Եվրահանձնաժողովը 2026 թվականին աշխարհում մարդասիրական աջակցության համար կհատկացնի 1.9 միլիարդ եվրո

Եվրոպական հանձնաժողովը 2026 թվականին ամբողջ աշխարհում մարդասիրական աջակցության համար կհատկացնի 1.9 միլիարդ եվրո, ասվում է ԵՄ կայքում հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ։
1.9 միլիարդ եվրո օգնությունը կհատկացվի հետևյալ նպատակներին՝
557 միլիոն եվրո – Արևմտյան Կենտրոնական Աֆրիկային, Սահելին, Չադ լճի ավազանին, Նիգերիայի հյուսիս-արևմուտքին, Կենտրոնական Աֆրիկային, Հարավային Աֆրիկային, Մեծ լճերի տարածաշրջանին և Աֆրիկայի Մեծ եղջյուրին;
448 միլիոն եվրո – Գազայի հատվածին, նաև Իրաքին, Եմենին, Սիրիային և Լիբանանին;
145 միլիոն եվրո – Ուկրաինայում մարդասիրական կարիքների համար;
8 միլիոն եվրո – Մոլդովայում մարդասիրական նախագծերի համար;
126 միլիոն եվրո – Աֆղանստանում, Պակիստանում և Իրանում մարդասիրական կարիքների բավարարման համար;
95 միլիոն եվրո – Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի համար;
73 միլիոն եվրո – Հարավարևելյան Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի տարածաշրջանին աջակցելու համար, մասնավորապես՝ Մյանմարի ճգնաժամի և Բանգլադեշի վրա դրա հետևանքների համար;
14.6 միլիոն եվրո – Հյուսիսային Աֆրիկային։
Բաց մի թողեք
Թրամփը դադարեցնում է եվրոպական մաքսատուրքերը Գրենլանդիայի «շրջանակային» համաձայնագրի համաձայնեցումից հետո
Մոպեդների և էլեկտրական շարժիչով մեքենաների համար ևս ԱՊՊԱ-ն պարտադիր կլինի
Կեղծ օղիներ պատրաստած և իրացրած անձինք վերականգնել են պետությանը պատճառված 6 մլն դրամի վնասը