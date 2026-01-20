Իսպանիան եռօրյա սուգ է հայտարարել Ադամուզի ողբերգության հետևանքով 40 մարդու մահվան կապակցությամբ

Նախագահը և տրանսպորտի նախարարը երկուշաբթի առավոտյան այցելել են վթարի վայր, իսկ նույն օրը կառավարությունը հայտարարել է եռօրյա սուգ։
Կառավարության նախագահ Պեդրո Սանչեսը, տրանսպորտի նախարար Օսկար Պուենտեի և Անդալուսիայի Խունտա դե Մորենոյի ուղեկցությամբ, այցելել է Կորդովայի Ադամուզ քաղաք, որտեղ տեղի է ունեցել երկաթուղային վթարը, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 40 մարդ։ Քաղաքի քաղաքապետ Ռաֆայել Անխել Մորենոն ցանկացել է նշել, որ սկզբից «նրանք օգնել են բոլոր վիրավորներին»։ Նա նաև ցանկացել է շնորհակալություն հայտնել «բոլոր հարևաններին» ողբերգության ժամանակ իրենց առատաձեռնության համար։
Անդալուսիայի Խունտա դե Մորենոն նույնպես շնորհակալություն է հայտնել Ադամուզի բնակիչների «համերաշխությանը» և շնորհակալություն է հայտնել բոլոր անդալուսցիների անունից։
«Մենք բոլորի հետ աշխատել ենք մահացածներին գտնելու և նույնականացնելու համար։ Մեզ դեռ շատ ժամեր են մնացել աշխատելու, և մենք կարող ենք միայն շարունակել»։ «Սա մի բան է, որը հետք կթողնի բոլոր անդալուզացիների վրա։ Մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, բայց միասին մենք անպայման ավելի առաջ կգնանք», – եզրափակեց Մորենոն։
Իր հերթին Սանչեսը նշեց, որ «սա ցավի օր է ամբողջ երկրի, հատկապես զոհերի ընտանիքների համար»։ «Մենք ցանկանում ենք նրանց բոլորին փոխանցել մեր համերաշխությունը և հիվանդանոցում գտնվողներին մաղթել արագ ապաքինում»։ Նա նաև նշեց, որ «պետությունը գործել է այնպես, ինչպես պետք է գործի՝ միասնական»։
«Ճիշտ է, որ իսպանական հասարակությունը հետաքրքրվում է, թե ինչ է պատահել։ Միայն ժամանակը և տեխնիկների աշխատանքը կտան մեզ պատասխանը։ Մենք կգտնենք ճշմարտությունը և բացարձակ թափանցիկությամբ այն կհայտարարենք հանրությանը», – ասաց նախագահը։
Նա նաև ցանկանում էր երաշխավորել զոհերին և նրանց ընտանիքներին, որ «նրանք պաշտպանված կլինեն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է»։ Բացի այդ, պետությունը կպահպանի երեքօրյա պաշտոնական սուգ։ Նա հանրությունից վերջին անգամ մի բարեհաճություն խնդրեց. «Եթե ցանկանում եք տեղեկատվություն ստանալ, խնդրում եմ դա անել ինչպես պաշտոնական մեխանիզմների, այնպես էլ ստուգված լրատվամիջոցների միջոցով։ Նման դեպքերում ապատեղեկատվությունը տարածվում է և մեծ ցավ է պատճառում»։
«Իրյոյի» նախագահ Կառլոս Բերտումեուն մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ իր ընկերության գնացքը երեք տարեկանից էլ քիչ է և ունի «ժամանակակից տեխնոլոգիաներ»։ Նա ընդգծեց, որ այն անցել է բոլոր համապատասխան ստուգումները, որոնցից «վերջինն իրականացվել է վերջերս»։
Նա նաև հայտարարեց, որ ընկերությունը քննչական հանձնաժողովի տրամադրության տակ է՝ վթարի պատճառները պարզելու և դրա կրկնությունը կանխելու համար, և ընկերության «բոլոր ռեսուրսները» առաջարկել է ինչպես իշխանություններին, այնպես էլ տուժածներին։
