Ինչպես կողմնորոշվել Կիպրոսի ԵՄ նախագահության քաղաքականության օրակարգում

Կիպրոսը ստանձնում է Խորհրդի ղեկավարությունը, քանի որ բյուջեի շուրջ բանակցությունները թափ են հավաքում։
Կիպրոսը, որ ԵՄ ամենափոքր երկրներից մեկն է, Դանիայից հետո ստանձնում է Եվրոպական Միության Խորհրդի նախագահությունը Եվրոպայի համար դժվարին ժամանակահատվածում։
ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեն մեծ նշանակություն ունի նախագահության հորիզոնում և, անկասկած, կառաջացնի որոշ դառը անհամաձայնություններ, քանի որ կառավարությունները սկսում են քննարկել, թե որքան գումար հատկացնել տարբեր ոլորտներին։
Դրա հետ սերտորեն կապված է 2027 թվականից հետո իրականացվող Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը, որը արժե հարյուր միլիարդավոր եվրոներ։ Հաջորդ վեց ամիսները կօգնեն սահմանել այն բարեփոխման տրամադրությունը, որը կսահմանի եկամտի աջակցությունը, շրջակա միջավայրի պահանջները և գյուղական ֆինանսավորումը հաջորդ տասնամյակի համար։
Քիմիական նյութերից մինչև էլեկտրական ցանցեր՝ մաքսային համակարգի միջոցով և դեղորայքի հասանելիություն, ահա մի քանի փաստաթղթերի ամփոփում, որոնք կիպրոսցիները կքննարկեն։
Ինչու է դա կարևոր
ԵՄ Խորհրդի Կիպրոսի նախագահությունը պետք է ղեկավարի ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ բանակցությունների վճռորոշ փուլը։ Առաջիկա վեց ամիսների ընթացքում ԵՄ մայրաքաղաքները կսկսեն քննարկել, թե որքան գումար հատկացնել տարբեր ոլորտներին, ինչը, հավանաբար, կհանգեցնի երկրների միջև դաժան ներքին վեճերի։ Լարվածությունը, հավանաբար, կհասնի գագաթնակետին ԵՄ առաջնորդների 2026 թվականի հունիսին կայանալիք գագաթնաժողովի ժամանակ։
Գործիքային իրավիճակը. Դանիայի ներկայիս Խորհրդի նախագահությունը հույս ունի միջնորդել ԵՄ երկրների միջև նոր բյուջեի կառուցվածքի վերաբերյալ համաձայնության՝ առանց քննարկելու յուրաքանչյուր ծրագրին հատկացված գումարները։ Կիպրոսը կանգնած է ավելի դժվար խնդրի առաջ. այն պետք է վերջնականապես մշակի հակաառաջարկ (կամ բանակցային արկղ, ինչպես այն պաշտոնապես հայտնի է), որը ներառում է թվեր մինչև իր նախագահության ավարտը՝ հունիսին։
Խափանման գծեր. ԵՄ-ի ավանդական բաժանումը խնայողների և մեծ ծախսողների միջև դեռևս գոյություն ունի, չնայած Բրյուսելում խափանման գծերն ավելի նրբերանգային են դարձել, քան անցյալում։ Սկանդինավյան երկրները, ինչպիսիք են Դանիան, որոնք ավանդաբար աջակցում էին ավելի փոքր բյուջեին, այժմ կողմ են պաշտպանության և մրցունակության վրա ավելի մեծ ծախսերի։ Այլ երկրներ, ինչպիսիք են Լեհաստանը և Հունգարիան, ցանկանում են պահպանել բյուջեի կենտրոնացումը ավանդական առաջնահերթությունների վրա, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը և աղքատ տարածաշրջաններին վճարումները։ Կիպրոսի նախագահությունը պետք է միջնորդի այս տարբեր խմբերի միջև փոխզիջման։
ԵՄ ֆինանսական վերահսկիչ մարմնի ստեղծում
Ինչու՞ է դա կարևոր. Եվրոպական հանձնաժողովը կարծում է, որ ֆինանսական ոլորտի խոշորագույն խաղացողների, ինչպիսիք են ֆոնդային բորսաները և հաշվարկային տները, համար միասնական գլխավոր ոստիկանի ստեղծումը կարևոր է ԵՄ ներդրումների համար միասնական շուկայի բացման համար, որը պարտադիր է, եթե դաշինքը որևէ հնարավորություն ունի տնտեսապես համընթաց քայլելու ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ: Խնդիրն այն է, որ այդ վերահսկիչ մարմինը կլինի Փարիզում, և գաղափարը տարիներ շարունակ քաղաքականապես արգելափակված է եղել, քանի որ ԵՄ երկրների մեծ մասը ատում է այն:
Գործիքի վիճակը. Հանձնաժողովը գաղափարը ներկայացրել է դեկտեմբերի սկզբին նույն օրենսդրական փաթեթում՝ որպես ֆինանսական շուկաների կանոնների խոշոր փոփոխություն: Բանակցությունները գտնվում են շատ վաղ փուլում և անխուսափելիորեն կլինեն երկար և խառնաշփոթ: Մի քանի երկրներ դեմ են արտահայտվել վերահսկիչ մարմնի գաղափարին, նախքան տեքստի հրապարակումը: Բանակցությունները, հավանաբար, կվերածվեն խրամատային պատերազմի, որտեղ Ֆրանսիան գլխավորում է վերահսկիչ մարմնի կողմնակիցների ճամբարը, իսկ փոքր երկրները՝ դեմ: Սակայն Գերմանիան խորհրդավոր է եղել այն հարցում, թե արդյոք կաջակցի վերահսկիչ մարմնին, թե ոչ, և կարող է թվերը փոխել Ֆրանսիայի օգտին, եթե որոշի աջակցել գաղափարին:
ԵՄ թերությունները. Փոքր երկրները կասկածանքով են վերաբերվում իրենց ֆինանսական ոլորտների՝ մասնավորապես Լյուքսեմբուրգի կամ Իռլանդիայի նման կարևոր ոլորտների՝ Փարիզ տեղափոխվելուն՝ վերահսկող մարմնին ավելի մոտ լինելու համար: Մյուսները պարզապես չեն ցանկանում ազգային լիազորությունները հանձնել ԵՄ մակարդակին: Գերմանիան՝ իր դաշնային համակարգով և կոալիցիոն կառավարությամբ, ունի տեսակետներ երկու կողմերի վերաբերյալ և, կարծես, չի կարողանում որոշում կայացնել: Նման թեժ քաղաքական հարցը, հավանաբար, կդառնա բանակցությունների առարկա ԵՄ-ի հետ կապված այլ բանակցություններում, ուստի վերահսկող մարմնի ծրագրի հաջող լինելը, թե ոչ, կարող է կախված լինել խոշոր երկրների միջև այլ քաղաքական փոխզիջումներից:
