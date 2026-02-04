ԵՄ խորհրդարանի ղեկավարը կոչ է անում «հեռացնել» Մեծ Բրիտանիայի հարաբերություններում առկա ուրվականներին

«Անցյալի ուրվականներին» չի կարելի թույլ տալ խափանել ապագա համագործակցությունը, ասել է Ռոբերտա Մեցոլան։
Մեցոլան կոչ է արել «վերագործարկել» Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև գործընկերությունը՝ որպես «իրատեսական պրագմատիզմի քաղաքականության մաս, որը հիմնված է արժեքների վրա, որոնք մեզ բոլորիս միասին առաջ կշարժեն»:
ԵՄ-ն և Մեծ Բրիտանիան պետք է հաղթահարեն պատմական դժգոհությունները և «վերագործարկեն» իրենց հարաբերությունները, որպեսզի կարողանան միասին աշխատել ավելի ու ավելի անորոշ աշխարհում, ասել է դաշինքի առաջատար խորհրդարանականը։
Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան երեքշաբթի օրը Իսպանիայի սենատին ուղղված իր ելույթում կոչ արեց Մեծ Բրիտանիայի հետ ավելի սերտ կապեր հաստատել, քանի որ Լոնդոնը ակտիվացնում է ջանքերը՝ եվրոպական շուկաներ ավելի սահուն մուտք ապահովելու և նախագծերի ֆինանսավորման համար, այն բանից հետո, երբ երկիրը 2016 թվականին քվեարկեց դաշինքից դուրս գալու օգտին։
«Բրեքզիթից տասը տարի անց… և աշխարհում, որն այդքան խորը փոխվել է, Եվրոպան և Մեծ Բրիտանիան կարիք ունեն առևտրի, մաքսային, հետազոտությունների, շարժունակության, անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում համատեղ աշխատանքի նոր եղանակի», – ասաց Մետսոլան։ «Այսօր ժամանակն է վտարել անցյալի ուրվականներին»։
Մետսոլան կոչ արեց «վերագործարկել» Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև գործընկերությունը՝ որպես «իրատեսական պրագմատիզմի քաղաքականության մաս, որը հիմնված է արժեքների վրա, որոնք մեզ բոլորիս կօգնեն միասին առաջ շարժվել»։
Նրա ելույթը հնչեց այն բանից հետո, երբ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը հայտարարեց, որ մտադիր է փորձել ապահովել, որ իր երկրի պաշտպանական արդյունաբերությունը կարողանա օգտվել ԵՄ-ի SAFE առաջատար ծրագրից՝ 150 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորման ծրագրից, որը նախատեսված է ռազմական տեխնիկայի գնումները խթանելու համար։
Այդ ջանքերը հարթ չեն եղել, քանի որ երկուշաբթի երեկոյան ԵՄ կառավարությունների նիստում չի հաջողվել հաստատել Մեծ Բրիտանիայի մուտքը SAFE ծրագրին, չնայած Ֆրանսիան, որը մշտապես դեմ է եղել ԵՄ անդամ չհանդիսացող երկրների մասնակցությանը, աջակցել է Մեծ Բրիտանիայի ներգրավմանը։
Սթարմերը վերջին օրերին նաև ազդանշան է տվել, որ ձգտում է ավելի սերտ ինտեգրման ԵՄ միասնական շուկայի հետ։ Բրյուսելը մինչ այժմ դժկամությամբ է վերաբացել Մեծ Բրիտանիայի հարաբերությունների պայմանները դաշինքից դուրս գալուց ընդամենը վեց տարի անց։
Մինչդեռ այդ որոշումները կայացնում են ԵՄ մնացած 27 անդամ երկրները, այլ ոչ թե խորհրդարանը, Մետսոլայի միջամտությունը տոնի փոփոխություն է, որը կարող է ամրապնդել Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը ավելի սերտ հարաբերությունների վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի հետ ավելի ու ավելի լարված հարաբերությունների համատեքստում մայրաքաղաքները կախված են բրիտանական հետախուզության և ռազմական կարողությունների հետ համագործակցությունից և հիմնական ոլորտներում։
Եվրոպան պետք է ձեռնարկի «հաջորդ քայլերը դեպի ավելի ուժեղ եվրոպական պաշտպանություն, խթանելով մեր կարողություններն ու համագործակցությունը և սերտորեն համագործակցելով մեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ, որպեսզի Եվրոպան կարողանա ավելի լավ պաշտպանել իր ժողովրդին», – ասել է Մետսոլան։
