Եվրոպան տուժեց ԱՄՆ մաքսատուրքերից և Չինաստանի նոր ցնցումից

ԱՄՆ-ի մաքսատուրքերի և կարևորագույն ապրանքների չինական զենքի վերածման հետևանքով ԵՄ-ն ճնշվեց աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների ագրեսիվ առևտրային օրակարգով։
Բրյուսելն այժմ մտածում է նոր դաշինքների և նոր շուկաների մասին։ 2025 թվականին առաջին ցնցումը եկավ Վաշինգտոնից։ Սակայն այն միակը չէր։
Աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունը կտրուկ շրջվեց դեպի ներս՝ ներկայացնելով ազգայնական առևտրային օրակարգ և խստացնելով մաքսատուրքերը ամբողջ աշխարհի գործընկերների համար։
Առևտրային հոսքերը ստիպված եղան վերաուղղորդվել՝ դրանցից շատերը դեպի Եվրոպա։ Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև լարվածության սրմանը զուգընթաց, Պեկինը սկսեց զենքի վերածել համաշխարհային կախվածությունը հազվագյուտ մետաղներից, որոնք կարևոր են Եվրոպայի տեխնոլոգիական ոլորտի համար։
Այնուհետև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը զգուշացրեց «երկրորդ չինական ցնցման» հետևանքների մասին՝ նկատի ունենալով չինական արտահանման և արդյունաբերական գերարտադրության կտրուկ աճը, որը կարող է հեղեղել եվրոպական շուկան՝ վտանգի ենթարկելով տեղական արտադրողներին։
Հավատարիմ մնալով իր կանոնների վրա հիմնված կարգախոսին՝ ԵՄ-ն քիչ լծակներ ուներ դիմակայելու նոր համաշխարհային առևտրային կարգին, որը հեռանում է գլոբալ համագործակցությունից և միջազգային կանոններից՝ չնայած առևտրային կապերը և հակազդեցության գործիքները դիվերսիֆիկացնելու իր ջանքերին։
Քանի որ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, Եվրոպան դժվարին ճանապարհով սովորեց իր խոցելիության մասին, քանի որ անվտանգության համար ԱՄՆ-ից կախվածությունը վտանգեց դաշինքի առևտուրը։
Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման վերադարձով Սպիտակ տունը սկսեց իր դարի ամենաագրեսիվ առևտրային հարձակումը՝ ԵՄ-ին ենթարկելով ավելի բարձր մաքսատուրքերի, հենց այն ժամանակ, երբ Չինաստանը մեծացրեց ճնշումը՝ սահմանափակելով ամեն ինչի արտադրության համար անհրաժեշտ կարևորագույն հանքանյութերի արտահանումը, սկսած ինքնաթիռներից մինչև լվացքի մեքենաներ։
Քայլելով պարանով, ԵՄ-ն նայեց Լատինական Ամերիկային, Մերձավոր Արևելքին և Աֆրիկային՝ նոր արտահանման շուկաները խթանելու համար՝ ոչ առանց բարդությունների։
ՄԻՏՔ.am-ը ուսումնասիրում է տարին առևտրային ճակատում ձևավորած պահերը և թե ինչպես է Եվրամիությունը արձագանքել աշխարհի երկու գերտերությունների միջև պատմական լարվածությանը։
Ապրիլի 2-ի «Ազատագրման օրը» ամեն ինչ փոխեց
ԱՄՆ-ի գլխավորած «երջանիկ գլոբալիզացիայի» տասնամյակներից հետո, ապրիլի 2-ին Թրամփը Վաշինգտոնի Սպիտակ տան Վարդերի այգուց հայտարարեց նոր մաքսատուրքերի մասին: Ազատագրման օրը ցնցեց ֆինանսական շուկաները՝ դարի ընթացքում ամենաարագ մաքսատուրքերով և ցնցեց դաշնակիցներին:
ԵՄ-ն 20% մաքսատուրք սահմանեց՝ ի պատասխան 300 միլիարդ դոլարի առևտրային դեֆիցիտի, որին Բրյուսելը հակադարձեց իր սեփական թվերով. երկուսի միջև ընդհանուր առմամբ հավասարակշռված հարաբերությունները հավասարեցվեցին ԵՄ-ի 157 միլիարդ եվրոյի ապրանքների ավելցուկով և ԵՄ-ի 109 միլիարդ եվրոյի ծառայությունների դեֆիցիտի հետ:
