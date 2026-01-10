ԵՄ օրենսդիրները սպառնում են «պայթեցնել» Եվրահանձնաժողովը վերջին յոթ ամիսների ընթացքում չորրորդ անգամ

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը առաջիկա շաբաթներին կքննարկի Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրի վերաբերյալ անվստահության առաջարկները, ըստ ծայրահեղ աջ «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար» խմբի։
«Հայրենասերների» նախագահ, ֆրանսիացի ծանրքաշային Ջորդան Բարդելան, հինգշաբթի երեկոյան X-ի եթերում հայտարարեց անվստահության առաջարկի մասին։ Նրա կուսակցությունը՝ «Ազգային միաբանությունը», դեմ է ԵՄ-ի և Հարավամերիկյան Մերկոսուր դաշինքի միջև առևտրային համաձայնագրին, որը պաշտպանում է ֆոն դեր Լեյենը։ ԵՄ անդամ երկրների որակյալ մեծամասնությունը ուրբաթ օրը հաստատեց երկար սպասված առևտրային համաձայնագիրը, որին դեմ էր Ֆրանսիան։
«Հուսով եմ, որ մենք այն [անվստահության առաջարկը] կներկայացնենք քվեարկության այս հունվարյան նստաշրջանում», – ասել է «Հայրենասերների» բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Ներկայացնելուց հետո խորհրդարանի իրավաբանական թիմը կստուգի առաջարկը, և եթե այն հաստատվի, խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան կկապվի բոլոր Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ՝ մանրամասները ներկայացնելու համար։
Եթե նախորդ անվստահության առաջարկների օրինակին հետևեն, բանավեճը, հավանաբար, կանցկացվի երկուշաբթի՝ հունվարի 19-ին, իսկ քվեարկությունը՝ հինգշաբթի՝ հունվարի 22-ին։
Անվստահության առաջարկի պլանավորումը պահանջում է 72 օրենսդիրների աջակցությունը։ Քանի որ «Հայրենասերները» ունեն 82 Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, նրանք կարիք չունեն այլ քաղաքական խմբերի աջակցության։
Առաջարկը, որը, եթե հաջողվի, կհանգեցնի ֆոն դեր Լեյենի և նրա բոլոր 26 հանձնակատարների պաշտոնանկությանը, գրեթե անխուսափելիորեն կձախողվի, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ կլինի քվեարկածների երկու երրորդի մեծամասնությունը։
Նախկինում եղել են ֆոն դեր Լեյենին անվստահության քվեարկության միջոցով տապալելու երեք փորձ՝ երկուսը ծայրահեղ աջերի և մեկը ծայրահեղ ձախերի կողմից։ Բոլորն էլ ձախողվել են։
Բարդելան նաև մեղադրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին երեսպաշտ լինելու մեջ՝ ձևացնելով, թե դեմ է Մերկոսուրի համաձայնագրին, և «ֆրանսիացի ֆերմերներին դավաճանելու» մեջ՝ բավարար ջանքեր չգործադրելով այն կանխելու համար։
Բարդելան ասել է, որ «Ազգային միաբանությունը» անվստահության առաջարկ կներկայացնի Ֆրանսիայի կառավարությանը։
