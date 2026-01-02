Բուլղարիան՝ քաղաքացիների խառը արձագանքների ֆոնին, անցնում է եվրոյի. Լուսանկարներ

Բուլղարիան դարձել է եվրոն ընդունած 21-րդ երկիրը՝ փոխարինելով լևին ԵՄ-ում գրեթե 20 տարի գտնվելուց հետո։
Մինչ շատերը հույս ունեն, որ այն կխթանի տնտեսությունը, գնաճի և քաղաքական անկայունության վերաբերյալ մտահոգությունները շարունակվում են։
Բուլղարիան հինգշաբթի օրը մտավ Նոր տարի՝ դառնալով եվրոն ընդունած 21-րդ երկիրը, որը հանդիպեց և՛ ծափահարությունների, և՛ մտահոգությունների, Բալկանյան երկրի Եվրամիությանը միանալուց գրեթե 20 տարի անց։
Կեսգիշերին Բուլղարիան հրաժարվեց լևից, որը նշանակում է «առյուծ», որը դարեր շարունակ գոյություն ուներ Բուլղարիայում, և բուլղարական եվրո մետաղադրամներ ցուցադրվեցին կենտրոնական բանկի շենքի վրա։
«Ես ջերմորեն ողջունում եմ Բուլղարիային եվրո ընտանիքում», – ասաց Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Քրիստին Լագարդը՝ եվրոն անվանելով «համատեղ արժեքների և կոլեկտիվ ուժի» «հզոր խորհրդանիշ»։
«Հրաշալի է։ Այն աշխատում է», – բացականչեց 43-ամյա Դիմիտարը՝ կեսգիշերից կարճ ժամանակ անց բանկոմատից 100 եվրո հանելուց հետո։
6.4 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի հաջորդական կառավարությունները պաշտպանել են եվրոյին միանալը՝ հույս ունենալով, որ դա կխթանի ԵՄ ամենաաղքատ անդամի տնտեսությունը, կամրապնդի կապերը Արևմուտքի հետ և կպաշտպանի Ռուսաստանի չարամիտ ազդեցությունից։
Սակայն բուլղարացիները վաղուց բաժանված են եղել այս անցման շուրջ, շատերը մտահոգված են, որ ներդրումը կարող է հանգեցնել գների բարձրացման և սրել երկրում տիրող քաղաքական անկայունությունը։
Կեսգիշերից կարճ ժամանակ առաջ հեռարձակված ելույթում նախագահ Ռումեն Ռադևը այն որակել է որպես Բուլղարիայի ԵՄ ինտեգրման «վերջին քայլ», քանի որ հազարավոր մարդիկ մայրաքաղաք Սոֆիայում դիմավորել են զրոյից ցածր ջերմաստիճաններ՝ Նոր տարին նշելու համար։
Ռադևը, սակայն, ափսոսանք հայտնեց, որ բուլղարացիների հետ հանրաքվեի ժամանակ չի խորհրդակցվել ընդունման վերաբերյալ։
«Այս մերժումը քաղաքական դասի և ժողովրդի միջև խորը պառակտման դրամատիկ ախտանիշներից մեկն էր, որը հաստատվեց երկրում տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերով»։
Կոռուպցիայի դեմ բողոքի ցույցերը դեկտեմբերի կեսերին պաշտոնանկ արեցին պահպանողականների գլխավորած կառավարությանը՝ երկիրը թողնելով անհանգստանալով գնաճի համար՝ հինգ տարվա ընթացքում իր ութերորդ ընտրությունների շեմին։
Քաղաքի ամենամեծ շուկաներից մեկում տաղավարներում ցուցադրվում էին ամեն ինչի գներ՝ սկսած մթերքներից մինչև Նոր տարվա առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, ինչպիսիք են բենգալյան գազերը՝ և՛ լևով (որն օգտագործվում է 18-րդ դարից, սկզբնապես ֆրանսիական ֆրանկին հավասար արժեքով), և՛ եվրոյով։
«Ամբողջ Եվրոպան կարողացել է հաղթահարել եվրոն, մենք էլ կհաղթահարենք», – ասաց թոշակառու Վլադը։
«Դա պատկանելության նշան է»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ Բուլղարիայի մուտքը եվրոգոտի «կարևոր հանգրվան» է երկրի քաղաքացիների համար։
«Դա կհեշտացնի արտասահմանում ճանապարհորդելն ու ապրելը, կբարձրացնի շուկաների թափանցիկությունն ու մրցունակությունը, ինչպես նաև կհեշտացնի առևտուրը», – ասաց նա։
Կենտրոնական բանկի կառավարիչ Դիմիտար Ռադևն ասաց, որ եվրոն խորհրդանշում է շատ ավելին, քան «պարզապես արժույթ՝ այն պատկանելության նշան է»։
