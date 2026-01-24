«Ամերիկյան երազանքը մեռած է». ԵՄ-ն ընդունում է, որ Թրամփը իր կողմից չէ

Բրյուսելում ճգնաժամային գագաթնաժողովը տեղի է ունենում, չնայած ԱՄՆ նախագահի կողմից Գրենլանդիայի սակագնային սպառնալիքների վերաբերյալ շրջադարձային որոշմանը։
ԱՄՆ նախագահ Թրամփը մասնակցում է Դավոսում Համաշխարհային տնտեսական ֆորումին
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի կաբինետի անդամները լսում են նրա ելույթը Դավոսում հունվարի 21-ին կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի ծրագրերը վերջին կաթիլն են եղել շատ եվրոպացի առաջնորդների համար։
Եվրոպական կառավարությունները դժվարին եզրակացության են հանգել. ամերիկացիներն են հիմա չարագործները։
Երբ ԵՄ 27 երկրների առաջնորդները հավաքվում են Բրյուսելում՝ հինգշաբթի օրը կայանալիք արտակարգ գագաթնաժողովի համար, այդ գնահատականը գերակշռում է Եվրոպայի գրեթե բոլոր մայրաքաղաքներում, ըստ ԵՄ ինը դիվանագետների։ Այս պաշտոնյաները գալիս են այն երկրներից, որոնք տարբեր աստիճանի պատմական համակրանք ունեն ԱՄՆ-ի նկատմամբ, և նրանք հստակեցրին, որ այս մտածելակերպը հատկապես խիստ է այն վայրերում, որոնք նախկինում ամենաամուր կապերն են ունեցել Վաշինգտոնի հետ։
Վախի և սկեպտիցիզմի զգացումը մնում է, և գագաթնաժողովը միևնույն է կկայանա, չնայած Դոնալդ Թրամփի կողմից չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարությանը, որ ինքը համաձայնության է եկել Գրենլանդիայի վերաբերյալ և, ի վերջո, մաքսատուրքեր չի սահմանելու եվրոպական երկրների նկատմամբ՝ ընդգծելով, թե ինչպես է հավաքը դարձել ավելին, քան պարզապես վերջին պայթյունը։
ԱՄՆ նախագահի Գրենլանդիայի վերաբերյալ ծրագրերը, որոնք նա ներկայացրել էր ավելի վաղ Շվեյցարիայի Դավոսում, պահանջելով «անհապաղ բանակցություններ» կղզին ստանալու համար, շատ առաջնորդների համար վերջին կաթիլն են եղել։ Իր երկրորդ ժամկետի առաջին տարվա ընթացքում նրանք կառչել էին այն հույսից, որ իրենց ամենավատ վախերը այն երկրի վերաբերյալ, որը 1945 թվականից ի վեր հիմք է հանդիսացել եվրոպական անվտանգության համար, չեն իրականանա։
Սակայն բարի լինելու պահը «ավարտվել է» և «եկել է Թրամփի դեմ դուրս գալու ժամանակը», – BBC ռադիոյին ասել է ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար և Դանիայի նախկին վարչապետ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։
«Մեր ամերիկյան երազանքը մեռած է», – ասել է ԵՄ դիվանագետը այն երկրից, որը դաշինքի տրանսատլանտյան ջատագովներից է եղել։ «Դոնալդ Թրամփը սպանեց այն»։
Եվրոպայի կոլեկտիվ գիտակցումը, հավանաբար, ակնհայտ կլինի գագաթնաժողովում՝ ոչ միայն ԱՄՆ-ի դեմ պատասխան առևտրային միջոցառումների նախապատրաստման հնարավոր որոշումներում, եթե Թրամփը կրկին փոխի իր ընթացքը և առաջ մղի Գրենլանդիայի նկատմամբ իր պահանջները։