ԱՄՆ-ի կողմից հայտարարված 300 միլիարդ դոլարի դեֆիցիտի փոխարեն, երբ հաշվի են առնվում ապրանքներն ու ծառայությունները, այդ թիվը շատ ավելի փոքր է՝ մոտ 50 միլիարդ եվրո:
ԱՄՆ պողպատի և ալյումինի մաքսատուրքերը նույնպես բարձրացան մինչև 25%, ապա մինչև 50% մինչև հունիս, քանի որ Վաշինգտոնը փորձում էր վերականգնել արդյունաբերությունը և հակազդել Չինաստանի աճող գերարտադրողականությանը: Հետևաբար, Եվրամիությունը դարձավ Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև մրցակցության կողմնակի վնաս:
Քանի որ ԱՄՆ-ն բարձրացնում էր խոչընդոտները, աշխարհի կառավարությունները շտապեցին վերանայել շուկա մուտք գործելու հարցը։ ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև քննարկումները լարված էին, անկայուն և գերակշռում էին սպառնալիքներով։ Թրամփը պատժիչ սակագներ սահմանեց ամեն ինչի վրա՝ եվրոպական ֆիլմերից մինչև գինիներ և ոգելից խմիչքներ, երբեմն սպառնալով մինչև 200%։
Ապրիլից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում առևտրի հարցերով եվրահանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը 10 անգամ մեկնեց Վաշինգտոն։ Բանակցություններին մասնակցում էին ԱՄՆ առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկը և առևտրի ներկայացուցիչ Ջեյմիսոն Գրիրը, բայց իրական իշխանությունը պատկանում էր Թրամփին և խորհրդական Պիտեր Նավարոյին։
Վաշինգտոնը նաև թիրախավորեց այն, ինչն անվանեց Եվրոպայի «ոչ սակագնային խոչընդոտներ», մասնավորապես՝ ԵՄ-ի «Թվային շուկաների մասին» օրենքը (DMA) և «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքը (DSA), որոնք դարձել են երկուսի միջև քաղաքական լարվածության կետ և այդ ժամանակվանից ի վեր միայն սրվել են։
Բրյուսելը պնդում էր, որ կարգավորումը ինքնիշխան իրավունք է, միաժամանակ պատրաստելով հակադարձ ցուցակներ, որոնք ընդգրկում էին մինչև 72 միլիարդ եվրո արժողությամբ ամերիկյան ապրանքներ, որոնք կասեցվել էին բանակցությունները շարունակելու համար։ Ֆոն դեր Լեյենը նույնիսկ առաջարկեց հարված հասցնել ամերիկյան ծառայություններին։
Անդամ պետությունների շրջանում, Ֆրանսիայի գլխավորությամբ, որոշները բարձրացրին 2023 թվականին ընդունված Հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի միջոցով մանրածախ առևտրի հնարավորությունը, որը թույլ է տալիս ԵՄ-ին հարվածել ծառայություններին, սեփականության իրավունքներին և լիցենզիաներին՝ օտարերկրյա երկրներից եկող տնտեսական հարկադրանքին հակազդելու համար։
Դրանցից ոչ մեկը չիրականացավ, քանի որ եվրոպական արդյունաբերությունը վախենում էր ավելի մեծ վնասներից։
Անհավասարակշիռ գործարքը վնասակար է Եվրոպայի համար և հաղթանակ ԱՄՆ-ի համար
Եվրոպայի կախվածությունը ԱՄՆ շուկաներից և Վաշինգտոնի կողմից Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական աջակցությունից, ի վերջո, որոշեց արդյունքը։ Հուլիսի 27-ին ֆոն դեր Լեյենը և Թրամփը համաձայնության եկան Շոտլանդիայի Թուրնբերի քաղաքի գոլֆի դաշտում։
Օգոստոսի 21-ին հրապարակված համատեղ հայտարարությամբ այն կնքվեց. զրոյական ԵՄ մաքսատուրքեր ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների մեծ մասի վրա, մինչդեռ ԱՄՆ-ն եռապատկեց մաքսատուրքերը՝ հասցնելով 15%-ի ԵՄ արտահանման վրա, ինչպես նաև ստորագրեց մինչև 2028 թվականը ԱՄՆ-ում ԵՄ-ի կողմից 600 միլիարդ դոլարի ներդրումների և 750 միլիարդ դոլարի էներգակիրների գնումների պարտավորություններ։
