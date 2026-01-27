Տեխնոլոգիաների հարկումը. Ինչպե՞ս են թվային ծառայությունների հարկերը տարբերվում Եվրոպայում

Եվրոպական խորհրդարանի նախկին նախագահ Անտոնիո Տայանին (աջից) ողջունում է Facebook-ի գործադիր տնօրեն Մարկ Ցուկերբերգին Բրյուսելում ԵՄ խորհրդարան ժամանելուց հետո։
Վերջին տարիներին մի քանի եվրոպական երկրներ ներդրել են թվային ծառայությունների հարկեր, մինչդեռ մյուսները պլանավորում են դա անել։ Հաշվի առնելով, որ ԱՄՆ-ում հյուրընկալվում են բազմաթիվ համաշխարհային թվային հսկաներ, այս հարկերը դարձել են սակագնային սպառնալիքների թեժ կետ։
Թվային տնտեսությունը հարկային համակարգերի համար աճող մարտահրավերներ է ներկայացնում, քանի որ առցանց ծառայությունները ընդգծում են գործող շրջանակների սահմանափակումները։
Վիրտուալ ձեռնարկությունները, ինչպիսիք են Meta-ն կամ Alphabet-ը, ունեն մեծ հաճախորդային բազա այն երկրներում, որտեղ նրանք ֆիզիկական ներկայություն չունեն, շահույթ ստանալով գովազդից կամ բաժանորդագրական ծառայություններից։
Քանի որ հարկային կանոնները դեռևս ենթադրում են ֆիզիկական ներկայություն, թվային գործունեությունից ստացված շահույթը հաճախ շրջանցում է ներդրումները այնտեղ, որտեղ գտնվում են սպառողները։ Դրա փոխարեն, միջազգային ընկերությունները սովորաբար կորպորատիվ հարկեր են վճարում այնտեղ, որտեղ տեղի է ունենում արտադրությունը։
«Կարևոր է, որ մեր տնտեսությունների բոլոր ոլորտները վճարեն իրենց արդարացի բաժին հարկերը և նպաստեն մեր հասարակությունների գործունեությանը», – ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը։
Այս խնդիրը լուծելու համար Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (OECD) բանակցություններ է վարում ավելի քան 140 երկրների մասնակցությամբ՝ միջազգային հարկային համակարգը թարմացնելու համար։
Առաջարկը, որը հայտնի է որպես «Առաջին սյուն», կպահանջի, որ աշխարհի խոշորագույն միջազգային ընկերություններից մի քանիսը վճարեն իրենց հարկերի մի մասը այն երկրներում, որտեղ գտնվում են իրենց սպառողները։
Մի շարք եվրոպական երկրներ հետաքրքրություն են հայտնել թվային ծառայությունների հարկ (DST) ներդնելու հարցում, հատկապես այն դեպքում, երբ OECD-ի շրջանակներում համաձայնագրի կնքումը դանդաղ է ընթանում։
Ֆրանսիան, Իսպանիան, Իտալիան, Ավստրիան, Դանիան, Հունգարիան, Լեհաստանը և Պորտուգալիան ԵՄ-ում ներդրել են թվային ծառայությունների հարկ։ Մեծ Բրիտանիան, Շվեյցարիան և Թուրքիան նույնպես ներդրել են նման հարկեր։
Բելգիան, Չեխիան, Լատվիան, Սլովակիան, Սլովենիան և Նորվեգիան հայտարարել են DST ներդնելու ծրագրերի կամ մտադրությունների մասին։
Հարկային հիմնադրամի Քրիստինա Էնաչեի կողմից կազմված տվյալների համաձայն՝ DST դրույքաչափերը և հարկերի ճշգրիտ բնույթը տարբեր են Եվրոպայում։ DST դրույքաչափերը միջինում կազմում են մոտ 3%-ից մինչև 5%, և Հունգարիան ներկայումս ունի ամենաբարձր՝ 7.5% դրույքաչափը։
