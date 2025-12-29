Թրամփը ժողովրդականություն չի վայելում Եվրոպայում՝ նույնիսկ աջակողմյան պոպուլիստական ​​կողմնակիցների շրջանում

ԱՄՆ նախագահը դրական կարծիքներ է ստանում միայն այն մարդկանց մոտ մեկ երրորդից, ովքեր աջակցում են այն կուսակցություններին, որոնց Թրամփը ցանկանում է տեսնել իշխանության գլուխ Ֆրանսիայում և Գերմանիայում։
Նախագահ Թրամփը Սուրբ Ծննդյան նախօրեին ընթրիք է կազմակերպել Մար-ա-Լագոյում
Ֆրանսիայում և Գերմանիայում աջակողմյան կուսակցություններին աջակցած մարդկանց միայն մոտ մեկ երրորդն է նշել, որ Թրամփին դրական լույսի ներքո է տեսնում։ | Tasos Katopodis/Getty Images
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է զարգացնել Եվրոպայի աջակողմյան պոպուլիստական շարժումը, բայց նրա համար կարող է ավելի դժվար լինել եվրոպացի ընտրողներին գրավելը, քան կարծում է։
MAGA-ի առաջնորդը ժողովրդականություն չի վայելում Եվրոպայում, նույնիսկ աջակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունների կողմնակիցների շրջանում, որոնց նա դաշնակիցներ է համարում, ըստ նոր հարցման՝ Public First-ի հետ համատեղ, որը այս ամսվա սկզբին հարցում է անցկացրել ավելի քան 10,000 մարդկանց շրջանում հինգ երկրներում։
Նրա ամենամեծ երկրպագուները Մեծ Բրիտանիայում են, որտեղ բարեփոխումներին կողմնակից հարցվածների 50 տոկոսը դրական կարծիքներ ուներ Թրամփի մասին։ Սակայն, Ֆրանսիայում և Գերմանիայում աջակողմյան կուսակցություններին աջակցած մարդկանց միայն մոտ մեկ երրորդն է Թրամփին դրական լույսի ներքո ընկալել։
Հարցման արդյունքները հրապարակվել են այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը ներկայացրել է նոր ազգային անվտանգության ռազմավարություն, որը նպատակ ունի զարգացնել «հայրենասիրական եվրոպական կուսակցությունների աճող ազդեցությունը», որոնք աճող աջակցություն են ստացել Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում, չնայած նրանք դեռ չեն վերածել դա ընտրական հաղթանակների։
POLITICO հարցման նոր տվյալները պոտենցիալ նախազգուշացում են աջակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունների համար, որոնք փորձում են ավելի լայն աջակցություն ստանալ՝ միաժամանակ մոտենալով Թրամփին, քանի որ մարդիկ, ովքեր ասել են, որ նոր քվեարկության ժամանակ կաջակցեն նման կուսակցություններին, ավելի բացասական են տրամադրված Թրամփի նկատմամբ, քան նրանք, ովքեր անցյալում աջակցել են նրանց Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում և Գերմանիայում։
ԱՄՆ նախագահն ավելի ժողովրդական չէ լայն հասարակության շրջանում։ Ֆրանսիայում և Գերմանիայում հարցվածների երկու երրորդը բացասական կարծիք ունի նրա մասին։ Մեծ Բրիտանիայում 55 տոկոսը բացասական կարծիք է հայտնել. մի փոքր ավելի շատ, քան ԱՄՆ-ում, որտեղ 50 տոկոսը նշել է, որ բացասական կարծիք ունի։ Թրամփը ամենաքիչ ժողովրդականություն է վայելում Կանադայում, որտեղ հարցվածների 72 տոկոսը բացասական կարծիք է հայտնել։