Հավանական առաջընթաց
Հանձնաժողովը հուսահատորեն ձգտում է արագ առաջընթաց գրանցել բանակցություններում, բայց օրենսդրական փաթեթը հսկայական է, և կան բազմաթիվ երկրներ, որոնք չեն շտապում առաջ շարժվել բանակցություններում: Կիպրոսցիները լավ արդյունքներ կգրանցեն, եթե որոշակի նախնական առաջընթաց գրանցեն այս հարցում, բայց ոչ ոք մոտ ապագայում լիարժեք համաձայնագիր չի սպասում:
Ֆինանսական տվյալների փոխանակում
Ինչու է դա կարևոր. Ֆինանսական ծառայությունների հանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն Ֆինանսական տվյալների հասանելիության շրջանակը (FiDA) համարում է ԵՄ ռազմավարության կարևորագույն մասը՝ ֆինանսական ոլորտում նորարարությունները խթանելու համար: Առաջարկը պահանջում է, որ ֆինանսական հաստատությունները, ինչպիսիք են ապահովագրական ընկերությունները կամ ներդրումային ֆոնդերը, իրենց հաճախորդների տվյալները կիսեն այլ բիզնեսների հետ (հաճախորդների համաձայնությամբ): Նպատակն է քաղաքացիներին ապահովել ավելի մեծ թափանցիկություն իրենց ֆինանսական ընտրությունների հարցում և հնարավորություն տալ ստեղծել նոր ֆինանսական ապրանքներ:
Գործողությունների վիճակը. FiDA-ի օրենսդրական պատմությունը տարօրինակ է: Թղթի վրա Եվրախորհրդարանի և ԵՄ խորհրդի միջև բանակցությունները սկսվել են անցյալ ապրիլին: Այնուամենայնիվ, դրանք անմիջապես վերածվել են կանոնների շրջանակը կրճատելու վարժանքի՝ ոլորտի, մասնավորապես՝ ֆրանսիական և գերմանական ապահովագրական ոլորտների մեծ ճնշման տակ, և դրա բարդ կառուցվածքի պատճառով: Դանիական նախագահությունը իր ծրագրում ներառել էր FiDA-ի վերաբերյալ համաձայնագիր, բայց մի շարք դժբախտ դեպքերի, այդ թվում՝ գործի վրա աշխատանքը ղեկավարող օրենսդիրի մասնակցությամբ հեծանիվային վթարի պատճառով, այն անհետացել է քաղաքականության մշակողների ռադարներից: Կիպրոսի նախագահության համար նույնիսկ բանակցությունների անցկացումը կլիներ առաջընթաց քայլ:
Հավանական առաջընթաց
ԵՄ թերությունները. Օրենսդիրները ցանկանում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները բացառվեն օրինագծի շրջանակից: Խորհուրդը բաժանված է նրանց միջև, ովքեր ցանկանում են լրիվ կամ մասնակի բացառում: Սակայն իրականում ամենաթեժ հարցը տվյալների փոխանակման մասին է. որ կատեգորիաները պետք է կիսվեն և ինչպես: Հետին պլանում ֆինանսական ոլորտի գործող ղեկավարները կտրականապես դեմ են օրինագծին՝ այն համարելով սպառնալիք իրենց բիզնես մոդելի համար, մինչդեռ սպառողական խմբերը չեն աջակցում դրան՝ վախենալով քաղաքացիների տվյալների սխալ կառավարումից:
Եվրոպայի գյուղատնտեսական կանոնների վերաշարադրումը
Ինչու է դա կարևոր. ԵՄ Խորհրդում Կիպրոսի նախագահության վրա քիչ գործ կլինի ավելի մեծ, քան 2027 թվականից հետո կայանալիք Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը՝ քաղաքական և բյուջետային հրեշ, որը հարյուրավոր միլիարդավոր եվրոներ է արժենում և ձևավորում է, թե ինչպես են ֆերմերները կենսապահովում ամբողջ Եվրոպայում: Հաջորդ վեց ամիսները կօգնեն սահմանել այն բարեփոխման տրամադրությունը, որը կսահմանի եկամտի աջակցությունը, շրջակա միջավայրի պահանջները և գյուղական ֆինանսավորումը հաջորդ տասնամյակի համար:
Գործողությունների վիճակը. Բրյուսելի բարեփոխումների նախագիծը հրապարակվել է անցյալ ամռանը, որով առաջարկվում է այսօրվա երկսյուն CAP կառուցվածքից անցնել ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի միջոցով տրամադրվող միասնական ֆոնդի՝ փոփոխություն, որը թողնում է ֆերմերների համար նախատեսված հիմնական 300 միլիարդ եվրոն անփոփոխ, բայց փոխում է, թե ինչպես են բաշխվում ցանկացած լրացուցիչ գյուղական կամ գյուղատնտեսական գումար: Մայրաքաղաքները միայն հիմա են սկսում մարսել, թե ինչ է իրենցից պահանջում Եվրոպական հանձնաժողովը: Կիպրոսը կարիք կունենա ավելի մեծ, ավելի լավ անձնակազմով վարչակազմերից ստացվող ողջ աջակցությանը՝ գործը շարունակելու համար:
ԵՄ թերություններ. Սպասեք ծանոթ տարաձայնությունների: Արևելյան երկրները ցանկանում են կրճատել իրենց արևմտյան հարևանների հետ մեկ հեկտարի վճարումների հարցում եղած բացը: Մի քանի պետություններ, որոնք ունեն ազդեցիկ խոշոր գյուղատնտեսական ոլորտներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Չեխիան և Սլովակիան, հավանաբար կդիմադրեն իրենց արտադրողներին հարվածող ցանկացած վճարման սահմանաչափի: Եվ չնայած ֆերմերների հիմնական ֆինանսավորումը պաշտպանված է, դաշինքի գյուղատնտեսության նախարարները մտահոգված են, որ ցանկացած լրացուցիչ գումար, որն այսօր ուղղվում է գյուղատնտեսությանը կամ գյուղական զարգացմանը, կարող է ավելի կոշտ մրցակցության հանդիպել այլ ազգային առաջնահերթություններից, ինչպիսիք են պաշտպանությունը կամ արդյունաբերական աջակցությունը:
Կիպրոսը կարող է հող նախապատրաստել, բայց իրական քաղաքական առևտուրը կընկնի Իռլանդիայի նախագահության վրա տարվա վերջում: Առայժմ հաջողությունը նշանակում է խուսափել խցանումներից և համոզել ավելի խոշոր խաղացողներին օգնել, մինչդեռ ԵՄ բյուջեի վերաբերյալ ավելի լայն բանակցությունները յուրաքանչյուր եվրոն վերածում են պայքարի:
Կենդանիների բարեկեցության բարելավում տեղափոխման ժամանակ
Ինչու է դա կարևոր. Եվրոպական հանձնաժողովը խոստացել է բարելավել կենդանիների բարեկեցության չափանիշները, այն բանից հետո, երբ 2022 թվականին «ֆիթնես ստուգումը» գտավ կանոնների բարելավման տեղ, որոնք որոշ դեպքերում թվագրվում են ավելի քան երկու տասնամյակ: Այս արդիականացման ջանքերի շրջանակներում ԵՄ գործադիր մարմինը մշակել է 2023 թվականին կենդանիների տեղափոխման ժամանակ վարվելակերպի կանոնները թարմացնելու ծրագիր՝ մտածելով ճանապարհորդության տևողության, անվտանգ ջերմաստիճանի և կենդանիների համար նախատեսված տարածքի մասին։
Գործիքի վիճակը. Այդ ծրագիրն այժմ գտնվում է ԵՄ համաօրենսդիրների՝ Եվրոպական խորհրդարանի և ԵՄ խորհրդի ձեռքում, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է առաջարկի տեքստում իր սեփական փոփոխությունները, նախքան բոլորը կարողանան մտնել սենյակ՝ նոր չափանիշների վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու համար։ Մինչդեռ Դանիայի Խորհրդի նախագահությունը ճնշում է գործադրում երկրներին համաձայնության մոտեցնելու ուղղությամբ, դեռևս շատ աշխատանք կա անելու։ Մինչդեռ, գործը խորհրդարանում քաղաքական անորոշության մեջ է։
ԵՄ թերություններ. Խորհրդարանում գլխավոր բանակցողների դիրքորոշումները բաժանվում են անդունդի՝ կանաչների պատգամավոր Թիլի Մետցը տրանսպորտի հանձնաժողովում ավելի բարձր չափանիշների համար է պայքարում, իսկ գյուղատնտեսության հանձնաժողովի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության պատգամավոր Դանիել Բուդան՝ ստատուս քվոյի ավելի խիստ կիրառման համար, մինչդեռ գործը խեղդվում է հազարավոր փոփոխությունների տակ։ Մինչդեռ, տարբեր ազգային համատեքստեր և կլիմայական պայմաններ ունեցող անդամ երկրները դժվարանում են համաձայնության գալ առաջարկի որոշակի տարրերի շուրջ, ինչպիսիք են անվտանգ ջերմաստիճանը և ճանապարհորդության տևողությունը։
Կիպրոսը, որը փոքր կղզային պետություն է՝ իր սեփական ծայրահեղ ջերմաստիճաններով, ստիպված կլինի փորձել լուծել այդ բարդ թեմաները՝ միաժամանակ կառավարելով գյուղատնտեսության հետ կապված հսկայական փաստաթղթերի վրա աշխատանքը, ինչպիսին է Ընդհանուր գյուղատնտեսական քաղաքականությունը։ Նույնիսկ եթե Խորհուրդը կարողանա շարունակել լուծել դժվարությունները, փաստաթղթի ապագան խորհրդարանում մնում է անորոշ։
Դեղերի հասանելիության ապահովում
Ինչու է դա կարևոր. Եվրոպական հանձնաժողովը ցանկանում է ապահովել, որ Եվրոպան երբեք այլևս չսպառի անհրաժեշտ դեղամիջոցները, բայց դա անելու համար այն պետք է ամրապնդի և դիվերսիֆիկացնի իր մատակարարման շղթաները և լուծի արտադրական կախվածությունը այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Չինաստանը։ Սա է «Կրիտիկական դեղերի մասին» առաջարկվող օրենքի գաղափարը, որը սահմանում է դեղերի գնման կանոնները վերանայելու և տեղական դեղերի արտադրությունը խթանելու ծրագրեր։
Գործողությունների վիճակը. Դեղագործական օրենսդրության շուրջ բանակցությունները, որոնք վերջին 20 տարվա ընթացքում ԵՄ դեղերի կանոնակարգերի առաջին խոշոր վերանայումն են, մոտենում են ավարտին, և «Կրիտիկական դեղերի մասին» օրենքը պազլի հաջորդ մեծ կտորն է, որը պետք է օգնի ապահովել եվրոպացիների համար անվտանգ և մատչելի դեղերի հասանելիությունը: Դանիան կատարել է ԵՄ խորհրդում փոխզիջման հասնելու համար անհրաժեշտ հիմնական աշխատանքները, և Եվրախորհրդարանը նույնպես արագ գործել է՝ խթանվելով Եվրոպական առողջապահության հանձնակատար Օլիվեր Վարհելիի շտապողականությամբ: Սակայն այժմ Կիպրոսի վրա է կախված երկրների առաջնորդությունը միջինստիտուցիոնալ բանակցությունների միջոցով և, հավանաբար, դժվար բանակցություններում առաջնորդվելը։
ԵՄ թերությունները. Համատեղ գնումների կանոնները մինչ այժմ գերիշխել են քննարկումների մեծ մասում: Ավելի փոքր երկրները, որոնք ունեն ավելի քիչ շուկայական իշխանություն, սա համարում են իրենց հիվանդների համար նորարարական դեղամիջոցներ ապահովելու հնարավորություն, մինչդեռ արդյունաբերությունը պատմականորեն դեմ է եղել դրան: Խորհրդարանը նաև ցանկանում է ավելի շատ գործողություններ ձեռնարկել պաշարների կուտակման հարցում՝ ևս մեկ գործիք, որի նկատմամբ երկրները կասկածանքով են վերաբերվում: Պետական օգնության կանոնների փոփոխությունները և դեղերի գների վրա ազդեցությունը նույնպես մտահոգիչ են փոքր երկրների համար։