Բրյուսելը այն ներկայացրեց որպես լավագույն հնարավոր արդյունք։
Եվրոպայում քննադատները այն անվանեցին անհավասարակշիռ, նույնիսկ նվաստացուցիչ։
Հանձնաժողովի առևտրի հարցերով գերմանացի հզոր գլխավոր տնօրեն Սաբինա Վեյանդը ընդունեց սահմանափակումները և նույնիսկ ենթադրեց, որ դա իրականում բանակցություն չէ, քանի որ ԱՄՆ-ն ամբողջ ընթացքում առավելություն ուներ։
«(Առևտրային գործարքը) հիմք ստեղծեց ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև շատ այլ հարցերի շուրջ փոխգործակցության համար», – ասաց նա։ «Մենք պետք է տեսնենք, թե որքան հեռու դա մեզ կտանի, բայց առնվազն մենք ունենք վարչակազմի հետ փոխգործակցության մեկ այլ հիմք, որը նախկինում գոյություն չուներ», – ասաց Վեյանդը։
Նա նաև զգուշացրեց, որ Եվրոպան «վճարում է այն փաստի համար, որ մենք անտեսեցինք Թրամփի առաջին վարչակազմի ժամանակ ստացած արթնացման զանգը և նորից քնեցինք։ Եվ ես հույս ունեմ, որ սա այն չէ, ինչ մենք հիմա անում ենք», անդրադառնալով ԵՄ-ի կախվածությանը ԱՄՆ անվտանգության հովանոցից։
Բրյուսելն այժմ փնտրում է ավելի շատ բացառություններ՝ ավելի շատ ապրանքների վրա մաքսատուրքերը իջեցնելու և պողպատի ու ալյումինի մաքսատուրքերից ազատվելու համար, որոնք մնում են 50%։
Թվային կանոնները որպես Վաշինգտոնի առևտրային զենք
Վաշինգտոնը պահանջել է, որ Եվրոպան կրճատի իր սեփական արդյունաբերական մաքսատուրքերը, պահանջելով օրենսդրություն, որն այժմ նախատեսված է 2026 թվականին։ ԱՄՆ-ն նաև պահանջում է, որ Բրյուսելը մեղմացնի թվային կանոնների կիրառումը, նախքան պողպատի և ալյումինի վրա մաքսատուրքերը իջեցնելը։
ԵՄ-ն պնդում է, որ թվային կանոնները արգելված են։ Սակայն դաշինքի վրա ճնշումը մեծանում է։
Մինչ ԱՄՆ վարչակազմերի մեծ մասը հաճախ բողոքում է այն բանից, ինչը նրանք համարում են կանոնների մի ամբողջություն, որը թիրախավորում է ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին, քանի որ ԵՄ-ն ձգտում է կարգավորել այն վայրերը, որտեղ այն չի կարող մրցակցել, Թրամփի Սպիտակ տունը շատ ավելի ագրեսիվ է տոնով և բովանդակությամբ։
ԱՄՆ-ն վերջերս հայտարարեց, որ արգելելու է հինգ անձանց մուտքը երկիր, այդ թվում՝ նախկին եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնին, մեղադրելով նրան սոցիալական ցանցերի հարթակների վրա ճնշում գործադրելու մեջ՝ բովանդակությունը գրաքննելու և վերահսկելու համար։ ԵՄ-ն հերքում է, որ գրաքննում է գրառումները։
Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ կպաշտպանի իր ինքնիշխանությունը քաղաքականություն սահմանելիս և անհրաժեշտության դեպքում կձեռնարկի «արագ և վճռական գործողություններ» այն իրականացնելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ավելի հեռու գնաց՝ ենթադրելով, որ ԱՄՆ-ն օգտագործում է թվային կանոններ՝ ԵՄ-ին հարկադրելու և վախեցնելու համար։
Երկու երկրների միջև առևտրային պատերազմը, կարծես, հեռու է ավարտվելուց, բայց այն տեղափոխվում է թվային տարածք, որը նոր տարվա հիմնական թեման է։
«ԵՄ-ն որևէ լծակ չունի Չինաստանի վրա»
Չնայած սակագնային քաոսին, համաշխարհային առևտուրը աճել է 2025 թվականին։
