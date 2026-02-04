04/02/2026

Euroclear-ը ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտը կփոխանցի Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամին

infomitk@gmail.com 04/02/2026 1 min read

Բելգիայում գործող Euroclear ֆինանսական ընկերությունը տարեսկզբին ռուսական ակտիվներից ստացված 1.4 միլիարդ եվրոյի եկամուտը կփոխանցի Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամին։

Ընկերության հաշվետվության համաձայն՝ Եվրոպական արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (EDC) կողմից 2025 թվականին ռուսական արգելափակված ակտիվների ներդրումից ստացվել է 5 միլիարդ եվրոյի տոկոսային եկամուտ, ինչը 26%-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։

Դեպոզիտորիան այս անկումը բացատրվում է ցածր տոկոսադրույքներով։ Այս եկամուտը 2024 թվականին կազմել է 6.9 միլիարդ եվրո, 2023 թվականին՝ 4.4 միլիարդ եվրո, իսկ 2022 թվականին՝ 821 միլիոն եվրո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը բուռն վեճի մեջ է մտել CNN-ի լրագրողի հետ՝ Պուտինի «խեղկատակը յոլա չի գնում» ԶԼՄ-ների հետ

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախկին նախագահի տիկնոջ նախկին ամուսինը uպանել է ներկայիս կնոջը. Լուսանկար

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեքս սկանդալ է նաև Ֆրանսիայի նախագահի շուրջ․ Մակրոնը գաղտնի նամակագրություն է ունեցել Էփշտեյնի հետ

04/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 5-ի աստղագուշակ․ Այդ ընթացքում ավելի հարմար է հանգստանալը

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրապետությունում ձյուն է տեղում, որոշ ճանապարհներին սաստիկ բուք է

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուժհաստատությունները ՀԴՄ կտպեն, կտրոնի տրամադրումը բժշկական բոլոր ծառայություններից օգտվելիս

04/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմեն Համբարձումյանը մտել է Fearless Photographers միջազգային կազմակերպության թոփ հարյուրյակ. Լուսանկար

04/02/2026 infomitk@gmail.com