Airbus-ի պաշտպանության ղեկավար. Եվրոպան կարող է «քվանտային ցատկ» կատարել տիեզերքում, բայց պետք է հրաժարվի «մեծ ծրագրերից»:
Երեք օդերևութաբանական արբանյակներ Airbus-ի Ֆրիդրիխսհաֆենի կայանի մաքուր սենյակում, Գերմանիա, 2025 թվականի մայիսի 6-ին։
ԵՄ-ի պատասխանը Էլոն Մասկի Starlink համակարգին կգործի միայն 2029 թվականին։ Ինչպես Airbus Defence and Space-ի գործադիր տնօրենն է տեսնում, ԵՄ-ն դա արել է բոլորովին սխալ ճանապարհով։
Եվրոպան հնարավորություն ունի առաջիկա տարիներին «քվանտային ցատկ» կատարել տիեզերական տեխնոլոգիաների ոլորտում և հզորացնել իր պաշտպանությունը, բայց միայն այն դեպքում, եթե ԵՄ-ն դադարի տարիներ վատնել «մեծ ծրագրերի» վրա, Euronews-ին ասել է Airbus Space and Defence-ի գործադիր տնօրեն Միխայել Շյոլհորնը։
Շյոլհորնն ասել է, որ մայրցամաքը վտանգում է ավելի հետ մնալ տիեզերքում, եթե արագ չանցնի պլանավորումից գործողությունների։
«Մենք ունենք բացթողում, երբ խոսքը վերաբերում է այն բանին, ինչը ես անվանում եմ ակտիվ տիեզերական պաշտպանություն, կարողանալով գործել, պաշտպանել և հակազդել տիեզերքում հակառակորդներին, որոնք ցանկանում են ինչ-որ բան անել մեր ենթակառուցվածքների, մեր արբանյակների հետ», – ասել է նա։
Եվրոպական հանձնաժողովը իր պաշտպանական պատրաստվածության ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում առաջարկել է այսպես կոչված տիեզերական վահանը, որը նպատակ ունի զգալիորեն ամրապնդել դաշինքի ինքնապաշտպանության կարողությունը մինչև 2030 թվականը։
Տիեզերքը համարվում է կարևորագույն այդ ջանքերի համար, մասնավորապես, երբ խոսքը վերաբերում է հետախուզությանը, հսկողությանը և հետախուզությանը, ինչպես նաև արագ և անվտանգ կապիը։ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ռազմավարական հնարավորությունները, որոնք ներառում են տիեզերական ակտիվներ, այժմ նշանակվել են որպես ներդրումների համար առաջնահերթ ոլորտ։
Շոլհորնի համար տիեզերական կարողությունների բացը բացատրող խնդիրներից մեկը մասշտաբի խնդիրն է, քանի որ եվրոպական ընկերությունները շատ ավելի փոքր են, քան իրենց ամերիկյան գործընկերները։ Նա դա բացատրում է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում կառավարությունների կողմից թերներդրումներով, որոնք պայմանավորված են տիեզերքի ռազմավարական կարևորության մասին անհասկանալիությամբ։
«Քվանտային ցատկ» մինչև 2030 թվականը
Եվրոպան վերազինելու Հանձնաժողովի ծրագիրը նպատակ ունի մինչև 2030 թվականը ապահովել 800 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ ոլորտում, հատկապես ինը առաջնահերթ ոլորտներում, որոնք ներառում են ռազմավարական հնարավորություններ, զինամթերք, օդային և հրթիռային պաշտպանություն և անօդաչու թռչող սարքեր։
Գերմանիան, որը հրաժարվել է օգտագործել ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից պաշտպանության ծախսերը մեծացնելու համար մշակված որևէ ֆինանսական գործիք, հայտարարել է հաջորդ չորս տարիների համար 500 միլիարդ եվրոյի փաթեթի մասին, այդ թվում՝ 35 միլիարդ եվրո ռազմական տիեզերական պաշտպանության համար։
«Ամերիկացիները միշտ ունեցել են առնվազն 10 անգամ (ԵՄ-ի չափի) բյուջե։ Նույնիսկ այն ամենով, ինչ եվրոպացիներն այժմ ծախսում են, ԱՄՆ-ում դեռևս առնվազն երեք անգամ ավելի մեծ բյուջե կա, քան Եվրոպայում, և դա նույնիսկ չի հաշվի առնում այն ամենը, ինչ մենք անվանում ենք «սև ծրագրեր», – ասաց նա։
Airbus-ը, Leonardo-ն և Thales-ը 2025 թվականի հոկտեմբերին ստորագրեցին փոխըմբռնման հուշագիր՝ ստեղծելու խոշոր համատեղ ձեռնարկություն, որը կմիավորի իրենց համապատասխան տիեզերական գործունեությունը մեկ եվրոպական տիեզերական ընկերության մեջ։ Սակայն նույնիսկ ուժերը միավորելուց հետո, արդյունքում ստացված ընկերությունը կլինի աշխարհում չորրորդ խոշորագույնը՝ Lockheed Martin-ից, SpaceX-ից և Boeing-ից հետո, ասաց Շոլհորնը։
Այնուամենայնիվ, նա լավատեսորեն է տրամադրված Եվրոպայի արագ հասնելու ունակության վերաբերյալ՝ ասելով, որ եվրոպական արդյունաբերությունը, ի վերջո, կունենա անդամ պետությունների պահանջարկը բավարարելու միջոցներն ու կարողությունները։
«Դա կրկին կախված է համակարգից, բայց կարծում եմ, որ մինչև տասնամյակի ավարտը մենք կարող ենք մեծ առաջընթաց ունենալ կարողությունների զարգացման առումով», – ասաց նա՝ միաժամանակ զգուշացնելով, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե իշխանությունները արդյունաբերությանը տրամադրեն «ծրագրերի և լուծումների գործնական սահմանումներ», որպեսզի ընկերությունները կարողանան սկսել։
«Թղթի վրա գրված մեծ ծրագրերը ոչինչ չարժեն»
Շյոլհորնը նաև զգուշացրեց, որ չափազանց բյուրոկրատիան կարող է խաթարել այդ հավակնությունները՝ կոչ անելով «բաց թողնել» կամ «զսպել» որոշ կանոնակարգեր և վերանայել հնացած կանոնները, որոնք, նրա խոսքով, այլևս չեն ընդունվում, քանի որ դրանք ստեղծվել են «երբ աշխարհը բոլորովին այլ էր»։
Այն ձևը, որով ԵՄ-ն սահմանեց իր «Արբանյակային դիմադրողականության, փոխկապակցվածության և անվտանգության ենթակառուցվածքներ» (IRIS²) նախագիծը, «օրինակ էր, թե ինչպես չպետք է դա անել», – ասաց նա։
IRIS²-ը 290 արբանյակներից բաղկացած բազմաուղեծրային համաստեղություն է, որը նպատակ ունի աջակցել կառավարական լայնածավալ կիրառություններին հսկողության, ճգնաժամերի կառավարման, հիմնական ենթակառուցվածքների կապի և պաշտպանության, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում, և որը հաստատվել է 2024 թվականին։
Այն նախատեսված է որպես Էլոն Մասկի Starlink-ի ԵՄ-ի բարելավված տարբերակ, բայց զգալիորեն հետ է մնում այդ համակարգի առաջընթացից։
«Դե, Starlink-ը իր երրորդ տարբերակում է», – ասաց Շոլհորնը։ «Մենք, ներողություն եմ խնդրում այդքան հստակ ասելու համար, քաղաքականապես այնքան ամբարտավանորեն մտածեցինք, որ կարող ենք մի քանի տարվա ընթացքում մեկ քայլով գերազանցել նրանց։ Սա ծրագրի լավ սահմանում չէ»։
Փոխարենը, ասաց նա, ԵՄ-ն պետք է արագ գործեր՝ օգտագործելով արդեն իսկ առկա միջոցները և այնուհետև զարգացնելով դրանք։
IRIS²-ը այժմ նախատեսվում է գործարկել 2029 թվականին
Ի վերջո, ասաց Շոլհորնը, Եվրոպան պետք է առաջնահերթություն տա կոնկրետ գործողություններին՝ բարձր նկրտումներից վեր։ «Թղթի վրա գրված մեծ ծրագրերը ոչինչ չարժեն», – ասաց նա։