Վարհելյին ցանկանում է հնարավորինս շուտ ավարտել «Կարևոր դեղերի մասին» օրենքը, և խորհրդարանն ու Խորհուրդը, կարծես, կիսում են այս կարծիքը, հատկապես այն պատճառով, որ օրենսդրությունը համարվում է դեղագործական փաթեթի լրացում: Կիպրոսը, հավանաբար, կցանկանա լինել այն մեկը, ով կհասցնի այս գործընթացը մինչև վերջ։
Տեխնոլոգիական բյուրոկրատիայի կրճատում
Ինչու է դա կարևոր. Եվրոպական հանձնաժողովը ցանկանում է պարզեցնել ԵՄ թվային կանոնագիրքը՝ բիզնեսների, պետական մարմինների և քաղաքացիների կյանքը հեշտացնելու և դաշինքին օգնելու մրցակցել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նման տնտեսական մրցակիցների հետ։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագիի կողմից անցյալ տարի հրապարակված կարևոր զեկույցում ասվում էր, որ ԵՄ-ի կարգավորող դիրքորոշումը տեխնոլոգիական ընկերությունների նկատմամբ՝ «մոտ 100 տեխնոլոգիական ուղղվածության օրենքներով և ավելի քան 270 կարգավորող մարմիններով», խոչընդոտում է նորարարությանը։
Գործողությունների վիճակը. Հանձնաժողովը նոյեմբերի 19-ին ներկայացրեց իր երկմաս թվային համալիր փաթեթը, որը ներառում էր լայնածավալ առաջարկներ՝ արհեստական բանականությունից մինչև գաղտնիության կանոններ ամեն ինչ պարզեցնելու համար։ Այժմ ծրագրերը պետք է ներկայացվեն ԵՄ օրենսդիրներին և երկրներին, որպեսզի նրանք արտահայտեն իրենց տեսակետները և պատրաստվեն լոբբիստական փոթորկի, քանի որ տեխնոլոգիական ընկերություններն ու թվային իրավունքների պաշտպանները փորձում են ձևավորել բանավեճը։
ԵՄ թերությունները. Երկրները բաժանված են այն հարցում, թե արդյոք կամ ինչպես փոփոխել ԵՄ գաղտնիության հիմնական կանոնագիրքը (Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգը)։ Գերմանիան պնդում է հեռահար փոփոխությունների վրա, մինչդեռ մյուսները, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Ավստրիան, կտրականապես դեմ են օրենքի վերաբացմանը։ Արհեստական բանականության կանոնագիրքը կարող է պակաս վիճելի լինել, քանի որ շատերն արդեն ընդունում են, որ դրա կարևոր մասը կհետաձգվի։
Ծրագրերը Հանձնաժողովի կողմից առաջ են մղվում արագացված գործընթացով, և կիպրոսցիները կփորձեն պահպանել այդ թափը բանակցությունների ընթացքում, սակայն որոշ ավելի վիճահարույց փոփոխություններ կարող են խոչընդոտներ ստեղծել։
Երեխաների նկատմամբ բռնության կանխարգելում առցանց
Ինչու է դա կարևոր. Երեք տարվա փորձերից հետո ԵՄ երկրները նոյեմբերի վերջին վերջապես համաձայնության եկան իրենց օրենսդրության տարբերակի շուրջ՝ առցանց երեխաների սեռական բռնության նյութերի դեմ պայքարելու համար, ինչը հիմք հանդիսացավ Եվրախորհրդարանի հետ բանակցությունների համար։ Օրենքը բուռն վիճարկվել է, և դաշինքը փորձում է պաշտպանել երեխաներին գիշատիչներից՝ առանց կառավարության հսկողության դուռը բացելու։
Գործիքի վիճակը. Բանակցությունների շուրջ կախված խնդիրն ավելի շատ ժամանակի, քան էության մասին է. ԵՄ գաղտնիության կանոններից բացառությունը թույլ է տալիս ընկերություններին կամավոր կերպով սկանավորել CSAM-ը, բայց դրա ժամկետը լրանում է ապրիլին։ Բանակցողները լավ գիտակցում են, որ մինչ այդ պետք է համաձայնության գան, և օրենսդիրները նույնպես պետք է երկարաձգեն բացառությունը՝ թույլ տալով սկանավորումը շարունակել նոր օրենքի կիրառման ընթացքում։ Այդ ժամկետը պետք է խթանի բանակցությունները։
ԵՄ թերությունները. ԵՄ խորհրդում մեծ վեճը վերաբերում էր նրան, թե արդյոք WhatsApp-ի նման ընկերությունները պետք է ստիպված լինեն սկանավորել CSAM-ը, թե՞ պարզապես թույլատրվի դա անել ըստ ցանկության: Ի վերջո, ԵՄ երկրները համաձայնության եկան վերջինիս շուրջ՝ իրենց դիրքորոշումը մոտեցնելով Խորհրդարանի կողմից 2023 թվականին ընդունված գաղտնիության պաշտպանության առաջարկին: Դա պետք է բանակցությունները համեմատաբար պարզ դարձնի, չնայած գաղտնիության պաշտպանները դեռևս որոշ դժգոհություններ ունեն:
Ապրիլյան վերջնաժամկետը նշանակում է, որ և՛ խորհրդարանը, և՛ Խորհուրդը լազերային կենտրոնացած են համաձայնագրի կնքման վրա: Չնայած գործն ինքնին վիճելի է, վերջնաժամկետի դրդապատճառը պետք է Կիպրոսի գործը համեմատաբար հեշտացնի։
Կարգի բերում տիեզերքում
Ինչու է դա կարևոր. Արբանյակները ավելի արագ են լցնում երկինքը, քան երբևէ, ինչպես նաև նրանց թողած տիեզերական աղբը: Խնդրին անդրադառնալու համար Եվրոպական հանձնաժողովը այս տարի առաջարկեց նոր օրենք, որը կսահմանի ավելի խիստ կանոններ արբանյակային օպերատորների համար. մաքրել նրանց բեկորները, զսպել աղտոտվածությունը, բարձրացնել կիբերանվտանգությունը: «Տիեզերական օրենքը» նաև նպատակ ունի կարգուկանոն մտցնել ԵՄ-ի ազգային կանոններում կամ, տիեզերական օրենսդրություն չունեցող երկրների համար, ներդնել որոշ կանոններ։