Այնուամենայնիվ, Եվրոբարոմետրի վերջին հարցման համաձայն, բուլղարացիների 49%-ը դեմ է անցմանը։
Նա հավելեց, որ Սևծովյան երկրում, որը միացել է ԵՄ-ին 2007 թվականին, գնաճը կապված չէ եվրոյի ընդունման հետ։
Սակայն բուլղարացիների մտահոգությունները գնաճի վերաբերյալ անգործ չեն մնում։
Ըստ Ազգային վիճակագրական ինստիտուտի՝ նոյեմբերին սննդամթերքի գները տարեկան կտրվածքով աճել են 5%-ով, ինչը կրկնակի գերազանցում է եվրագոտու միջին ցուցանիշը։
«Ցավոք, գները այլևս չեն համապատասխանում լևով արտահայտված գներին», – ասել է 33-ամյա հրուշակեղենի խանութի սեփականատեր Թուրգութ Իսմայիլը՝ հավելելով, որ գները արդեն սկսել են կտրուկ աճել։
«Սա հարմար ժամանակ չէ»
2025 թվականին եվրոյի դեմ բողոքի արշավը, որը գլխավորում էին հիմնականում ծայրահեղ աջ և ազգայնական կուսակցությունները, անդրադարձավ բնակչության մեծ մասի շրջանում միասնական արժույթի նկատմամբ ընդհանուր առմամբ բացասական վերաբերմունքին, ինչպես նաև խորացրեց գների բարձրացման վախը։
Որոշ մարդիկ, այդ թվում՝ բիզնեսի սեփականատերերը, բողոքել են, որ դժվար է եղել եվրո ձեռք բերել, խանութպանները նշել են, որ չեն ստացել պատվիրած եվրոյի մեկնարկային փաթեթները։
«Սա հարմար ժամանակ չէ», – բողոքել է 64-ամյա տնտեսագետ Ստեֆանը։ «Երեկ ես տեսա Իտալիայի, Իսպանիայի և Գերմանիայի թվերը. նրանց պարտքը հսկայական է։ Եվ, ի վերջո, մենք այն մեր մեջքին կկրենք»։
«Ավելի մեծ ազդեցությունը երկարաժամկետ ազդեցությունն է, որը հիմնականում բարձրացնում է վստահությունը արժույթի, արժույթի գնողունակության, օտարերկրյա ներդրողների, բուլղարական պարտք գնող մարդկանց, ինչպես նաև երկրում տարբեր ոլորտներում ներդրումներ կատարող մարդկանց վստահությունը», – Euronews-ին ասաց Շուկայական տնտեսագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Պետար Գանևը։
Եվրոյի ընդունումը կարող է նաև ազդել Բուլղարիայի վարկային վարկանիշի վրա։
«Վարկային գործակալությունները մեր վարկային վարկանիշից հանում են արժութային խորհրդի պատճառով», – բացատրեց Գանևը։
Ի՞նչ կա Բուլղարիայի նոր թողարկված եվրոների վրա։
Սոֆիայի ընտրած մոտիվները արդեն իսկ լևի վրա էին, և դրանց թվում է «Մադարայի ձիավորը» ժայռապատկերը, որը ստեղծվել է ութերորդ դարի սկզբին՝ Բուլղարիայի պետության կազմավորման առաջին տարիներին, և որը զարդարում է մեկ, երկու, հինգ, 10, 20 և 50 ցենտանոց եվրո մետաղադրամները։
Գեղարվեստական ստեղծագործությունը, որը պատկերում է առյուծի նկատմամբ հաղթանակ տանող ասպետի, փորագրված է Բուլղարիայի հյուսիս-արևելքում գտնվող Մադարա գյուղի մոտ գտնվող ժայռի վրա։ Վայրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում է 1979 թվականից։
1 եվրոանոց մետաղադրամի վրա պատկերված է բուլղարացի հովանավոր սուրբ Իվան կամ Հովհաննես Ռիլացին, որը ապրել է 9-րդ և 10-րդ դարերում և համարվում է երկրի ամենամեծ Ռիլա վանքի հիմնադիրը։
Հավատում են, որ նա եղել է Բուլղարիայի առաջին ճգնավորը և ապրել է լեռներում՝ դարավոր ծառի փչակում։
2 եվրո արժողությամբ մետաղադրամի վրա պատկերված է Պաիսի Հիլենդարսկին կամ Պաիսիոս Հիլանդացին, 18-րդ դարի մի վանական Աթոս լեռան ուղղափառ վանքից, որը գրել է Բուլղարիայի ազգային վերածննդի կարևորագույն աշխատությունը։
Մետաղադրամի եզրին գրված է. «Աստված պահապան Բուլղարիային»։
Եվրոն առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվել 12 երկրներում 2002 թվականի հունվարի 1-ին։ Ադրիատիկ ծովի երկիրը՝ Խորվաթիան, վերջինն էր, որը միացավ 2023 թվականին։
Բուլղարիայի անդամակցությունը եվրոպացիների թիվը կհասցնի ավելի քան 350 միլիոնի։
