30/12/2025

EuroNews. Բաքվի «Սպիտակ քաղաքը» ցույց է տալիս, թե ինչպես է մարդակենտրոն պլանավորումը վերաձևավորում քաղաքային կյանքը

infomitk@gmail.com 30/12/2025 1 min read

Բաքվի Սպիտակ քաղաքը ցույց է տալիս, թե ինչպես են մարդակենտրոն պլանավորումը, կայունությունը և քայլելու համար հարմար դիզայնը նախկին արդյունաբերական գոտին վերածում ժամանակակից թաղամասի, որը կառուցված է առօրյա քաղաքային կյանքի համար։

Բաքվի Սպիտակ քաղաքը քաղաքային վերափոխման կարևոր օրինակ է, որը նախկինում խիստ աղտոտված արդյունաբերական տարածքը վերածում է քայլելու համար հարմար, կայուն և մարդակենտրոն թաղամասի։

Հարմարավետ կյանքի գաղափարի շուրջ նախագծված զարգացումը համատեղում է բնակելի, առևտրային և մշակութային տարածքները հեշտությամբ հասանելիության սահմաններում՝ նվազեցնելով մեքենաներից կախվածությունը։

Կայուն ճարտարապետությունը, կանաչ տարածքները և հանրային արվեստը ձևավորում են առօրյա կյանքը, մինչդեռ տեղական բիզնեսներն ու ձեռնարկատերերը նպաստում են համայնքային ամուր ինքնության ստեղծմանը։

Բնակիչներն ասում են, որ թաղամասի դիզայնը նպաստում է բարեկեցությանը, ընտանեկան կյանքին և սոցիալական փոխազդեցությանը, արտացոլելով Բաքվում մարդակենտրոն քաղաքային պլանավորման ավելի լայն անցումը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես այս ամրակը, այնպես էլ մեր ազգային արժեքները «վերաձևավորման» կարիք չունեն. Լուսանկար․ #ՄերՁևով

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Քոչարյանը, Աննա Գրիգորյանը, Աղվան Վարդանյանը և Էլինար Վարդանյանը` Սյունիքի դիրքերում. Լուսանկար

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերատեսչություններում շատերը նեղացել են ու անգամ բոյկոտել տարեվերջյան փարթիները

29/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատմվածք. Մեղեդի Յոզեֆինայի համար․ Անտոնին Դվորժակ և Յոզեֆինա Չերմակովա

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինը զորահավաք է հայտարարել՝ ազգային փոքրամասնություններին քշելու են պատերազմ

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնն առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարել է Վենեսուելայի վրա հարձակման մասին

30/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ. ԵՄ էներգետիկ շուկայում գնային աղավաղումները պետք է վերանան. Պորտուգալացի նախարար. Լուսանկարներ

30/12/2025 infomitk@gmail.com