Դա նաև ակնհայտ կլինի այն հայտարարություններում, որոնք առաջնորդները, հավանաբար, միմյանց հետ կանեն անձնական, ապա հրապարակային զրույցներում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Դավոսում իր ելույթում նախանշեց դա՝ ասելով, որ Եվրոպան ունի «շատ ուժեղ գործիքներ» և «մենք պետք է դրանք օգտագործենք, երբ մեզ չեն հարգում, և երբ խաղի կանոնները չեն հարգվում»։
Սահմանափակ թեթևացում
Դավոսում Թրամփի ելույթը, որի ընթացքում նա Դանիայի ինքնակառավարվող կղզին անվանեց «մեր տարածք», ոչինչ չարեց լարվածությունը մեղմելու համար Բելգիայի մայրաքաղաքում առաջնորդների շտապ կազմակերպված հավաքից 24 ժամ առաջ՝ քննարկելու հետպատերազմյան կարգի քայքայմանը հաջորդող արձագանքը։
Մինչ Թրամփը բացառեց Գրենլանդիան գրավելու համար ռազմական ուժի կիրառումը, ԵՄ կառավարությունները դա չհամարեցին նահանջ՝ Եվրոպայի մասին նրա լեզվի ընդհանուր կոշտության և իր մտադրությունների հստակ հաստատման պատճառով, ըստ երկու ԵՄ դիվանագետների։
Թրամփը, ի վերջո, հետ քաշվեց իր սպառնալիքից՝ մաքսատուրքեր սահմանելու այն ութ եվրոպական երկրների նկատմամբ, որոնք նա համարում էր Գրենլանդիայի հարցում իր ճանապարհին կանգնած, բայց այդ պահին ամեն ինչ արդեն չափազանց հեռու էր գնացել։
«Վերջին մի քանի օրերի փոխադարձ վեճերից հետո մենք պետք է սպասենք և տեսնենք, թե ինչ էական համաձայնություններ կկնքվեն [ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար] պարոն Ռուտտեի և պարոն Թրամփի միջև», – գերմանական ZDF հեռուստաընկերությանը ասել է Գերմանիայի փոխկանցլեր Լարս Քլինգբեյլը։ «Անկախ նրանից, թե ինչ լուծում կգտնվի Գրենլանդիայի համար, բոլորը պետք է հասկանան, որ մենք չենք կարող նստել, հանգստանալ և գոհ լինել»։
Երբ ԱՄՆ նախագահը շաբաթ օրը սպառնաց այդ մաքսատուրքերով, պառակտումը «իրական դարձավ», – ասել է ԵՄ դիվանագետը։
«Գուցե այս ճնշումը մեզ մի քանի ամիս կտա, գուցե դա ավելի մշտական բան է», – ասել է մեկ ուրիշը՝ անդրադառնալով Թրամփի փոփոխությանը։ «Կարծում եմ՝ [Թրամփի] այսօրվա ելույթը մտածելու տեղիք կտա մեծամասնության, եթե ոչ բոլոր մայրաքաղաքների մոտ՝ մաքսատուրքերով, թե ոչ»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը Դավոսում իր ելույթի ժամանակ ամփոփել է տրամադրությունը։
«Աշխարհը մշտապես փոխվել է», – ասել է նա։ «Մենք պետք է փոխվենք դրա հետ միասին»։
Իրենց գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդները կքննարկեն տրանսատլանտյան հարաբերությունների վիճակը: Մինչև Թրամփի կողմից մաքսատուրքերի իջեցումը, նրանք պատրաստվում էին խնդրել Հանձնաժողովին պատրաստել ԱՄՆ-ի դեմ իր ամենահզոր առևտրային զենքը՝ Հակահարվածային գործիքը (ACI)։
ԵՄ-ն 2023 թվականին ստեղծեց իր «առևտրային բազուկան»՝ լուծելու այն սպառնալիքը, որը ներկայացնում էր ԵՄ-ն՝ թշնամական համարվող երկրներից, մասնավորապես Չինաստանից, որոնք, ըստ ԵՄ-ի, օգտագործում էին իրենց շուկաներն ու տնտեսությունները՝ ԵՄ-ին շանտաժի ենթարկելու համար՝ ստիպելով նրանց կատարել իրենց հրամանները: Այն միտքը, որ Բրյուսելը կօգտագործի այն ԱՄՆ-ի դեմ, նախկինում անհավանական էր։
