Հայացք ԵՄ-ից․ Թրամփի հարձակումը դանդաղելու նշաններ չի ցույց տալիս

Թրամփի կողմից կլիմայի վրա հարձակումը դանդաղելու նշաններ չի ցույց տալիս, քանի որ նա 2026 թվականը սկսում է անհանգիստ մեկնարկով։ 2026 թվականից ընդամենը 10 օր անց Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ սկսել է կլիմայի վրա անընդմեջ հարձակումների շարք։
ԱՄՆ վարչակազմը դանդաղորեն հրաժարվում է կլիմայական ճգնաժամին իր մասնակցությունը ճանաչելուց կամ դրա դեմ պայքարելուց, չնայած այն հանգամանքին, որ այն աշխարհում ջերմոցային գազերի երկրորդ ամենամեծ տարեկան արտանետողն է և պատմականորեն գլոբալ տաքացման ամենամեծ նպաստողը։
Անցյալ տարի ԱՄՆ-ն պատվիրակ չուղարկեց COP30 բանակցություններին և այդ ժամանակվանից ի վեր հեռացրել է բրածո վառելիքի մասին բոլոր հիշատակումները իր Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալության կայքից։ Միևնույն ժամանակ, Թրամփը քննադատում է վերականգնվող էներգիայի բումը և իր «փորվածք-փորվածք» վերաբերմունքը տարածում է համաշխարհային մակարդակով։
Այսպիսով, ահա ԱՄՆ նախագահի կողմից մինչ այժմ կատարված աշխատանքների ամփոփումը, որը սկսվել է 2026 թվականից երկու շաբաթ անց։
ԱՄՆ-ն դուրս է գալիս ՄԱԿ-ի կլիմայական պայմանագրից
Այս շաբաթ ԱՄՆ-ին մեղադրեցին «նոր ցածրակետի» հասնելու մեջ՝ ԱՄՆ-ին կլիմայական կարևոր պայմանագրից դուրս բերելուց հետո, որը լայնածավալ դուրսբերում էր համաշխարհային ինստիտուտներից։
Հունվարի 7-ին ստորագրված նախագահական հուշագրում Թրամփը պնդում էր, որ «հակասում է ԱՄՆ շահերին» մնալ ավելի քան 60 միջազգային կազմակերպությունների, պայմանագրերի և կոնվենցիաների անդամ, մասնակցել կամ աջակցություն ցուցաբերել դրանց։
Սա ներառում է ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիան (UNFCC), որը նպատակ ունի կայունացնել ջերմոցային գազերի արտանետումները, և Կլիմայի փոփոխության միջկառավարական խումբը (IPCC), որը կլիմայի գիտության ոլորտի առաջատար մարմինն է։
«Այն ժամանակ, երբ ծովի մակարդակի բարձրացումը, ռեկորդային ջերմաստիճանը և մահացու աղետները պահանջում են անհապաղ, համակարգված գործողություններ, ԱՄՆ կառավարությունը որոշում է նահանջել», – ասում է Ռեբեկա Բրաունը՝ Միջազգային բնապահպանական իրավունքի կենտրոնի (CIEL) նախագահը և գործադիր տնօրենը։
«ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայից (ՄԱԿԿԿԿ) ֆինանսավորումը դադարեցնելու և դրանից դուրս գալու որոշումը չի ազատում ԱՄՆ-ին կլիմայի փոփոխությունը կանխելու և կլիմայական վնասը վերացնելու իր իրավական պարտավորություններից, ինչպես անցյալ տարի հստակեցրեց աշխարհի բարձրագույն դատարանը»։
Վենեսուելայի նավթի վերահսկողությունը
ԱՄՆ հատուկ նշանակության ուժերի կողմից Վենեսուելայի նախագահին և նրա կնոջը կայծակնային հարձակման ժամանակ առևանգելուց հետո Թրամփը հստակ հետաքրքրություն է ցուցաբերել երկրի նավթային պաշարների նկատմամբ։
Վենեսուելան ունի աշխարհում ամենամեծ ապացուցված հում նավթի պաշարները՝ մոտավորապես 303 միլիարդ բարել (Bbbl)՝ գերազանցելով այնպիսի նավթային պետությունների, ինչպիսիք են Սաուդյան Արաբիան և Իրանը։
Թրամփը անմիջապես հաստատեց, որ ԱՄՆ-ն «շատ ակտիվորեն կներգրավվի» երկրի նավթարդյունաբերության մեջ՝ պլանավորելով ուղարկել խոշոր ամերիկյան ընկերություններ՝ Վենեսուելայի նավթային ենթակառուցվածքները վերանորոգելու և «երկրի համար գումար վաստակելու» համար։ Հունվարի 8-ին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է տարիներ շարունակ օգտվել Վենեսուելայի նավթային պաշարներից։
Վերլուծություն. Վենեսուելայից մինչև Գրենլանդիա, ԵՄ-ն փորձում է գտնել իր ձայնը և ծրագիրը
«Կլիմայի արագացման դարաշրջանում Վենեսուելայի հսկայական նավթային պաշարներին այս կերպ նայելը և՛ անխոհեմ է, և՛ վտանգավոր», – ասում է Greenpeace International-ի Մադս Քրիստենսենը։
«Առաջ շարժվելու միակ անվտանգ ուղին բրածո վառելիքից արդար անցումն է, որը պաշտպանում է առողջությունը, պաշտպանում է էկոհամակարգերը և աջակցում համայնքներին, այլ ոչ թե զոհաբերում դրանք կարճաժամկետ շահույթի համար»։
