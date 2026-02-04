ԵՄ հանձնաժողովի աշխատանքի ընդունման մրցույթը սկսվում է… նախորդ մրցույթից 7 տարի անց

ԵՄ պաշտոնի համար թեկնածուները հնարավորություն կունենան մրցելու դաշինքի ղեկավարի պաշտոնում շահավետ աշխատատեղերի համար։
ԵՄ-ն յոթ տարվա ընդմիջումից հետո վերսկսում է իր էլիտար աշխատանքի ընդունման մրցույթը՝ աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսությունը կառավարելու համար բարձր մակարդակի ադմինիստրատորների նոր սերունդ գտնելու նպատակով։
Եվրահանձնաժողովը, որը վերջին անգամ մրցույթն անցկացրել է 2019 թվականին, կազմակերպում է գնահատումը՝ Բրյուսելի իշխանության միջանցքներ նոր արյուն ներարկելու համար։ Բարձր աշխատավարձ և աշխատանքային անվտանգություն է սպասվում նրանց, ովքեր կհանձնեն քննությունը։
«Սա ցմահ պայմանագիր է», – ասել է Անդրաս Բանեթը՝ «EU Training»-ի կառավարիչ գործընկերը, որը դիմորդներին պատրաստում է գործընթացի համար, և հաջողության մասին գրքի հեղինակը։ «Սա հիանալի հնարավորություն է կանխատեսելի կարիերայի առաջխաղացման և, իհարկե, աշխատավարձի և դրա հետ կապված ամեն ինչի համար»։
Հաջողակ դիմորդները կարող են զբաղեցնել «AD-5» աստիճանի պաշտոններ, որոնք ներառում են 5,973-ից մինչև 6,758 եվրո ամսական աշխատավարձ, ինչպես նաև հնարավորություն ունեն առաջադիմելու բյուրոկրատիայում և զբաղեցնելու ազդեցիկ պաշտոններ հանձնակատարների կաբինետներում՝ քաղաքականության հիմնական ոլորտների վերաբերյալ խորհրդատուների էլիտար թիմերում։
Ըստ Եվրոպական անձնակազմի ընտրության գրասենյակի (EPSO)՝ ասպիրանտների համար նախատեսված շրջանավարտների ծրագիրը կբացվի հինգշաբթի օրը և կավարտվի մարտի 10-ին։ Մրցույթն անցկացվում է 2019 թվականից ի վեր առաջին անգամ։ Գործընթացը ներառում է հոգեբանական թեստավորում, ԵՄ գիտելիքների գնահատում և նախնական փուլերը հաղթահարածների համար էսսեի ներկայացում։
Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը առաջնահերթություն է տվել երիտասարդ, աշխատասեր անձնակազմին հնարավորություն տալ բարձրանալ աստիճաններով այն հաստատությունում, որը պատմականորեն ունեցել է կոշտ հիերարխիա, ասել են հանձնաժողովի պաշտոնյաները։
«Շատ կարևոր է ներգրավել երիտասարդ տաղանդների խումբ՝ այլ մտածելակերպով», – ասել է անանունության մասին խոսող բարձրաստիճան պաշտոնյան։ «Դուք կունենաք շատ որոշակի մակարդակների պաշտոնատար անձինք, որոնք կհանձնվեն թոշակի, և դուք պետք է համոզվեք, որ պետական ծառայողների հաջորդ սերունդը գալիս է։ Իհարկե, մեզ անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր հասկանում են ինստիտուտը, բայց մեզ նաև անհրաժեշտ են մարդիկ, ովքեր հասկանում են ապագայի տեխնոլոգիաները այլ տեսանկյունից»։
Հանձնաժողովի խոսնակի խոսքով՝ վերջին յոթ տարիների ընթացքում «երկարաձգված դադարը» պայմանավորված էր ամբողջությամբ առցանց թեստավորմանը անցնելով։ Գնահատման կենտրոնի փուլի վերացումը նշանակում է, որ «EPSO-ի մրցույթների ընդհանուր տևողությունը կրճատվել է»։
Մշտապես պատրաստ
«Չորս տարի առաջ աշխատուժ մտնելուց հետո սա վերջապես իմ առաջին հնարավորությունն է մուտք գործելու [ԵՄ] կառույցներ, ինչը մինչ այժմ անհնար էր թվում», – ասաց մի հավանական դիմորդ, որը անանուն մնաց՝ իր դիմումին չվնասելու համար։ «Բոլորը գիտեն, որ երբ դուք հաղթահարում եք [մրցույթը] և ստանում եք աշխատանք, դուք պատրաստ եք ողջ կյանքի համար։ Ահա թե ինչու բառացիորեն իմ բոլոր ընկերները կօգտվեն այս հնարավորությունից»։
Հանձնաժողովի 33,000 հոգանոց աշխատուժի շատ երիտասարդ աշխատակիցներ ներկայումս աշխատում են համեմատաբար անապահով պաշտոններում՝ կարճաժամկետ պայմանագրերով կամ գործակալության աշխատակիցներ, ինչը նշանակում է, որ նրանք ունեն ավելի քիչ արտոնություններ, ավելի վատ աշխատավարձ և շատ ավելի քիչ վստահություն իրենց ապագայի վերաբերյալ: Գործադիրը սկսել է իր կառուցվածքի վերանայում, որը նախատեսված է դրա արդյունավետությունն ու ծախսարդյունավետությունը բարելավելու համար՝ մտահոգություններ ունենալով, որ նրանք, ովքեր պաշտոնական կարգավիճակ չունեն, կարող են բացասաբար ազդվել վերակառուցումից։
Մասնավոր հատվածում աշխատող երկրորդ հավանական դիմորդը քննադատել է գործընթացի անկանոնությունը: «Ես իսկապես հույս ունեմ, որ այս անգամ այլ կլինի՝ արտաքին մարդկանց հնարավորություն տալու համար, քանի որ այս պահին համակարգը նախապատվություն է տալիս հաստատություններում արդեն աշխատող թեկնածուներին», – ասել են նրանք։
Թեստավորման փորձագետ Բանեթը նշել է, որ մոտ 1200 դիմորդների ուղղակիորեն կառաջարկվեն աշխատանք դիմորդների խմբից, որը կարող է գերազանցել 50,000-ը: Մյուսները կավելացվեն պահեստային ցուցակում, որից «միայն 30 տոկոսին իրականում կառաջարկվի աշխատանք… սա հանգեցնում է բազմաթիվ բացասական զգացմունքների, երբ մեկը անցնում է այս ամենի միջով և դեռ չի կարող վստահ լինել, որ աշխատանք կստանա»։
Բաց մի թողեք
Ձմեռային Օլիմպիական խաղերը ստացան գերքաղաքական բնույթ
«Հիմա որ մի քանի բառ կա՝ իրար կողքի դնեմ, կգմփա աշխարհը․ կլուբ, խմել, պարել, ալկոհոլ». Տեսանյութ
Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 5-7 աստիճանով․ եղանակն՝ առաջիկա օրերին