Ե՞րբ և որտե՞ղ դիտել «Եվրոպան այսօր»-ը. Տեսանյութ

Բոլորի հայացքը Գրենլանդիային է ուղղված։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ չի կարող ընդունել Դոնալդ Թրամփի՝ իրենց կղզու նկատմամբ վերահսկողությունը ստանձնելու ցանկությունը։
Առայժմ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն խուսափում է այս թեմայից՝ գովաբանելով Դոնալդ Թրամփին և պնդելով, որ դաշինքը աշխատում է Արկտիկայի անվտանգությունն ամրապնդելու ուղիների վրա։
Սա այն ժամանակ է, երբ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն պատրաստվում է վաղը հանդիպել դանիացի և գրենլանդացի դիվանագետների հետ։
Մեր ԵՄ խմբագիր Օլիվիա Պիևասը բացատրում է, թե ինչ է սա նշանակում ՆԱՏՕ-ի համար։
Այնուհետև մեզ միանում է մրցակցության հարցերով ԵՄ նախկին հանձնակատար Մարգրետ Վեստագերը՝ «հարկային տիկինը», ինչպես նրան անվանել է Դոնալդ Թրամփը։
Նա կիսվում է իր մտքերով ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիան ուժով գրավելու սպառնալիքի, Իրանում բողոքի ցույցերի և խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների վերաբերյալ։
Մենք այսօր նաև Ֆրանսիայում ենք, որտեղ ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենը այսօր սկսում է դատարանում վճռորոշ բողոքարկում, որը կորոշի, թե արդյոք նա կարող է մասնակցել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին, թե ոչ։
Մարին Լը Պենը դատապարտվել է անցյալ տարի՝ Բրյուսելում իր կուսակցական աշխատակիցներին որպես Եվրախորհրդարանի պատգամավորների օգնականներ վճարելու համար Եվրամիության ֆինանսավորումը ենթադրաբար չարաշահելու համար։ Մեր թղթակից Սոֆիա Խացենկովան հաղորդում է Փարիզից։
Եվ վերջում, բայց ոչ պակաս կարևորը, մենք կանդրադառնանք Իրանին. Եվրոպական խորհրդարանը արձագանքել է խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակումներին՝ արգելելով իրանցի դիվանագետների մուտքը, իսկ ԵՄ-ն ընդհանուր առմամբ դիտարկում է ավելի շատ պատժամիջոցներ։ Յակուբ Յանասը դիտարկում է, թե ինչպես կարող է գործել միջազգային հանրությունը։
Ե՞րբ և որտե՞ղ դիտել «Եվրոպան այսօր»-ը. Դուք կարող եք միանալ գլխավոր հաղորդավար Մեաբ Մակ Մահոնի և մեր ԵՄ խմբագիր Մարիա Թադեոյի ուղիղ եթերում հեռուստատեսությամբ։