Սննդային նոր ուղեցույցներ
ԱՄՆ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների նախարարությունը և Գյուղատնտեսության նախարարությունը քննադատության են ենթարկվել իրենց 2026 թվականի սննդային ուղեցույցները հրապարակելուց հետո, որոնք խրախուսում են ամերիկյան տնային տնտեսություններին առաջնահերթություն տալ «ամբողջական, սննդարար նյութերով հարուստ սննդի» վրա հիմնված սննդակարգերին։
Սննդային նոր բուրգը «սպիտակուց» բաժնի վերևում տեղադրում է կարմիր սթեյքի և աղացած տավարի մսի պատկեր, չնայած այն հանգամանքին, որ տավարի միսը պատասխանատու է սպիտակուցի մեկ գրամի համար 20 անգամ ավելի շատ ջերմոցային գազերի արտանետումների համար, քան բուսական ծագում ունեցող այլընտրանքները, ինչպիսիք են լոբին և ոսպը։
Այս սննդամթերքներից ոչ մեկը չի հայտնվում սննդային բուրգում, բայց դրանք նշված են ամբողջական սննդային ուղեցույցներում։
«Չնայած կան մեր սպիտակուցային կարիքները բավարարելու բազմաթիվ եղանակներ, սպիտակուցի բոլոր աղբյուրները նույն ազդեցությունը չունեն մարդկանց կամ մոլորակի վրա», – ասում է Ռեյչել Սանտոն, Համաշխարհային ռեսուրսների ինստիտուտի (WRI) սննդի և կլիմայի հետազոտող։
«Մասնավորապես, տավարի և գառան միսը ունեն ամենաբարձր բնապահպանական ծախսերը սպիտակուցներով հարուստ ցանկացած սննդամթերքի համեմատ՝ զգալիորեն ավելի բարձր ջերմոցային գազերի արտանետումներով, հողօգտագործմամբ և ջրի աղտոտվածությամբ մեկ ունցիայի սպիտակուցի համար, քան այլընտրանքային այլընտրանքների մեծ մասը»։
Թրամփի արգելափակումը վերականգնվող էներգիայի վերաբերյալ
Անցյալ տարի Թրամփի վարչակազմը կասեցրեց ԱՄՆ բոլոր ծովային քամու էներգիայի նախագծերի վարձակալության պայմանագրերը՝ վկայակոչելով ազգային անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Այս քայլը դադարեցրեց աշխատանքները հինգ վայրերում, այդ թվում՝ Ørsted-ի Revolution Wind և Sunrise Wind ֆերմաներում, ինչպես նաև Equinor և Dominion Energy ընկերությունների պատկանող վայրերում։
Դա հետևում է Թրամփի կողմից վերականգնվող էներգիայի վերաբերյալ անընդհատ քննադատությանը, որը նա նախկինում անվանել էր «դարի խաբեություն»։ Սակայն այս քայլը թանկարժեք հետևանքներ է ունեցել, որոնք տարածվել են նոր տարում։
Անցյալ շաբաթ Ørsted-ը դատական վեճ սկսեց ԱՄՆ կառավարության կասեցման դեմ՝ պնդելով, որ այն արդեն իսկ ապահովել էր բոլոր անհրաժեշտ դաշնային և նահանգային թույլտվությունները դեռևս 2023 թվականին։
Ներքին գործերի նախարարությունը դեկտեմբերին հայտարարեց, որ դադարեցումը կառավարությանը «ժամանակ կտա համագործակցելու վարձակալների և նահանգային գործընկերների հետ՝ գնահատելու այդ նախագծերից բխող ազգային անվտանգության ռիսկերը մեղմելու հնարավորությունը»:
Թրամփի հետաքրքրությունը Գրենլանդիայի նկատմամբ
Թրամփի աճող մոլուցքը Գրենլանդիայի նկատմամբ մտահոգություններ է առաջացրել բնապահպանների շրջանում՝ կապված դրա կարևորագույն հանքային պաշարների հետ, որոնք համարվում են «անհրաժեշտ» կանաչ էներգիայի անցման համար:
2023 թվականի հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից «կարևորագույն հումք» համարվող 34 հանքանյութերից 25-ը հայտնաբերվել են Գրենլանդիայում: Երկիրը, ըստ գնահատականների, պարունակում է 36-ից 42 միլիոն մետրիկ տոննա հազվագյուտ հողային օքսիդներ, ինչը այն դարձնում է Չինաստանից հետո երկրորդ ամենամեծ պաշարը:
Այս ռեսուրսների օգտագործումը կարող է օգնել ԱՄՆ-ին նվազեցնել Չինաստանից կախվածությունը, որն այժմ վերամշակում է աշխարհի հազվագյուտ հանքանյութերի ավելի քան 90 տոկոսը, և հզորացնել ԱՄՆ-ն՝ պահանջարկի աճի պայմաններում։
Իր առաջին ժամկետից ի վեր Թրամփը փորձում է լուծել այս խնդիրը՝ ընդունելով օրինագծեր՝ ամերիկյան հանքանյութերի արտադրությունը մեծացնելու և խորջրյա հանքարդյունաբերությունը ընդլայնելու համար՝ թե՛ ԱՄՆ-ում, թե՛ միջազգային ջրերում։