Գործի վիճակը. ԵՄ մայրաքաղաքները մինչ այժմ քիչ առաջընթաց են գրանցել բանակցություններում, որը խոչընդոտվել է իրավական կասկածներով և կարգավորիչ մարմինների կողմից չափազանցության վախերով: Նրանք շտապեցին վիճարկել օրինագծի իրավական հիմքը՝ պնդելով, որ այն սխալմամբ թույլ կտա Հանձնաժողովին մտնել իրենց ազգային իրավասությունների մեջ։
ԵՄ թերությունները. Կառավարությունները տեքստը չափազանց բարդ և կարգադրողական են համարում։ Նրանք մտահոգություն են հայտնել, որ դա կարող է ավելորդ բյուրոկրատիա առաջացնել ինչպես տիեզերական ընկերությունների, այնպես էլ ազգային իշխանությունների համար, ինչպես նաև հակասել գործող կիբերանվտանգության կանոններին: (ԱՄՆ վարչակազմը դեմ է արտահայտվել «անընդունելի» օրենքին, որը SpaceX և Amazon Leo համաստեղությունների համար կանոնների շերտ կավելացնի՝ կոչ անելով այն վերացնել):
ԵՄ Խորհրդի Կիպրոսի նախագահությունը կխթանի բանակցությունները, բայց քանի որ այս գործը հարվածում է զգայուն ազգային նյարդերին, ավարտը քիչ հավանական է:
Տուրբո լիցքավորմամբ հեռահաղորդակցության ցանցի ներդրում
Ինչու է դա կարևոր. ԵՄ հեռահաղորդակցության կանոնների վերանայման ծրագիրը և խոշորագույն հեռահաղորդակցության ընկերությունների համար խոստացված փրկարար գիծը, որոնք զգուշացնում են, որ իրենց դանդաղ մահ է սպասվում հազարավոր կրճատումների պատճառով՝ մասնատման, բյուրոկրատիայի և մասշտաբի պակասի պատճառով, անկասկած ձախողվել են: «Թվային ցանցերի մասին» օրենքը, որը պետք է ուժի մեջ մտնի հունվարին, նպատակ կունենա խթանել Եվրոպայի թվային ենթակառուցվածքներում ներդրումները և հեշտացնել ցանցային օպերատորների կյանքը, որպեսզի նրանք կարողանան շարունակել 5G և մանրաթելային կապի արագ ներդրումը:
Գործողությունների վիճակը. Չնայած իր սպասվող կարգավիճակին, ապագա օրենքը վերջին երկու տարիների ընթացքում լայնորեն քննարկվել է և բախվել է Եվրոպայի բազմաթիվ անկյունների դժվարությունների՝ փոքր խաղացողներից և տեխնոլոգիական ընկերություններից մինչև կարգավորող մարմիններ և, ամենակարևորը, ազգային կառավարություններ: Նույնիսկ Եվրոպական հանձնաժողովի սեփական վերահսկողական խորհուրդը որոշակի բացասական արձագանքներ է ստացել։
ԵՄ թերությունները. Միության մայրաքաղաքները բազմիցս արտահայտել են կասկածամտություն, եթե ոչ լիակատար դժգոհություն, ԵՄ գործադիր մարմնի օրենքի նկատմամբ ունեցած հավակնությունների վերաբերյալ: Դժգոհություններ են եղել «արդար բաժանման» հայտնի առաջարկի, հին օպերատորների վրա կարգավորող ճնշումը մեղմելու ջանքերի և սպեկտրի կառավարումը բարեփոխելու ծրագրի վերաբերյալ, չնայած Իտալիայի նախկին վարչապետների և Հանձնաժողովի համար գլխավոր զեկույցների հեղինակներ Էնրիկո Լետտայի և Մարիո Դրագիի ծանրակշիռ աջակցությանը։
Քանի որ առաջարկը ոտնահարում է բազմաթիվ կարմիր գծեր, սկզբում սպասեք ուժեղ, ընդհանուր դիմադրության, որին միայն ավելի ուշ կհաջորդի դանդաղ առաջընթաց, քանի որ կառավարությունները կորոշեն, թե որ մարտերը մղեն և որոնցից առանց կարող են ապրել։
Եվրոպական մրցունակության խթանում
Ինչու՞ է դա կարևոր. «Արդյունաբերական արագացուցիչի մասին» օրենքը ամբողջ ոլորտի համար առաջին կոնկրետ գործողություններից մեկն է, որը ԵՄ գործադիր մարմինը ներկայացրել է 2024 թվականի դեկտեմբերին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր: Չնայած այն սկզբում ուղղված էր ապաածխածնացման թույլտվության արագացմանը, Եվրոպական հանձնաժողովը որոշեց ընդլայնել այն՝ ներառելով «Արտադրված է Եվրոպայում» արտոնությունը պետական գնումներում և ԵՄ-ում օտարերկրյա ներդրումների համար նախատեսված պայմաններ։
Գործողությունների վիճակը. Հանձնաժողովը նախատեսվում է ներկայացնել իր առաջարկը հունվարի 28-ին: Կիպրոսը պատասխանատու կլինի ԵՄ Խորհրդի դիրքորոշման շուրջ բանակցությունների համար, նախքան միջինստիտուցիոնալ բանակցությունների մեկնարկը։
ԵՄ թերությունները. «Արտադրված է Եվրոպայում» և ԵՄ-ում օտարերկրյա ներդրումների համար նախատեսված պայմաններ կարող են բարդ թեմաներ լինել կառավարությունների համար: Ֆրանսիան եղել է տեղական բովանդակության պահանջների կրքոտ պաշտպան, մինչդեռ մյուս երկրները զգուշավոր են: Ինչպե՞ս կարելի է մշակել տեղական բովանդակության պահանջները՝ առանց դրանք ազգային ֆավորիտիզմի վերածելու: Ինչպե՞ս պետք է դրանք գործեն ԵՄ-ից դուրս ավելի ուժեղ ոլորտների հետ: Կառաջանան նաև հարցեր այն մասին, թե արդյոք սա համապատասխանում է միջազգային առևտրի կանոններին: Պայմանականությունների վերաբերյալ հարցը կլինի հետևյալը. որքանո՞վ է ԵՄ-ն պատրաստ գնալու: Արդյո՞ք դա կներառի պարտադիր տեխնոլոգիաների փոխանցում, թե՞ կսահմանափակվի՝ ապահովելու համար, որ ներդրումները հանգեցնեն աշխատատեղերի ստեղծմանը և արժեքի ստեղծմանը ԵՄ սահմաններում:
Բոլորը խոսում են եվրոպական արդյունաբերությանը գործելու և աջակցելու հրատապության մասին, բայց հաջողությունը կախված կլինի նրանից, թե որքանով է ԵՄ-ն առաջ շարժվում տեղական բովանդակության պահանջների և օտարերկրյա ներդրումների համար նախատեսված պայմանականությունների հարցում:
Միասնական շուկայի ճանապարհային քարտեզ
Ինչու՞ է դա կարևոր. Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից սեպտեմբերին Միության վիճակի մասին իր ելույթի ժամանակ հայտարարված միասնական շուկայի ճանապարհային քարտեզը կսահմանի 2028 թվականի համար հստակ նպատակներ՝ եվրոպական ներքին շուկան ավարտելու համար՝ սկսած կապիտալից, ծառայություններից, էներգետիկայից, հեռահաղորդակցությունից, 28-րդ ռեժիմից և գիտելիքի ու նորարարության հինգերորդ ազատությունից:
Գործիքի վիճակը. Կառավարությունները կոչ են անում հանձնաժողովին գործել միասնական շուկայի հարցում, մինչդեռ ԵՄ գործադիր մարմինը գնդակը վերադարձնում է երկրների դաշտ՝ պնդելով, որ իրենք են պահպանում խոչընդոտները: Մայիսին Հանձնաժողովը բացահայտեց 10 ամենաանհետաձգելի խոչընդոտները, որոնք պետք է հաղթահարվեն՝ անվանելով դրանք «Սարսափելի տասը» և կենտրոնացրել է իր աշխատանքը դրանց լուծման վրա: Դանիան ընտրել է երեքը՝ պիտակավորումից մինչև ընկերությունների իրավունք, որոնց համար ԵՄ երկրները պետք է առաջնահերթություն տան:
ԵՄ թերությունները. Միասնական շուկայի ավարտը կախված կլինի ԵՄ երկրների քաղաքական կամքից՝ հրաժարվելու իրենց առանձնահատկություններից, մինչդեռ Հանձնաժողովը պետք է արագացնի կանոնների կիրառումը: ԵՄ գործադիր մարմինը դանդաղորեն հեռանում է խախտումների ընթացակարգերից՝ ասելով, որ դրանք շատ ժամանակ են խլում և հաճախ հանդիպում են ԵՄ կառավարությունների կողմից բարձրացված պաշտպանիչ միջոցներով: Արդյունաբերական ռազմավարության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնեն ասում է, որ ԵՄ գործադիր մարմինը փորձում է ավելի կոնսենսուսի վրա հիմնված մոտեցում, բայց առանց ԵՄ երկրների կամքի դա կարող է անել միայն այդքանը:
Միասնական շուկան ավարտելու ցանկությունը թափ է հավաքում, բայց առաջընթացը կախված կլինի նրանից, թե որքանով կառավարությունները կկարողանան հրաժարվել ազգային խոչընդոտներից և դադարեցնել ԵՄ կանոններից այն կողմ անցնելը:
Էլեկտրաէներգիայի ցանցերի բարելավում
Ինչու է դա կարևոր. Եվրոպական ցանցերի փաթեթը ԵՄ էլեկտրաէներգիայի ցանցերի բարելավման և ընդլայնման ծրագիր է: Այն հայտարարվել է փետրվարին՝ որպես ավելի լայն Մաքուր արդյունաբերական գործարքի մաս: Ավելի լավ միջմայրցամաքային փոխկապակցվածությունը կարևոր է մաքուր էներգիայի անցման համար, քանի որ այն թույլ է տալիս ավելացնել ավելի շատ նոր գեներատորներ և էլեկտրաէներգիա տեղափոխել արտադրված տեղից մինչև սպառման տեղ, հաճախ հազարավոր կիլոմետրերի վրա: Փոխկապակցվածությունը հատկապես կարևոր է վերականգնվող էներգիայի գերիշխող ցանցում, քանի որ այն ապահովագրում է արևի լույսի և քամու միաժամանակյա փչելու վտանգը տվյալ տարածաշրջանում:
Գործիքի վիճակը. Փաթեթը հրապարակվել է դեկտեմբերի 10-ին: Կիպրոսի նախագահությունը ասել է, որ այն կդարձնի առաջնահերթություն: Հնարավոր է՝ հեգնականորեն, կամ հարմար կերպով, կախված նրանից, թե ում եք հարցնում, Կիպրոսը լիովին անջատված է Եվրոպայի գլխավոր ցանցից և վճարում է ԵՄ-ում էներգիայի ամենաբարձր գներից մի քանիսը, ըստ Եվրոստատի: Ներկայումս այն իր ցանցը միացնում է Իսրայելի և Հունաստանի ցանցին՝ աշխարհի ամենաերկար ստորջրյա էլեկտրաէներգիայի մալուխի միջոցով: Սակայն դիվանագետները լայնորեն վստահ են, որ կիպրոսցիները, որոնք գործի համար վարձել են փորձառու հույն էներգետիկ փորձագետի, լավ կհաղթահարեն այն։
Մեղքերի գծեր. Դժվար է ասել, քանի որ դեռ վաղ է։ Սակայն կան որոշ հուսալի լարվածություններ, որոնք կարող ենք ակնկալել, որ կրկին կհայտնվեն։ Օրինակ՝ Ֆրանսիան պատմականորեն դիմադրել է Իսպանիայի հետ փոխկապակցվածությանը՝ անհանգստանալով, որ երկիրը կհեղեղի իր ցանցը էժան վերականգնվող էներգիայով։ Իսկ Նորվեգիան վաղուց է խոչընդոտում Գերմանիայի կողմից իր արդյունաբերությունը սնուցելու համար իր էներգիայի անվերջ սպառմանը, ինչը մեծացնում է հայրենիքում կատարվող վճարումները։
Մաքսային բարեփոխումներ