Աշխարհի ապրանքների ներմուծումն աճել է 6.35%-ով, իսկ արտահանումը՝ 6.24%-ով, ըստ Շվեյցարիայում գործող «Սենթ Գալենի առևտրի միջոցով բարգավաճման հիմնադրամի» (SGEPT), որը առևտրային քաղաքականության անկախ հետևորդ է։
Միևնույն ժամանակ, Չինաստանը հասել է աննախադեպ նշաձողի՝ գրանցելով 1 տրիլիոն դոլարի առևտրային ավելցուկ։
ԱՄՆ-ից արգելափակված չինական արտահանումը ողողել է Եվրոպան։ 2024 թվականի նոյեմբերից մինչև 2025 թվականի նոյեմբերը ԵՄ չինական ապրանքները աճել են գրեթե 15%-ով։ Որոշ անդամ պետություններում, ինչպիսին է Իտալիան, այդ ցուցանիշը գերազանցել է 25%-ը, ինչը նշանակում է, որ բոլոր ներմուծումների մեկ քառորդը կատարվել է Չինաստանից։
OECD-ի տվյալները նաև ցույց են տվել, որ պողպատի գերարտադրողականությունը 2024 թվականին կազմել է 600 միլիոն տոննա։
Արդյունքում, անհավասարակշռությունը դառնում է ավելի ճշգրիտ
Ֆոն դեր Լեյենը զգուշացրել է «երկրորդ չինական ցնցման» բացասական հետևանքների մասին՝ նկատի ունենալով 1999-2007 թվականների միջև տեղի ունեցած առաջին չինական ցնցումը, որը հանգեցրեց արտադրական աշխատատեղերի արտասահմանյան մատակարարմանը և չինական արտահանման աճին։
Երկրորդ չինական ցնցումը կարող է ավելի դժվար մարսելի լինել, քանի որ ԵՄ շուկան արդեն իսկ գտնվում է չինական ապրանքների հոսքի տակ, որոնք նույնպես ավելի զարգացած են դառնում։
Ֆրանսիայի նախագահը նաև զգուշացրել է, որ ներկայիս անհավասարակշռությունը չի կարող շարունակվել՝ հիշեցնելով Պեկինին, որ ԵՄ-ն ունի մի շարք գործիքներ՝ «սկսած մաքսատուրքերից մինչև հարկադրանքի դեմ պայքարի միջոցառումներ», որոնք կարող է կիրառել, եթե Չինաստանը հրաժարվի համագործակցել, այս ամսվա սկզբին Financial Times-ում հրապարակված հոդվածում։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ն դժվարանում է արձագանքել
Չինական էլեկտրական մեքենաների վրա 2024 թվականին սահմանված մաքսատուրքերը հակառակ արդյունք տվեցին։ Պեկինը 2025 թվականին հակադարձեց՝ խոզի մսի և կաթնամթերքի վրա մինչև 42.7% մաքսատուրքեր սահմանելով, ինչը ցույց է տալիս, որ չի մեղմացնի ճնշումը։
«ԵՄ-ի կողմից էլեկտրական մեքենաների մաքսատուրքերը շատ փոքր են եվրոյի արժևորման համեմատ», – Euronews-ին ասել է Ալիսիա Գարսիա Հերերոն, Natixis-ի Չինաստանի փորձագետ և Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի գլխավոր տնտեսագետը: «Բացի այդ, ԵՄ-ն իրականում չի ստանում այն ներդրումները, որոնք ցանկանում էր»:
Դիվանագիտությունը նույնպես տատանվել է: Հուլիսին ԵՄ-Չինաստանի կողմից այդքան գովազդված գագաթնաժողովը քիչ արդյունք տվեց:
Եվ հետո եկավ հարվածը
Գլոբալ մաքսատուրքերի ուժեղացմանը զուգընթաց, Չինաստանը սկսեց սահմանափակել հազվագյուտ մետաղների համաշխարհային արտահանումը՝ վտանգելով Եվրոպայի ավտոմոբիլային, տեխնոլոգիական և պաշտպանական ոլորտները: Միայն այն բանից հետո, երբ Թրամփը հոկտեմբերի 30-ին Հարավային Կորեայում հանդիպեց Սի Ցզինպինի հետ, Պեկինը մեղմացրեց վերահսկողությունը՝ ամբողջությամբ անտեսելով ԵՄ դիվանագիտությունը:
Սահմանափակումները ուժեղացան այն բանից հետո, երբ Նիդեռլանդների իշխանությունները գրավեցին չիպեր արտադրող Nexperia-ն, ինչը սանձազերծեց պայքար եվրոպական իշխանությունների և Պեկինի միջև: Դեմքը փրկելու համար Նիդեռլանդները Nexperia-ի վերահսկողությունը վերադարձրեց դրա չինացի սեփականատերերին, և Չինաստանը համաձայնվեց մեղմացնել որոշ սահմանափակումներ: Սակայն այս դրվագը ցույց տվեց ԵՄ քաղաքականության սահմանները:
«ԵՄ-ն որևէ լծակ չունի Չինաստանի վրա, այն ոչինչ չունի զենք դարձնելու», – ասաց Հերերոն։
Հարաբերությունների հավասարակշռումը մնում է հանձնաժողովի համար գերակա խնդիր 2026 թվականին, բայց արդյոք այն կարող է քաղաքական կոնսենսուս հավաքել աննախադեպ գործիքներ կիրառելու համար, ինչպիսին է հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը, մնում է հարցականի տակ, քանի որ ԵՄ-ն սեղմվում է Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև՝ բախվելով երկուսի կողմից էլ հակադարձ հարվածի։
Այնուամենայնիվ, աշխարհի ամենամեծ միասնական շուկայի և ավելի քան 400 միլիոն սպառողների պայմաններում ԵՄ-ն խաղաքարտեր ունի խաղալու։
Կանոնների վրա հիմնված առևտուրը կախված է թելից
2025 թվականին Եվրոպայի հավատը համաշխարհային կանոնների նկատմամբ կոտրվեց, բայց Բրյուսելը չի հրաժարվել միջազգային առևտրի աշխարհի չեմպիոնի իր դերից՝ միաժամանակ փորձելով կրճատել իր կախվածությունները։
Բրյուսելը կրկնապատկեց օտարերկրյա երկրներից ներմուծվող պողպատի մաքսատուրքերը և մեկնարկեց նոր տնտեսական անվտանգության դոկտրին՝ առևտրի ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Հանձնակատար Շեֆչովիչը Euronews-ին ասել է, որ այս տարի քաղված դասերից մեկն այն է, որ ամեն ինչ «կարող է զենք դառնալ» նոր աշխարհակարգում, որտեղ առևտուրը նաև օգտագործվում է որպես քաղաքականություն պարտադրելու գործիք։
«Սա շատ լավ ընդգծում է այն դասերը, որոնք մենք քաղել ենք վերջին տարիների ընթացքում, և դա վերաբերում է ոչ միայն Չինաստանին։ Այսօր ամեն ինչ կարող է զենքի վերածվել», – ասաց Շեֆչովիչը։ «Եվրոպայի համար,- պնդեց նա,- ամեն ինչ սկսվեց (ռուսական) գազով, ապա շարունակվեց կարևորագույն հումքով և բարձր ու ցածրակարգ չիպերով»։ «Այս ամենը կարող է զենքի վերածվել»։
Արդյունքում, ԵՄ-ն կրկնապատկեց առևտրային կապերի դիվերսիֆիկացման ջանքերը։ Այն համաձայնագրեր կնքեց Մեքսիկայի, Ինդոնեզիայի, Սինգապուրի հետ և վերսկսեց բանակցությունները Հնդկաստանի հետ, նույնիսկ եթե չկարողացավ համաձայնագիր կնքել մինչև 2025 թվականը, ինչպես հույս ուներ։
ԵՄ-ն նաև դժվարությամբ կնքեց Մերկոսուրի համաձայնագիրը Արգենտինայի, Բրազիլիայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ 25 տարվա բանակցություններից հետո։ Իտալիան և Ֆրանսիան ստորագրումը հետաձգեցին մինչև 2026 թվականը, մինչդեռ լատինաամերիկյան երկրներից անարդար մրցակցությունից վախեցող ԵՄ ֆերմերներին պաշտպանելու համար նախատեսված երաշխիքների վերաբերյալ քվեարկությունը նույնպես հետաձգվեց մինչև 2026 թվականը։
Քննադատների համար ԵՄ-ն չկարողացավ հասկանալ Մերկոսուրի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ Քանի որ համաշխարհային առևտուրը հարձակման է ենթարկվում, նման մասշտաբի համաձայնագիրը աշխարհին կցույց տար, որ բազմակողմ հարաբերություններում դեռևս կա ռազմավարական արժեք և օգուտներ։
Բաց մի թողեք
Թրամփը ժողովրդականություն չի վայելում Եվրոպայում՝ նույնիսկ աջակողմյան պոպուլիստական կողմնակիցների շրջանում
2025 թվականի Միության վիճակի մասին ուղերձ. ի տարբերություն ԱՄՆ Սահմանադրության, ԵՄ պայմանագրերը չեն պարտադրում …
Ի՞նչ է պետք, որ Եվրոպան վերջապես հակահարված տա․ 2025 թ․ ամենաշատ ընթերցված պատմությունները