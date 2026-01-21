ԵՄ-ի կախարդական, առեղծվածային առևտրային զենքը և Թրամփին բռնելու այլ տարբերակներ

Վերլուծում ենք այն գործողությունները, որոնք եվրոպացի առաջնորդները կարող են դիտարկել այս շաբաթ արտակարգ գագաթնաժողովի ժամանակ։
Ցանկացած լուրջ հակադարձում, ինչպիսին է դաշինքի առևտրային «բազուկայի»՝ Հակահարվածային գործիքի կիրառումը, կպահանջի շատ լայն աջակցություն։
Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքը՝ Գրենլանդիայի պատճառով եվրոպական երկրների վրա մաքսատուրքեր սահմանելու, խաթարել է անցյալ տարվա տրանսատլանտյան առևտրային զինադադարը և ԵՄ-ին դրել ծանոթ դիլեմայի առաջ՝ ուժեղ հակահարված տալ, թե՞ փորձել ժամանակ շահել։
Թղթի վրա Բրյուսելն ունի տարբերակներ։
Այն կարող է թիրախավորել քաղաքականապես զգայուն ԱՄՆ արտահանումները, ինչպիսիք են հանրապետական նահանգների սոյայի լոբին։ Կամ կարող է գործարկել իր առևտրային «բազուկան»՝ Հակահարվածային գործիքը։
Ահա այն գործողությունները, որոնք ԵՄ առաջնորդները կարող են դիտարկել հինգշաբթի օրը արտակարգ գագաթնաժողովի ժամանակ.
Հակահարված ամերիկյան ապրանքներին
93 միլիարդ եվրո արժողությամբ ամերիկյան ապրանքների վրա պատասխան մաքսատուրքերը դեռևս գտնվում են ԵՄ-ի պահեստում։ Սրանք սկիզբ են առնում Թրամփի կողմից անցյալ տարի սահմանված մաքսատուրքերի առաջին փուլից և օգոստոսին սառեցվել են վեց ամսով։
Այս փաթեթը ավտոմատ կերպով ուժի մեջ կմտնի փետրվարի 7-ին, եթե հանձնաժողովը չառաջարկի երկարաձգել սառեցումը, և ԵՄ 27 երկրները չհամաձայնեն դրա հետ։ Սակայն նման կասեցումը կարող է տեղի ունենալ շատ արագ, քանի որ հանձնաժողովը սովորաբար շաբաթը մի քանի անգամ աջակցություն է ստանում մայրաքաղաքներից։
Փաթեթի մի մասը ուղղված է բացառապես ամերիկյան ապրանքներին, ինչպիսիք են Levi’s ջինսերը, Harley Davidson մոտոցիկլետները և Kentucky բուրբոնը։ Այլ ապրանքներ կթիրախավորվեն, քանի որ դրանք ծագում են հանրապետական կողմին հակված նահանգներից։ Օրինակ՝ սոյայի լոբու վրա մաքսատուրքը կուղղվի Լուիզիանա կարմիր նահանգին, որտեղից ծագում է Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։
Առևտրային «բազուկայի» կիրառում
ԵՄ զինանոցում ամենամեծ զենքը դրա Հակահարվածային գործիքն է։ Այս ունիվերսալ գործիքը նախատեսված է այլ երկրներին կանխելու առևտրային մարտավարություն կիրառելուց՝ այլ ոլորտներում զիջումներ կորզելու համար։
Դրա միջոցով Բրյուսելը կարող է սահմանել կամ բարձրացնել մաքսատուրքերը, սահմանափակել արտահանումը կամ ներմուծումը քվոտաների կամ լիցենզիաների միջոցով և սահմանափակումներ սահմանել ծառայությունների առևտրի վրա։ Այն նաև կարող է սահմանափակել պետական գնումների, արտասահմանյան ուղղակի ներդրումների, մտավոր սեփականության իրավունքների և դաշինքի ֆինանսական շուկաների հասանելիությունը։
Սակայն նման դեպքում մի քանի ամիս կպահանջվի Հանձնաժողովի և Թրամփի վարչակազմի միջև դիվանագիտական խոչընդոտները վերացնելու համար։
Քանի որ այն երբեք չի գործարկվել, ԵՄ-ն գտնվում է անհայտ ջրերում։ Սա հատկապես ճիշտ է Հանձնաժողովի և ազգային մայրաքաղաքների միջև դինամիկայի համար։ Բրյուսելը պետք է առաջարկի մեխանիզմի գործարկումը, և դա կանի միայն այն դեպքում, եթե իմանա, որ բավարար մայրաքաղաքներ կհամաձայնվեն։ Ֆրանսիան հետաքրքրված է, բայց Գերմանիան և այլ երկրներ՞։ Ոչ այնքան։