«Հայրենասիրական» աջակողմյան պոպուլիստական կուսակցությունների կողմնակիցները, որոնց անունները ԱՄՆ վարչակազմը նշել է իր անվտանգության ռազմավարության մեջ, շատ ավելի շատ են աջակցում ԱՄՆ նախագահին, քան մյուսները, բայց, ամենակարևորը, նույնիսկ նրանք չեն արտահայտել իրենց հստակ աջակցությունը։
Ֆրանսիայում ֆրանսիական աջակողմյան պոպուլիստական կրակոտ Մարին Լե Պենի «Ազգային միավորման» ընտրողները լայնորեն գնահատեցին նրան։ Սակայն, երբ խոսքը վերաբերում էր ԱՄՆ նախագահին, ավելի շատ ընտրողներ ասացին, որ ունեն բացասական կարծիք (38 տոկոս), քան դրական (30 տոկոս)։ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցության կողմնակիցները ճնշող մեծամասնությամբ հավանություն տվեցին կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելին, բայց նաև բաժանվեցին Թրամփի հարցում. 34 տոկոսը դրական կարծիք հայտնեց նրա մասին, իսկ 33 տոկոսը՝ դեմ։
Հետազոտության արդյունքները ընդգծում են «Ազգային միավորման» առջև ծառացած մարտահրավերը, որը ոչ միայն սպասարկում է իր նախկին ընտրողների բազան, այլև փորձում է ավելի լայն աջակցություն ստանալ հաջորդ տարի կայանալիք տեղական ընտրություններից և 2027 թվականի կարևորագույն նախագահական ընտրություններից առաջ: Աջակողմյան պոպուլիստական կրակոտ Լը Պենի և Ջորդան Բարդելայի կուսակցությունը երրորդ քաղաքական ուժն է, բայց ամենամեծ կուսակցությունը Ազգային ժողովում, և ներկայումս հարցումներով զգալիորեն գերազանցում է մյուս կուսակցություններին։
Նրա առաջնորդները շտապեցին մերժել Սպիտակ տան ջանքերը՝ աջակցելու Եվրոպայի աջակողմյան ուժերին: Բարդելան The Telegraph-ին ասել է, որ ինքը մերժում է «Թրամփի նման մեծ եղբոր» «վասալությունը», իսկ կուսակցության ազգային խորհրդի անդամ Թիերի Մարիանին POLITICO-ին ասել է, որ «Թրամփը մեզ վերաբերվում է որպես գաղութի՝ իր հռետորաբանությամբ, որը մեծ բան չէ, հատկապես տնտեսական և քաղաքական առումով»։
Բացառություն էր Մեծ Բրիտանիան, որտեղ «Ռեֆորմ»-ի կողմնակիցների 79 տոկոսը հայտնել է, որ դրական կարծիք ունի իրենց առաջնորդ Նայջել Ֆարաջի մասին, մինչդեռ Թրամփը գտել է դրական կարծիքների չնչին մեծամասնությունը։
Ամերիկան առաջինը, ընկերները երկրորդը՞։
Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում և Գերմանիայում աջակողմյան պոպուլիստական աջակիցները առանձնանում էին քաղաքական առաջնորդներից իրենց երկրին առաջնահերթություն տալու պահանջով։
«Ազգային հանրահավաքի» ընտրողների 50 տոկոսը, «Ալդերմիսի դեմոկրատական դեմոկրատիայի» ընտրողների 47 տոկոսը և «Մեծ Բրիտանիայի բարեփոխումներ» կուսակցության ընտրողների 45 տոկոսը դա առանձնացրել են որպես քաղաքական առաջնորդների ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը։
Աջակողմյան պոպուլիստական հարցման մասնակիցները ճնշող մեծամասնությամբ համաձայնել են, որ սա այն որակն է, որը Թրամփը ունի՝ համեմատած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի (88 տոկոս), Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի (93 տոկոս) և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի (91 տոկոս) հետ։ Եվ հստակ մեծամասնությունը նշել է, որ ցանկանում է, որ իրենց առաջնորդները փորձեն լեզու գտնել Թրամփի հետ։