«Մենք ապրում ենք համաշխարհային կարգի մեծ խզում», – ասել է այն երկրի ավագ դեսպանը, որը ԵՄ-ում համարվում էր Ամերիկայի հիմնական դաշնակից: Առաջնորդները կքննարկեն ԱՄՆ-ից «ռիսկերի նվազեցման» հարցը, ասել է դիվանագետը՝ տերմին, որը նախկինում օգտագործվում էր ԵՄ-ի և Պեկինի հարաբերությունների համար: «Վստահությունը կորել է», – ասել են նրանք։
Թերապևտիկ գագաթնաժողով
Գագաթնաժողովը նման կլինի «թերապիայի», – ասել է Եվրոպական խորհրդի նախապատրաստական աշխատանքներին ծանոթ ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը։ Այն հնարավորություն կտա առաջնորդներին հստակ պատասխան տալ Թրամփի Դավոսում ունեցած ելույթին և հետագա համաձայնագրի մասին պնդմանը։
ԱՄՆ-ի այլևս հուսալի դաշնակից չլինելու գնահատականը աստիճանաբար է եկել։ Եվրոպայի առաջնորդների աչքերից կշեռքի նժարը առաջին անգամ ընկավ, երբ Թրամփի վարչակազմը դեկտեմբերի սկզբին հրապարակեց իր Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որում խոստացավ խթանել «եվրոպական հայրենասիրական կուսակցություններին»՝ ի վնաս ԵՄ-ի։ (Ինչը կարող է որոշ չափով բացատրել, թե ինչու են ԵՄ որոշ առաջնորդներ, ինչպիսին է Հունգարիայի Վիկտոր Օրբանը, դեռևս կառչած Թրամփին)։
Այնուհետև Թրամփը վերսկսեց Գրենլանդիան գրավելու մասին իր հռետորաբանությունը, Իսլանդիայում ԱՄՆ դեսպանն իրեն անվանեց ԱՄՆ 52-րդ նահանգի նահանգապետ, իսկ Թրամփը նամակ ուղարկեց Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն, որում նա ասել էր, որ Նոբելյան խաղաղության մրցանակ չստանալը նշանակում է, որ նա «այլևս չի զգա միայն խաղաղության մասին մտածելու պարտավորություն»։
ԵՄ բարձրաստիճան դեսպաններից մեկն ասել է, որ իրենք համոզված են, որ նամակը կեղծ է։ Դրա իսկությունը հետագայում հաստատվեց։
Մեզ հետ առանձին զրուցած երկու բարձրաստիճան դիվանագետներ համեմատեցին ԱՄՆ-ի ներկայիս վիճակը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին նախորդող ժամանակի հետ։
«Կարծում եմ՝ մենք արդեն անցել ենք Մյունխենը», – ասաց նրանցից մեկը՝ անդրադառնալով 1938 թվականի հանդիպմանը, որտեղ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան հանդարտեցրին Ադոլֆ Հիտլերին՝ թույլ տալով նրան անեքսիայի ենթարկել Չեխոսլովակիան։ «Մենք գիտակցում ենք, որ հանդարտեցումը այլևս ճիշտ քաղաքականություն չէ»։
ԱՄՆ-ի հեղինակության կտրուկ անկումը հատկապես ցավոտ է եղել Դանիայի համար, որին Թրամփը Դավոսում անվանել է «անշնորհակալ»։
Կոպենհագենը ցնցված է եղել նրա վարքագծով, քանի որ տասնամյակներ շարունակ եղել է Ամերիկայի ամենաբարյացակամ դաշնակիցներից մեկը։ Դանիան զորքեր է տեղակայել ԱՄՆ-ին աջակցելու համար Մերձավոր Արևելքի ամենավտանգավոր մարտական գոտիներից մի քանիսում, այդ թվում՝ Աֆղանստանի Հելմանդ նահանգում։ Երկիրը տառապել է մեկ շնչի հաշվով կյանքի ամենամեծ կորուստներից։
«Մեզանից այնքան շատերն են սովորել ԱՄՆ-ում, որ մենք բոլորս ուզում էինք այնտեղ աշխատել», – ասաց դանիացի պաշտոնյաներից մեկը։ «Սա պարզապես դավաճանություն է»։