«Սա խաղաքարտերից մեկն է», բայց «իրականում առաջինը չէ, որ դուք օգտագործում եք», – ասել է Լիտվայի ֆինանսների նախարար Քրիստուպաս Վայտիեկունասը։
Չինական խաղաքարտի խաղարկում
Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին անցյալ ուրբաթ աննախադեպ բան արեց։ Կանադայի և Չինաստանի միջև Huawei-ի բարձրաստիճան ղեկավարի ձերբակալությունից հետո ծագած լարված հարաբերությունների էջը շրջելով՝ կանադացի առաջնորդը նախնական առևտրային համաձայնագիր կնքեց Պեկինի հետ՝ չինական էլեկտրական մեքենաների ներմուծումը ազատականացնելու համար՝ կանադական գյուղատնտեսական ապրանքների վրա մաքսատուրքերի կտրուկ նվազեցման դիմաց։
Քարնին Թրամփին անունով չհիշատակեց, բայց ուղերձը հստակ էր. Կանադան ունի այլ գործընկերներ, և նա չի նստի լուռ, մինչ Վաշինգտոնը փորձում է նրան բռնի կերպով ճնշել։
Նախագիծ Բրյուսելի համար՞։ Ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ։ Մինչ ԵՄ-ն փորձել է թելադրել Պեկինի հետ իր առևտրային հարաբերությունները՝ ասիական երկիրը մնում է իր երկրորդ խոշորագույն առևտրային գործընկերը, քաղաքականության մշակողները լավ գիտակցում են China, Inc.-ի կողմից ներկայացվող մրցակցային սպառնալիքը։
Գերմանիայի ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը տատանվում է էներգակիրների բարձր գներից և Չինաստանից (այժմ աշխարհի առաջատար ավտոմոբիլային արտահանողը) եկող կատաղի մրցակցությունից։ Ընդհանուր առմամբ, գերարտադրողականությունը՝ Չինաստանի գլխապտույտ արտադրության համար նախատեսված արտադրանք, որը, չկարողանալով կլանվել իր ներքին շուկայում, վաճառվում է արտասահմանում, ԵՄ բիզնես առաջնորդներին գիշերը քուն է թողնում։
Համեմատած Կանադայի հետ, ԵՄ-ի համար Չինաստանը «ամբողջովին այլ որդերի տուփ է», – ասաց առևտրի փորձագետ Դեյվիդ Քլեյմանը: «Չինացիները մեզ գերազանցում են մեր բոլոր հիմնական արտահանման և ներքին արտադրության հարցում», – ասաց նա: «Մեզ անհրաժեշտ կլինեն ավելի շատ խոչընդոտներ, ավելի շատ կառավարվող առևտուր Չինաստանի հետ»:
Ակտիվների վաճառք
Ամերիկայի հսկայական պարտքի կույտը մեկ Աքիլեսյան կրունկ է: ԱՄՆ-ն սիրում է ծախսել, և եվրոպացիները, իրենց հերթին, խլում են այդ պարտքը: Deutsche Bank-ի արտարժույթի հետազոտությունների ղեկավար Ջորջ Սարավելոսը նշեց, որ եվրոպական պետական և մասնավոր հատվածի կազմակերպությունները միասին ունեն 8 տրիլիոն դոլարի ամերիկյան բաժնետոմսեր և պարտք՝ «երկու անգամ ավելի, քան մնացած աշխարհը միասին»:
«Միջավայրում, որտեղ արևմտյան դաշինքի աշխարհատնտեսական կայունությունը գոյության առումով խաթարվում է, պարզ չէ, թե ինչու են եվրոպացիները այդքան պատրաստ խաղալ այս դերը», – գրել է վերլուծաբանը հաճախորդներին ուղղված նամակում։
Եթե եվրոպական կառավարությունները հրամայեն իրենց բանկերին և կենսաթոշակային ֆոնդերին վաճառել իրենց ակտիվները, դա գրեթե անկասկած կհանգեցնի ֆինանսական ճգնաժամի, ինչը կբարձրացնի Ամերիկայի վարկային ծախսերը։ Սակայն, հետագա ֆինանսական Արմագեդոնը կներթափանցի նաև Եվրոպա։ Ֆինանսական ակտիվների կտրուկ վաճառքը կփչացնի գները, իսկ եվրոպացի վարկատուները կկրեն հսկայական վնասներ՝ ֆինանսական համարժեքը միջուկային փոխադարձաբար երաշխավորված ոչնչացմանը։
