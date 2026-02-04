Euroclear-ը ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտը կփոխանցի Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամին

Բելգիայում գործող Euroclear ֆինանսական ընկերությունը տարեսկզբին ռուսական ակտիվներից ստացված 1.4 միլիարդ եվրոյի եկամուտը կփոխանցի Ուկրաինայի համար նախատեսված հիմնադրամին։
Ընկերության հաշվետվության համաձայն՝ Եվրոպական արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (EDC) կողմից 2025 թվականին ռուսական արգելափակված ակտիվների ներդրումից ստացվել է 5 միլիարդ եվրոյի տոկոսային եկամուտ, ինչը 26%-ով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։
Դեպոզիտորիան այս անկումը բացատրվում է ցածր տոկոսադրույքներով։ Այս եկամուտը 2024 թվականին կազմել է 6.9 միլիարդ եվրո, 2023 թվականին՝ 4.4 միլիարդ եվրո, իսկ 2022 թվականին՝ 821 միլիոն եվրո։
Բաց մի թողեք
Թրամփը բուռն վեճի մեջ է մտել CNN-ի լրագրողի հետ՝ Պուտինի «խեղկատակը յոլա չի գնում» ԶԼՄ-ների հետ
ԱՄՆ նախկին նախագահի տիկնոջ նախկին ամուսինը uպանել է ներկայիս կնոջը. Լուսանկար
Սեքս սկանդալ է նաև Ֆրանսիայի նախագահի շուրջ․ Մակրոնը գաղտնի նամակագրություն է ունեցել Էփշտեյնի հետ