Թուրքիայում, որը նախկինում առաջին տեղը կիսում էր Հունգարիայի հետ, 2026 թվականին DST դրույքաչափը նվազել է մինչև 5%, իսկ 2027 թվականին այն կնվազի մինչև 2.5%։
Մեծ Բրիտանիայում և Դանիայում դրույքաչափը կազմում է 2%, մինչդեռ Լեհաստանում հոսքային և աուդիովիզուալ ծառայությունների վրա հարկվում է 1.5%: Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Լատվիայում և Իսպանիայում այն կազմում է 3%: Պորտուգալիան և Շվեյցարիան կիրառում են 4% դրույքաչափ: Ավստրիան և Չեխիան ներդրել են 5% DST:
Որոշ երկրներում դրույքաչափերը տարբերվում են՝ կախված եկամտի շեմերից և հարկվող ծառայությունների տեսակից:
Թվային ծառայությունների հարկերը հիմնականում վերաբերում են առցանց գովազդին: Որոշ երկրներ նաև հարկում են տվյալների վաճառքը, ապրանքների կամ ծառայությունների փոխանակումը հեշտացնող թվային միջնորդական ծառայությունները, ինչպես նաև պահանջարկի վրա հիմնված աուդիովիզուալ մեդիա ծառայություններ մատուցողները:
Օրինակ, Մեծ Բրիտանիայում հարկվում են սոցիալական մեդիա հարթակները, ինտերնետային որոնողական համակարգերը և առցանց շուկաները:
Եվրոպական քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի (CEPS) 2025 թվականի զեկույցը գնահատում է, որ թվային ծառայությունների 5% հարկը 2020 թվականին ԵՄ-ում կհավաքեր մոտ 11.9 միլիարդ եվրո։ Սա կազմում է կորպորատիվ եկամտահարկի եկամուտների 5.3%-ը և այդ տարվա ԵՄ բյուջեի 7.1%-ը։
Մինչև 2026 թվականը այդ թիվը կարող է հասնել 37.5 միլիարդ եվրոյի։ Սա կկազմի կորպորատիվ եկամտահարկի եկամուտների մոտ 7.8%-ը 2023 թվականին և ԵՄ բյուջեի 18.8%-ը 2025 թվականին։
«Այս թվերը ընդգծում են DST-ի ներուժը՝ ԵՄ-ի համար եկամտի զգալի աղբյուր ապահովելու՝ հարկաբյուջետային ճնշման աճի ժամանակաշրջանում», – ասվում է զեկույցում։
Զեկույցը ցույց է տալիս, որ DST-ի եկամուտները աճում են ամբողջ ԵՄ-ում։ 2023 թվականին Ֆրանսիան հավաքագրել է 680 միլիոն եվրո, ինչը 2020 թվականի համեմատ ավելի քան 80%-ով ավելի է։ 2023 թվականին Իտալիան հավաքագրել է 434 միլիոն եվրո, Իսպանիան՝ 345 միլիոն եվրո, իսկ Ավստրիան՝ 103 միլիոն եվրո։
ԱՄՆ-ում է գտնվում Արդյունավետության խնայողություններից տուժած ընկերությունների մեծ մասը, ինչը նշանակում է, որ միջոցառումները վատ են ընդունվել Թրամփի վարչակազմի կողմից։
2024 թվականի փետրվարին նախագահը հրամայեց հետաքննություն սկսել այն երկրների նկատմամբ, որոնք թվային հարկեր են գանձում ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների վրա՝ սպառնալով լրացուցիչ սակագնային միջոցառումներով։
Հարևանի հետ լարվածությունը մեղմելու համար Կանադան անցյալ ամռանը նվազեցրեց թվային ծառայությունների հարկը, չնայած ԵՄ երկրները դժկամություն են հայտնել փոխել իրենց թվային կարգավորումները։
ԱՄՆ-ն արդեն կարողացել է բանակցել Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) երկրորդ հարկաբաժնի հարկային բարեփոխումներից դուրս գալու շուրջ, որի արդյունքում ԱՄՆ-ում գործող միջազգային ընկերություններն այժմ ազատված են 15% գլոբալ նվազագույն հարկից։
