներ, ավելի քիչ հաստատություններ են համատեղում համաշխարհային մակարդակի հետազոտությունները, լայնածավալ հաշվարկները և ագրեսիվ առևտրայնացումը մեկ տանիքի տակ։ Գոյություն ունեն «Հորիզոն Եվրոպա» և ազգային ֆինանսավորման ծրագրեր, բայց ֆինանսավորումը և հաշվարկներին հասանելիությունը հաճախ չեն համապատասխանում ԱՄՆ առաջատար լաբորատորիաներում առկա հնարավորություններին։

Հիմնադիրների համար խնդիրը հաճախ ի հայտ է գալիս հաջորդ փուլում՝ աճ։ Եվրոպայում խորը տեխնոլոգիաների և արհեստական ​​​​բանականության ստարտափները սովորաբար բախվում են ավելի փոքր և ավելի զգույշ ուշ փուլի ֆինանսավորման փուլերի, քան իրենց ամերիկյան գործընկերները։ B շարքը և հետագա փուլերը ավելի դժվար են հայթայթվում, ավելի դանդաղ են փակվում և գալիս են ավելի խիստ պայմաններով։

Սա որոշ հիմնադիրների դրդում է տեղափոխել կամ տեղափոխել իրենց գլխավոր գրասենյակը կամ ավագ թիմերը ԱՄՆ, որտեղ աճի կապիտալն ավելի մեծ է, որոշումների կայացումն ավելի արագ է, և էկոհամակարգը համարվում է ավելի հանդուրժող ձախողման նկատմամբ։

Կանոններ, ռիսկ և մասնատում

Ֆինանսական և գործառնական մարտահրավերներից բացի, Եվրոպայի կարգավորող մոտեցումը արհեստական ​​բանականությանը ավելացնում է բարդության շերտ։ ԵՄ-ն իրեն դիրքավորել է որպես «հուսալի» և իրավունքների վրա հիմնված արհեստական ​​բանականության համաշխարհային առաջատար, ինչը հանգեցրել է արհեստական ​​բանականության մասին օրենքի ստեղծմանը։ Որոշ ընկերությունների համար սա մրցակցային առավելություն է։ Մյուսների համար՝ անորոշության աղբյուր։

Ձեռնարկատերերը բազմիցս նշում են համապատասխանության ծախսերը, ներդրման անորոշ ժամկետները և դանդաղ պետական ​​գնումները որպես նորարարության հիմնական խոչընդոտներ: Անդամ պետությունների միջև հարկային, աշխատանքային օրենսդրության և աջակցության սխեմաների մասնատվածությունը ԵՄ-ում արհեստական ​​ինտելեկտի մեկ բիզնեսի մասշտաբավորումը դարձնում է շատ ավելի բարդ, քան ԱՄՆ-ի միասնական շուկայում մասշտաբավորումը։

Շարժունակություն և գրավչություն Եվրոպայում

Տաղանդների տեղաշարժը նաև Եվրոպայում է: Օրինակ, 2023 թվականին Շվեյցարիան և մի քանի փոքր երկրներ գրավել են Եվրոպայի ներսում արհեստական ​​ինտելեկտի մասնագետների տեղափոխությունների մոտ 18%-ը, հիմնականում Ֆրանսիայից, Գերմանիայից և Իտալիայից, բարձր աշխատավարձերի, նշանավոր համալսարանների և աշխարհագրական մոտիկության պատճառով: Պատմականորեն, Նիդեռլանդները և Մեծ Բրիտանիան կազմել են նման տեղափոխությունների մոտ 23%-ը, ինչը վկայում է «ուղեղների փոխանակման» միտման մասին, որը բնութագրվում է ինչպես զգալի ներհոսքով, այնպես էլ ընդհանուր բարձր շարժունակությամբ։

Նույնիսկ այս կենտրոնները մշտապես կորցնում են փորձառու մասնագետներին դեպի ԱՄՆ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրանք գրավում են արհեստական ​​ինտելեկտի մասնագետների զգալի ներհոսք: Գերմանիան հստակ օրինակ է. այն բախվում է ավագ տաղանդների մշտական ​​արտահոսքի դեպի ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա և Շվեյցարիա։

Փորձելով փոխել իրավիճակը

ԵՄ ինստիտուտները ավելի ու ավելի են գիտակցում խնդիրը։ Անդամ պետությունները համաձայնության են եկել Խորհրդի առաջարկության շուրջ՝ ստեղծելով եվրոպական շրջանակ՝ հետազոտական, նորարարական և ձեռներեցական տաղանդներ ներգրավելու և պահպանելու համար, որը համապատասխանում է Եվրոպական հետազոտական ​​տարածքի «հավասարակշռված տաղանդների շրջանառության» նպատակին։

Եվրոպական հանձնաժողովը նաև ներկայացրել է մի շարք նպատակային նախաձեռնություններ, այդ թվում՝ ԵՄ անդամ չհանդիսացող աշխատողների համար տաղանդների ամբուլատորիա, իրավական դարպասների գրասենյակներ, տաղանդների գործընկերություններ և Մարի Սկլոդովսկա-Կյուրիի գործողությունների «Ընտրեք Եվրոպան» ծրագիրը, որի նպատակն է համաֆինանսավորել միջազգային առաջատար արհեստական ​​բանականության հետազոտողների հավաքագրումը և դրամաշնորհները կապել երկարաժամկետ կարիերայի հեռանկարների հետ։