Public First-ի հետազոտությունների մենեջեր Ժյուլ Ուոլքդենի խոսքով՝ տեղական աջակողմյան պոպուլիստական շարժումներն ունեն «ազգայնական բնազդ», բայց դա, ի վերջո, կարող է նրանց բախման ուղու վրա դնել Թրամփի MAGA շարժման հետ, որը պաշտպանում է ԱՄՆ շահերը։
«Եվրոպայի աջակողմյան կուսակցությունների կողմնակիցները հստակորեն ցանկանում են, որ իրենց առաջնորդները իրենց երկիրը դնեն առաջին տեղում, և նրանք կարող են Թրամփին տեսնել որպես այս մոտեցման պաշտպան», – ասաց Ուոլքդենը:
«Սակայն ընտրվելուց հետո «երկիրն առաջին տեղում» խոստումը կատարելու գործնական պահանջները կարող են արագորեն բացահայտել այս համաձայնության սահմանները»:
Հարցման տվյալները նաև ենթադրում են, որ աջակողմյան պոպուլիստ կողմնակիցները կարող են հիանալ Թրամփի քաղաքականությամբ, բայց չեն վստահում նրան:
Ֆրանսիայում և Գերմանիայում աջակողմյան պոպուլիստ ընտրողները մյուսներից ավելի հակված էին մտածելու, որ Թրամփի քաղաքականությունը օգուտ է բերում ԱՄՆ-ին, բայց նաև ավելի հակված էին ասելու, որ դա անելիս վնասում են այլ երկրներին:
Կրկին, Reform UK-ի կողմնակիցները ամենաշատն էին բաց Թրամփի նկատմամբ. 42.8 տոկոսը նշել է, որ բոլորը կշահեն Թրամփի քաղաքականությունից:
Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Մեծ Բրիտանիայում աջակողմյան պոպուլիստ կողմնակիցները շատ ավելի հակված էին համաձայնելու, որ երբ երկրի շահերը բախվում են դաշնակիցների շահերի հետ, երկիրը պետք է լինի առաջին տեղում: Նրանք նաև ավելի հակված էին ասելու, որ ներքին արդյունաբերությունը պետք է պաշտպանված լինի, անհրաժեշտության դեպքում՝ ի վնաս նրա համաշխարհային մրցունակության: Հարցման մեջ այս մասին նշել են Reform UK-ի ընտրողների գրեթե 67 տոկոսը, National Rally-ի ընտրողների 71 տոկոսը և AfD-ի ընտրողների 72 տոկոսը։
Դրանից անկախ, այդ կուսակցությունների կողմնակիցները հակված էին ավելի հանդուրժող լինել Թրամփի վարչակազմի կողմից եվրոպական արդյունաբերության վրա սահմանված մաքսատուրքերի նկատմամբ։
AfD-ի ընտրողների 65 տոկոսը նշել է, որ մաքսատուրքերը վատ են Գերմանիայի համար, բայց միայն 37 տոկոսն է կարծում, որ Գերմանիան պետք է դրա դիմաց մաքսատուրքեր սահմանի ԱՄՆ-ի վրա՝ զգալիորեն ցածր լինելով գերմանացի հարցվածների ընդհանուր 47 տոկոսից, որոնք կողմ էին դրան։ Մեծ Բրիտանիայում Reform UK-ի ընտրողների միայն 45 տոկոսն է մաքսատուրքերը վատ բան համարել, և միայն 35 տոկոսն է ասել, որ երկիրը պետք է համապատասխանեցնի ԱՄՆ մաքսատուրքերին ԱՄՆ ներմուծման վրա իր սեփական մաքսատուրքերով։
Սակայն, այն նշանը, որ աջակողմյան պոպուլիստական կողմնակիցների կողմից Թրամփի նկատմամբ գնահատանքը միայն որոշակի չափով կտարածվի, National Rally-ի ընտրողների 60 տոկոսը նշել է, որ Եվրոպայից ներմուծման վրա Թրամփի մաքսատուրքերը վատ բան են Ֆրանսիայի տնտեսության համար։ Եվ չնայած նրանք Ֆրանսիայում մյուսներից ավելի քիչ էին հակված ասելու, որ իրենց կառավարությունը պետք է համապատասխանի այդ սակագներին, 48 տոկոսը դեռևս կողմ էր պատասխան գործողություններին։