ԱՄՆ ֆինանսական համակարգից անջատման աճը հավանական է թվում, բայց բռնի մեծածավալ խզումը չափազանց անհավանական է։
Ժամանակի վրա խաղալ
Զսպվածությունը առայժմ ԵՄ-ի նախընտրելի զենքն է։ «Այստեղ առաջնահերթությունը ներգրավվածությունն է, այլ ոչ թե սրացումը, և սակագների սահմանումից խուսափելը», – երկուշաբթի օրը ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Գիլը։
Անցյալ տարի կնքված առևտրային համաձայնագրի համաձայն՝ Միացյալ Նահանգներն արդեն իսկ իջեցրել է ԵՄ ապրանքների մեծ մասի մաքսատուրքերը մինչև 15 տոկոս, մինչդեռ ԵՄ-ն դեռևս չի կատարել իր խոստումը՝ զրոյի հասցնելու ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների մաքսատուրքերը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Թրամփի սպառնալիքները խափանել են Եվրախորհրդարանում ԱՄՆ ապրանքների մաքսատուրքերը իջեցնելու վերաբերյալ քվեարկությունը։
Մինչ այս փակուղին շարունակվում է, ԵՄ ընկերությունները իրականում օգտվում են ավելի ցածր ծախսերից, մինչդեռ հակառակը ճիշտ չէ իրենց ամերիկացի գործընկերների համար։
«Առևտուրը շարունակում է հոսել, ներդրումները շարունակում են հոսել», – ավելացրեց Գիլը։ «Այսպիսով, մենք պետք է շատ խելամիտ լինենք սպառնալիքի և գործառնական իրականության միջև տարբերության մոտենալու հարցում»։
Քանի որ Թրամփը փորձում է սեպ խրել եվրոպացի առաջնորդների միջև՝ սպառնալով մաքսատուրքերով որոշ երկրների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեմ, մինչդեռ խնայելով մյուսներին, ինչպես օրինակ՝ Իտալիային, համախմբվածության պահպանումը հսկայական մարտահրավեր կլինի։ Ցանկացած լուրջ հակահարված, ինչպիսին է դաշինքի առևտրային «բազուկայի»՝ հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի կիրառումը, կպահանջի շատ լայն աջակցություն։
Ի՞նչ է հաջորդը
ԱՄՆ Գերագույն դատարանը կարող է որոշում կայացնել Թրամփի որոշ մաքսատուրքերի վերաբերյալ արդեն երեքշաբթի օրը։ Եթե վարչակազմը պարտվի գործը, Թրամփը ստիպված կլինի զբաղվել հետևանքներով՝ մասնակցելով այս շաբաթ Դավոսում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։
«Զուտ տնտեսական պատերազմի հիման վրա դա մեր օգտին կլինի», – ասաց Քլեյմանը։ «Բայց մենք չենք հաշվի առել Թրամփի հավակնությունները՝ իրականում զորքեր ուղարկելու»։
Դավոսում Թրամփը կարող է հանդիպել Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ, չնայած երկկողմանի հանդիպում դեռևս հաստատված չէ։ Ֆոն դեր Լեյենը Դավոսում ելույթ կունենա երեքշաբթի օրը. Թրամփը պետք է ժամանի հաջորդ օրը։
Այնուհետև հինգշաբթի օրը ԵՄ կառավարությունների ղեկավարները Բրյուսելում արտակարգ գագաթնաժողով կանցկացնեն՝ քննարկելու տրանսատլանտյան հարաբերությունները և վերջին սակագնային սպառնալիքները։ Հանդիպումը, ինչպես սպասվում է, չի ստեղծի շքեղ հարձակման ծրագիր, այլ կորոշի, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է թիրախավորի ամերիկյան ապրանքները, թե՞ գուցե ուսերին վերցնի իր առևտրային բազուկան։
Փետրվարի 1-ին ԱՄՆ-ի սակագները եվրոպական դաշնակիցների նկատմամբ կսկսեն գործել, եթե Թրամփը կատարի իր սպառնալիքները։ Մեկ շաբաթ անց ԵՄ-ի հակադարձ փաթեթը ավտոմատ կերպով կսկսի գործել, եթե լուծում չգտնվի։
Եթե դա տեղի ունենա, ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն իսկապես կհայտնվեն առևտրային պատերազմի մեջ։