Ինչու է դա կարևոր. ԵՄ 265 հոդվածներից բաղկացած հսկա մաքսային բարեփոխումները, ըստ էության, ուշացած պահպանում են դաշինքի անվերջ մասնատված մոտեցման մաքսային հարցերում։ Հույս ունենալով հաղթահարել էժան և անօրինական փաթեթների աճող հոսքը, մաքսային բարեփոխումները նաև նպատակ ունեն օգնել ազգային գործակալություններին հաղթահարել աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը մեծացնող այլ օրենքներ, ինչպիսիք են հարկադիր աշխատանքի արտադրանքի արգելքը և կայուն արտադրանքի էկոնախագծման կարգավորումը։ Բարեփոխումը ստեղծում է ԵՄ մակարդակի նոր մաքսային մարմին և տվյալների կենտրոն՝ ռիսկերի պրոֆիլները կենտրոնացնելու և համագործակցությունը խթանելու համար։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ-ն աշխատում է մինչև 2026 թվականը 150 եվրոյից պակաս արժողությամբ անհարկի փաթեթների անդամակցությունը դաշինքին արդյունավետորեն դադարեցնելու ուղղությամբ, ինչը մաքսային բարեփոխումը ավելի մանրամասն կքննարկի 2028 թվականից սկսած։
Գործիքային վիճակը. Գրեթե պատրաստ է։ Անկախ դեկտեմբերի 10-ին նախատեսված բանակցությունների արդյունքից, Եվրախորհրդարանը և անդամ երկրները ավելի շատ ժամանակ կպահանջեն մանրամասները համաձայնեցնելու համար։ Դրանց թվում են՝ որքանո՞վ ԵՄ երկրները թույլ կտան Եվրահանձնաժողովին իրականացնել նոր ԵՄ մաքսային մարմնի ամենօրյա գործունեությունը և որտեղ այն կգտնվի։
ԵՄ թերությունների գծեր. Բանակցությունների վերջին հարցերը կենտրոնացած էին այն բանի վրա, թե ով ունի մուտք դեպի մաքսային տվյալներ և որքան լայնորեն պետք է օրենքը սահմանի ԵՄ տարածքում ընկերությունների համար նախատեսված պատժամիջոցները։ Ավելի խորը, բարեփոխումը բացահայտեց ԵՄ ինտեգրումը խթանելու Հանձնաժողովի ցանկության և գործընթացները դանդաղեցնելու հույս ունեցող մայրաքաղաքների միջև առկա մշտական լարվածությունը։
Կիպրոսը կհսկի ԵՄ նոր մաքսային մարմնի տեղի վերաբերյալ քվեարկությունը: Սա սպասվում է փետրվարի վերջին և պետք է լինի փաթեթի վճռորոշ որոշումը:
Պողպատի առևտրի միջոցառումներ
Ինչու է դա կարևոր. Քանի որ աշխարհն արտադրում է ավելի շատ պողպատ, քան կարող է օգտագործել, գրեթե ազատորեն հասանելի ԵՄ շուկան կլանում է այսպես կոչված գերարտադրողականության մեծ մասը: Եվրոպական պողպատ արտադրողները նույնպես բախվում են բարձր էներգակիրների գների և ցածր ածխածնային պողպատ արտադրելու համար ցածր արտանետումներով տեխնոլոգիաների մեջ ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտության հետ: Ավելի ցածր քվոտաները և ավելի բարձր սակագները նախատեսված են առնվազն ներմուծման խնդիրը լուծելու համար:
Վիճակ. դեռ վաղ է: ԵՄ խորհուրդը պետք է հաստատի երկու բան: Նախ՝ Եվրոպական հանձնաժողովի համար մանդատ՝ պողպատի ներմուծման քվոտաները վերանայելու հիմնական մատակարար երկրների՝ Թուրքիայի և Ճապոնիայի հետ: Երկրորդ՝ այն պետք է փոխզիջման հասնի Հանձնաժողովի առաջարկած իրավական շրջանակի վերաբերյալ՝ առևտրային միջոցառումը լիարժեք ԵՄ օրենսդրության վերածելու համար: Ակնկալվում է, որ Եվրոպական խորհրդարանը կհաստատի իր փոխզիջումը առաջին եռամսյակում: Գործող քվոտաներն ու սակագները լրանում են մինչև հունիս, ուստի միջինստիտուցիոնալ բանակցությունների համար կա հստակ վերջնաժամկետ, որը կիպրոսցիները պետք է ղեկավարեն Խորհրդի կողմից։
ԵՄ թերությունները. Որքանո՞վ է այս միջոցառումը դիմացկուն Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Խորհրդարանը, հավանաբար, այս հարցում այլ կարծիք կունենա, քան ԵՄ երկրների մեծ մասը։ Միևնույն ժամանակ, լայն կարծիք կա, որ պողպատի արդյունաբերությունը օգնության կարիք ունի, և որ հունիսին ի հայտ եկած դժվարությունները չեն կարող անտեսվել։
Եթե ինստիտուտները ժամանակին չհամաձայնվեն, հունիսի վերջին պողպատաձուլական արդյունաբերության համար անպաշտպանության եզրին կհայտնվի։ Քանի որ խորհրդարանը, ինչպես սպասվում է, կավարտի իր աշխատանքը առաջին եռամսյակում, կիպրացիների վրա կլինի արագ բանակցությունների ապահովումը։
Միգրանտների վերադարձը լիարժեք ընթացքի մեջ է
Ինչու է դա կարևոր. Կիպրոսը ղեկավարել է միգրանտների վերադարձի կոշտ քաղաքականությունը։ Այժմ երկիրը կօգտագործի իր դերը Բրյուսելում ԵՄ Խորհրդի ղեկավարության պաշտոնում՝ իրականացնելու բարեփոխումներ, որոնք կներդնեն միգրանտների վերադարձի ծրագրերը ամբողջ բլոկում։
Գործիքային իրավիճակ. Դանիական նախագահությունը, որը տևում է մինչև դեկտեմբերի 31-ը, ավարտել է վերադարձի համար նախատեսված ընդհանուր եվրոպական համակարգի շուրջ բանակցությունները Խորհրդի շրջանակներում։ Կիպրոսի նախագահության ընթացքում, որի նպատակն է համաձայնության հասնել իր վեցամսյա ժամկետում, նախատեսվում է սկսել Խորհրդի, Եվրախորհրդարանի և Եվրահանձնաժողովի միջև ոչ պաշտոնական բանակցությունները։ Դա անելու համար Եվրախորհրդարանը պետք է համաձայնության գա այս հարցի վերաբերյալ իր սեփական դիրքորոշման շուրջ, ուստի ոչ պաշտոնական բանակցությունները, ինչպես սպասվում է, կսկսվեն մարտ ամսին։
ԵՄ թերությունները. անդամ երկրների միջև մեծ անհամաձայնություններ են մնում, քանի որ կան մտահոգություններ, որ համակարգը կհանգեցնի ավելի երկար կալանքի, իրավունքների նվազման և մարդու իրավունքների խախտման ռիսկերի աճի միգրանտների և ապաստան հայցողների համար: Երրորդ երկրներում այսպես կոչված վերադարձի կենտրոնների վերաբերյալ նոր առաջարկը նույնպես խիստ վիճահարույց է։
