EuroNews. Բաքվի «Սպիտակ քաղաքը» ցույց է տալիս, թե ինչպես է մարդակենտրոն պլանավորումը վերաձևավորում քաղաքային կյանքը

Բաքվի Սպիտակ քաղաքը ցույց է տալիս, թե ինչպես են մարդակենտրոն պլանավորումը, կայունությունը և քայլելու համար հարմար դիզայնը նախկին արդյունաբերական գոտին վերածում ժամանակակից թաղամասի, որը կառուցված է առօրյա քաղաքային կյանքի համար։
Բաքվի Սպիտակ քաղաքը քաղաքային վերափոխման կարևոր օրինակ է, որը նախկինում խիստ աղտոտված արդյունաբերական տարածքը վերածում է քայլելու համար հարմար, կայուն և մարդակենտրոն թաղամասի։
Հարմարավետ կյանքի գաղափարի շուրջ նախագծված զարգացումը համատեղում է բնակելի, առևտրային և մշակութային տարածքները հեշտությամբ հասանելիության սահմաններում՝ նվազեցնելով մեքենաներից կախվածությունը։
Կայուն ճարտարապետությունը, կանաչ տարածքները և հանրային արվեստը ձևավորում են առօրյա կյանքը, մինչդեռ տեղական բիզնեսներն ու ձեռնարկատերերը նպաստում են համայնքային ամուր ինքնության ստեղծմանը։
Բնակիչներն ասում են, որ թաղամասի դիզայնը նպաստում է բարեկեցությանը, ընտանեկան կյանքին և սոցիալական փոխազդեցությանը, արտացոլելով Բաքվում մարդակենտրոն քաղաքային պլանավորման ավելի լայն անցումը։
