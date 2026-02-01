ԵՄ եվրոն կարող է մրցակցել ԱՄՆ դոլարի հետ

Եվրոպան մտածում է, թե արդյոք կարող է իրեն թույլ տալ մրցակցել ԱՄՆ դոլարի հետ։
Կառավարություններն ու կենտրոնական բանկիրները չեն կարողանում զսպել իրենց խուճապային ռեֆլեքսը դոլարի թուլության նշաններից։
Երեքշաբթի օրը եվրոյի 1.20 դոլարից մի քանի ժամ անց կենտրոնական բանկիրները սկսեցին զգուշացնել, որ կարող են ստիպված լինել գործել՝ կանխելու համար գնաճի մակարդակի 2 տոկոսից ցածր անկումը։
Աճող եվրոն եվրոպացի քաղաքական գործիչներին արթնացնում է այն նպատակի թերությունների մասին, որը նրանք վաղուց փայփայում էին. ընդհանուր արժույթը վերածել պահուստային արժույթի՝ մրցակցելով ԱՄՆ դոլարի հետ։
Դոլարը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր աշխարհի պահուստային արժույթն է եղել, երբ այն փոխարինել է ֆունտ ստերլինգին։ Այդ հատուկ կարգավիճակը նշանակում է, որ այն այն արժույթն է, որով իրականացվում է համաշխարհային առևտրի մեծ մասը, և որով աշխարհի կառավարությունները պահում են իրենց արտարժույթի պահուստների մեծ մասը։
Այդ պահանջարկը թույլ է տվել ԱՄՆ կառավարությանը և ամերիկացիներին տասնամյակներ շարունակ էժան վարկեր վերցնել։
Ավելի ցածր վարկային ծախսերի, ավելի կայուն արժույթի և ԱՄՆ պատժամիջոցներից պաշտպանության գրավչությունն է պատճառը, որ եվրոպացի քաղաքական գործիչները շարունակում են դոլարը դուրս մղելու նպատակը։ Սակայն կառավարություններն ու ներդրողները չեն պահի եվրոն, եթե այն ուժեղ չլինի և չխոստանա այդպես մնալ։
Եվ ուժեղ եվրոն (արժույթը երեքշաբթի օրը չորս տարվա ընթացքում առաջին անգամ բարձրացավ 1.20 դոլարից) արդեն սպառնում է Եվրոպայի ամենամեծ տնտեսության՝ Գերմանիայի արտահանման վրա կենտրոնացած աճի մոդելին։
«Ես բավականին երկար ժամանակ մտահոգությամբ եմ հետևում դոլարի փոխարժեքի զարգացմանը», – Բեռլինում լրագրողներին ասաց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։ «Դոլարի փոխարժեքը զգալի լրացուցիչ բեռ է գերմանական արտահանման արդյունաբերության համար»։
ԵԿԲ նախագահ Քրիստին Լագարդը անցյալ ամռանը բարձրացրեց հազվագյուտ «գլոբալ եվրոյի պահի» հեռանկարը, երբ ԱՄՆ դոլարի գերիշխանության մեջ սկսեցին ճաքեր ի հայտ գալ։ Մինչդեռ օտարերկրյա ներդրողները մեծ մասամբ վստահել են ԱՄՆ բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի շուկաներին, նրանք, կարծես, ավելի ակտիվորեն են պաշտպանվում դոլարի անկման ռիսկից՝ նպաստելով եվրոյի արժեքի աճին։
Դոլարը դեռևս կազմում է համաշխարհային բոլոր պահուստների մոտ 57 տոկոսը՝ համեմատած եվրոյի հետ, որը երկրորդ տեղում է՝ մոտ 20 տոկոսով։
«Եթե ուզում եք, որ ձեր արժույթը դառնա համաշխարհային պահուստ, պետք է ընդունեք, որ այն կամրապնդվի», – ասաց ING-ի գլոբալ մակրո ղեկավար Կարստեն Բժեսկին: Տրամաբանությունը պարզ է. որքան մեծ է եվրոպական ակտիվների նկատմամբ ախորժակը, այնքան բարձր է փոխարժեքը այլ արժույթների հետ: «Եթե ԵԿԲ-ն պահպանի իր «գլոբալ եվրոյի պահը», այն ստիպված կլինի կուլ տալ այդ փոխզիջումը»:
Մերցի մտահոգությունն այն է, որ ավելի ուժեղ եվրոն եվրոպական արտահանումը չափազանց թանկ կդարձնի օտարերկրյա գնորդների համար, ովքեր ավելի էժան ապրանքներ կփնտրեն այլուր, ինչը կվնասի ԵՄ տնտեսությանը: Այն նաև հակված է չինական ներմուծումը Եվրոպա ավելի էժան դարձնելու, հաշվի առնելով, որ Պեկինը, ընդհանուր առմամբ, փորձում է դոլարի հետ իր փոխարժեքը կայուն պահել: Եվրոն մոտ է 12 տարվա ամենաբարձր մակարդակին յուանի նկատմամբ:
Չափազանց ուժեղ
Միայն ԵՄ կառավարությունները չեն մտահոգված. ԵԿԲ քաղաքականության մշակողները նույնպես:
1.20 դոլարից հետո մի քանի ժամվա ընթացքում կենտրոնական բանկիրները սկսեցին զգուշացնել, որ կարող են ստիպված լինել գործել՝ կանխելու համար, որ գնաճի մակարդակը 2 տոկոսից ցածր իջնի:
«Մենք ուշադիր հետևում ենք եվրոյի այս արժևորմանը», – չորեքշաբթի օրը LinkedIn-ի սոցիալական ցանցում գրառման մեջ ասել է Ֆրանսիայի կենտրոնական բանկի ղեկավար Ֆրանսուա Վիլլերուա դը Գալոն՝ կրկնելով իր ավստրիացի գործընկեր Մարտին Կոշերի նմանատիպ նախազգուշացումները։
«Սա այն գործոններից մեկն է, որը կուղղորդի մեր դրամավարկային քաղաքականությունը և տոկոսադրույքների վերաբերյալ մեր որոշումները առաջիկա ամիսներին», – ասել է ֆրանսիացին։
Եվրոպայի արտահանողները վերջին մի քանի տարիների ընթացքում անկման մեջ են եղել՝ ներքին արտադրության բարձր ծախսերի, չինական էժան մրցակցության և, վերջերս, ԱՄՆ առևտրային սակագների պատճառով, որոնք հարկ են հանդիսանում եվրոգոտու ապրանքների ԱՄՆ-ի կողմից գնումների վրա։ Հետևաբար, աշխարհի ամենակարևոր շուկայում դրանք ավելի թանկ կդարձնի ցանկացած բան, որը կգա հատկապես վատ ժամանակ։
Դա բարձր գին է եվրոգոտու նման տնտեսության համար, որն ունի մշտական առևտրային ավելցուկ, և որի կարճաժամկետ աճը կախված է բարենպաստ փոխարժեքից։ Չափազանց բարձր գին, ըստ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթի։
«Կարող եմ ասել ձեզ, որ եթե եվրոն հասնի 1.20 դոլարի, եվրոպացիները կբողոքեն, որ այն չափազանց ուժեղ է. նրանք արտահանման տնտեսություն ունեն, այնպես որ տեսնենք, թե ինչ կլինի», – հուլիսին CNBC-ին տված հարցազրույցում ասել է Բեսենթը։ «Նրանք պետք է զգույշ լինեն, թե ինչ են ցանկանում»։