Քիմիական նյութերի վերաբերյալ կանոնների վերանայում
Ինչու է դա կարևոր. Հաջորդ տարին վճռորոշ պահ է լինելու այն բանի համար, ինչը ԵՄ-ն անվանում է «արդյունաբերությունների արդյունաբերություն»: ԵՄ քիմիական նյութերի մասին REACH օրենքի վերանայումը, ինչպես սպասվում է, կհրապարակվի 2026 թվականի առաջին եռամսյակում: Եվրոպայի քիմիական արդյունաբերությունը դժվարանում է և չի կարողանում մրցակցել Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ, բայց հարցն այն է, թե արդյոք քիմիական նյութերի կանոնակարգերի պարզեցումը կգա մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հաշվին: Քիմիական նյութերի մասին ամբողջ փաթեթը նույնպես նախատեսվում է ավարտել ԵՄ Խորհրդում Կիպրոսի նախագահության ներքո՝ կոսմետիկայի մեջ քաղցկեղ առաջացնող քիմիական նյութերի ավտոմատ արգելքի վերաբերյալ բուռն քննարկման ֆոնին:
Գործի վիճակը. REACH-ը մի քանի անգամ հետաձգվել է այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն որոշեց այն վերանայել 2020 թվականին: Հանձնաժողովի ներքին վերահսկող մարմինը՝ Կարգավորող վերահսկողության խորհուրդը, սեպտեմբերին մերժեց առաջարկի ազդեցության գնահատումը, ինչը նշանակում է, որ վերանայումը չի ընդունվի 2025 թվականի վերջին, այլ հաջորդ տարվա սկզբին, ըստ ԵՄ գործադիր մարմնի: Եվրոպական խորհրդարանը և Խորհուրդը պատրաստվում են մեծ պայքարի՝ քիմիական նյութերի կարգավորման վերաբերյալ: Քիմիական նյութերի համալիրն այժմ քննարկվում է խորհրդարանում և, ինչպես սպասվում է, ապրիլին կդրվի լիագումար նիստում՝ նախքան միջգերատեսչական բանակցություններին անցնելը:
Մեղավոր գծեր. Հանձնաժողովը շատ դանդաղ է վնասակար քիմիական նյութերի փուլային վերացման հարցում: Եվրոպական օմբուդսմենի տվյալներով՝ միջինում 14.5 ամիս է պահանջվում որոշելու համար, թե արդյոք ընկերություններին թույլատրել շարունակել օգտագործել արգելված քիմիական նյութեր, ինչը գրեթե հինգ անգամ գերազանցում է օրինական սահմանաչափը: ԵՄ-ն պետք է քիմիական նյութը գրանցի շուկայում 3 շաբաթվա ընթացքում, բայց դրա սահմանափակման համար կարող է պահանջվել մինչև 20 տարի: Բրյուսելի քիմիական նյութերի գլխավոր լոբբին՝ CEFIC-ը, իր գերմանական գործընկեր VCI-ի հետ միասին, նույնիսկ պնդել են, որ REACH-ը վերաբացվելու անհրաժեշտություն չկար ի սկզբանե:
REACH-ը նման է որդերի տուփ բացելուն։ Այն հաճախ հետաձգվել է, և ոմանք չեն տեսնում դրա վերանայման իմաստը, ինչը Խորհրդում դժվարին պայքար է առաջացնում դիրքորոշում գտնելու համար։
Օդային ուղևորների իրավունքների թարմացում
Ինչու է դա կարևոր. Օդային ճանապարհորդությունների համատեքստում սպառողների պաշտպանությունը կարգավորող կանոնները սկիզբ են առել 2004 թվականից և վերաձևավորվել են մի քանի դատական որոշումներով, ինչը հանգեցրել է իրավական անորոշության և փոխհատուցում պահանջողների համար չափազանց շատ թղթաբանության։ Եվրոպական խորհրդարանը բազմիցս կոչ է արել ուղևորների պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակի, սակայն ավիաընկերությունները զգուշացրել են, որ ավիատոմսերի գները կբարձրանան կարգավորող բեռի հետ մեկտեղ։
Գործիքի վիճակը. Կանոնները թարմացնելու Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկը ներկայացվել է 2013 թվականին, բայց ավելի քան 10 տարի մնացել է ԵՄ խորհրդում։ Հունիսին երկրները փոքր մեծամասնությամբ հասան ընդհանուր դիրքորոշման՝ բացելով անսովոր երկրորդ ընթերցման ընթացակարգը, որը զայրացրել էր Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ բանակցային ժամկետների կրճատման պատճառով։ Հիմնական հարցերի շուրջ տարբերվող դիրքորոշումները և կողմերի կողմից փոխզիջման գնալու պատրաստակամության բացակայությունը հանգեցրին դանիական նախագահության օրոք բանակցությունների ձախողմանը: Երկրորդ ընթերցման ընթացակարգի համաձայն՝ խորհրդարանն այժմ կարող է փոփոխել Խորհրդի դիրքորոշումը և գործը հետ ուղարկել երկրներին: Եթե կառավարությունները համաձայն չեն փոփոխված տեքստի հետ, բարեփոխումների առաջարկը կարող է ավարտվել հաշտեցմամբ։
ԵՄ թերությունները. Ավիաընկերությունները նախընտրում են երկրների առաջարկը՝ փոխհատուցում տրամադրելու համար ուշացման շեմը երեք ժամից ընդլայնելու մինչև չորս կամ վեց ժամ՝ կախված հեռավորությունից: Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները նախընտրում են խորհրդարանի առաջարկը՝ պահպանել ներկայիս շեմը և ներդնել նոր իրավունքներ, ինչպիսիք են 7 կիլոգրամանոց ձեռքի ուղեբեռը առանց լրացուցիչ վճարի: Եթե համահեղինակները չշարժվեն իրենց համապատասխան կարմիր գծերից, համաձայնության հասնելը նույնպես անհասանելի կմնա Կիպրոսի նախագահության ընթացքում:
