Իրանցիները պատմություն են կերտում։ Եվրոպան պետք է գործի. Լուսանկարներ

Իրանի ժողովուրդը վճարում է իր կյանքով, և ԵՄ-ն այլևս չի կարող թաքնվել ընթացակարգի հետևում։
Համազգային բողոքի ցույցերի մեկ ամիս անց իրանցի ժողովուրդը դեռևս պատմություն է կերտում՝ իր կյանքի գնով։
Ազատ աշխարհը այլևս չի կարող հավաստիորեն պնդել, որ անորոշություն կա տեղում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև չի կարող պնդել չեզոքության մասին՝ տեղի ունեցածի առջև։ Իրանցիները չեն խնդրում ուրիշներին խոսել իրենց անունից, այլ լիազորել իրենց՝ ավարտելու սկսածը։ Եվ միջազգային գործողությունների անհրաժեշտությունը միայն սրվել է։
Այս շաբաթ եվրոպական բանավեճը վերջապես փոխվեց։ Իտալիան պաշտոնապես միացավ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը (ԻՀՊԿ) դատապարտելու կոչերին, և այդ որոշմամբ ԵՄ քաղաքական դաշտը նեղացավ։ Ֆրանսիան և Իսպանիան այժմ միակ երկու անդամ երկրներն են, որոնք խոչընդոտում են դաշինքին համատեղ ԻՀՊԿ-ն ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելուն։
Բրյուսելի համար հարցն այլևս այն չէ, թե արդյոք դրա համար պայմանները բավարարված են, այլ այն է, թե արդյոք դաշինքը կգործի, երբ դրանք բավարարվեն։
Տասնամյակներ շարունակ իրանցի ժողովուրդը ենթարկվել է համակարգված բռնության իր սեփական պետության կողմից։ Սա իրավապահ մարմիններ չեն։ Սա միակողմանի պատերազմ է քաղաքացիական բնակչության դեմ, որը բնութագրվում է դատական արտադատությունից դուրս մահապատիժներով, հարկադիր անհետացումներով, խոստովանություններով, խոշտանգումներով, զանգվածային գրաքննությամբ և զրկանքների կանխամտածված օգտագործմամբ որպես ճնշման գործիք: Մի կողմում կանգնած է բռնատիրական պետությունը, մյուս կողմում՝ անզեն քաղաքացիները։
Քանի որ տեսանյութերը և ականատեսների վկայությունները շարունակում են հայտնվել՝ չնայած կապի լուրջ խափանումներին, բռնության մասշտաբները այլևս կասկածի տակ չեն։ Հետաքննչական լրատվության հիման վրա Իրանի ներսում գտնվող աղբյուրները զգուշացնում են, որ դեկտեմբերի 28-ին սկսված բողոքի ցույցերից ի վեր ռեժիմի ուժերի կողմից կարող է սպանված լինել ավելի քան 36,500 մարդ։ Առաջատար մարդու իրավունքների կազմակերպությունները հաստատել են հազարավոր մահեր՝ զգուշացնելով, որ բոլոր հասանելի թվերը գրեթե անկասկած թերագնահատված են՝ մուտքի սահմանափակումների և ինտերնետի անջատումների պատճառով։
Այս ճնշման մասշտաբը, կազմակերպվածությունը և նպատակը համապատասխանում են մարդկության դեմ հանցագործությունների համար իրավական շեմին, ինչպես սահմանված է Միջազգային քրեական դատարանը հիմնադրած 1998 թվականի Հռոմի կանոնադրությամբ։ Եվ ՄԱԿ-ի «Պաշտպանելու պատասխանատվության» (R2P) սկզբունքի համաձայն՝ բնակչությանը զանգվածային վայրագություններից պաշտպանելու սկզբունք, որը ԵՄ-ն պաշտոնապես հաստատել է, այս շեմը պարտավորություն է առաջացնում։ Այս պահին անգործությունը դադարում է զսպող լինելուց և վերածվում է բարոյական, քաղաքական և իրավական ձախողման։
Այստեղ ռիսկերը անմիջական են։ Հազարավոր ձերբակալված ցուցարարներ կանգնած են մահապատժի անխուսափելի սպառնալիքի առաջ։ Իրանի դատական բարձրաստիճան մարմինները զգուշացրել են, որ բողոքի ցույցերի շարունակականությունը, մասնավորապես, եթե հղում է արվում ենթադրյալ արտաքին աջակցությանը, կազմում է մոհարեբեհ կամ «Աստծո դեմ պատերազմ մղել»՝ մեղադրանք, որը ենթադրում է մահապատիժ և պատմականորեն օգտագործվել է անկարգություններից հետո զանգվածային մահապատիժները արդարացնելու համար։ Կամայական կալանքը և պատշաճ դատավարության բացակայությունը կալանավորներին դնում են հստակ և կանխատեսելի վտանգի մեջ՝ սրելով միջազգային հանրության պարտավորությունները։
Իրանական ժողովուրդը քաջաբար հաղթահարում է իր առջև դրված մարտահրավերը՝ ցուցաբերելով կամքի ուժ, համախմբվածություն և վճռականություն։ R2P-ի հիմնասյուների ներքո պատասխանատվությունն այժմ տեղափոխվում է դեպի դուրս՝ նախ օգնել և, անհրաժեշտության դեպքում, համատեղ գործողություններ ձեռնարկել, երբ պետությունն ինքն է դաժան հանցագործությունների մեղավորը։
Այս պարտավորություններից անմիջապես բխում են վեց գործողություններ.
Նախ, քաղաքացիական անձինք պետք է պաշտպանված լինեն՝ նսեմացնելով ռեժիմի դաժանություններ կատարելու կարողությունը։ Սա պահանջում է ԻՀՊԿ-ն պաշտոնապես ճանաչել որպես ահաբեկչական կազմակերպություն՝ հաշվի առնելով նրա կենտրոնական դերը քաղաքացիների նկատմամբ համակարգված բռնության մեջ՝ ինչպես Իրանի ներսում, այնպես էլ դրսում։ Սա համապատասխանում է եվրոպական իրավական չափանիշներին։ Իտալիան առաջ է շարժվել այդ ուղղությամբ։ Այժմ Ֆրանսիան և Իսպանիան պետք է հետևեն դրան, որպեսզի ԵՄ-ն կարողանա գործել որպես մեկ ամբողջություն։
Երկրորդ, դաշինքը պետք է կիրառի R2P-ին համապատասխան համակարգված և կայուն տնտեսական միջոցառումներ։ Սա ներառում է ԵՄ պատժամիջոցների շրջանակներում ռեժիմի ակտիվների գլոբալ սառեցում, ինչպես նաև բռնաճնշումները ֆինանսավորող և պատժամիջոցներից խուսափող «ուրվական տանկերների» ստվերային նավատորմի նույնականացում, առգրավում և ապամոնտաժում։
Երրորդ պարտավորությունը տեղեկատվության իրավունքի երաշխավորումն է։ Իրանի թվային անջատումը Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով պաշտպանված ազատությունների լուրջ խախտում է։ Անվճար, անվտանգ և անընդհատ ինտերնետ հասանելիությունը պետք է ապահովվի արբանյակային կապի և անվտանգ հաղորդակցման տեխնոլոգիաների լայնածավալ տեղակայման միջոցով։ Պաշտպանական կիբերմիջոցառումները պետք է կանխեն քաղաքացիական ցանցերի կամայական անջատումները։
Չորրորդ, ԵՄ-ն պետք է քայլեր ձեռնարկի պետական անպատժելիությանը վերջ դնելու համար՝ իրավական պատասխանատվության միջոցով: Սա նշանակում է քաղաքացիների նկատմամբ բռնաճնշումների մեջ ներգրավված ռեժիմի ներկայացուցիչներին վտարել եվրոպական մայրաքաղաքներից և դատական գործընթացներ սկսել մարդկության դեմ հանցագործությունների համար պատասխանատու անձանց դեմ՝ համընդհանուր իրավասության ներքո՝ սկզբունք, որն արդեն ճանաչվել է ԵՄ մի քանի անդամ երկրների կողմից:
Հինգերորդ, դաշինքը պետք է պահանջի բոլոր քաղբանտարկյալների անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակումը, որոնք ձերբակալվել են Իրանի միջազգային մարդու իրավունքների պարտավորությունների ակնհայտ խախտմամբ:
Վերջապես, Եվրոպան պետք է հստակ վերջնագիր ներկայացնի՝ պահանջելով, որ անկախ ոչ կառավարական մարդասիրական և մարդու իրավունքների կազմակերպություններին տրամադրվի անհապաղ, անսահմանափակ և ժամանակային մուտք Իրանի տարածքում: Եթե այս մուտքը չտրամադրվի սահմանված ժամկետում, այն պետք է հետ վերցնի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական ճանաչումը:
Չճանաչումը օրինական պատասխան է այն ռեժիմին, որը կորցրել է իր լեգիտիմությունը՝ համակարգված կերպով հարձակվելով իր սեփական բնակչության վրա: Դա նաև կնշանակեր միանշանակ աջակցություն Իրանի ժողովրդի ներկայացուցչական և հաշվետու կառավարություն ունենալու իրավունքին:
Իրանցիներին աջակցելը ո՛չ բարեգործություն է, ո՛չ էլ միջամտություն: Ավելի շուտ, դա ԵՄ-ի կողմից արդեն ստանձնած իրավական և քաղաքական պարտավորությունների իրականացում է: Թեհրանի ռեժիմը 47 տարի շարունակ իրականացրել է պետականորեն հովանավորվող ահաբեկչություն, արտահանել բռնություն, անկայունացրել տարածաշրջանը և սնուցել միջուկային սպառնալիքները: Այս հետագծի դադարեցումը գաղափարախոսական չէ: Սա եվրոպական և համաշխարհային անվտանգության հարց է։
ԵՄ-ի համար ընթացակարգային որևէ արդարացում չկա: Ապացույցները ճնշող են: Իրավական շրջանակը կարգավորված է: Ֆրանսիան և Իսպանիան այժմ միակն են, որոնք կանգնած են դաշինքի և ԻՀՊԿ-ի դեմ կոլեկտիվ գործողությունների միջև: Խաղադրույքի տակ է ոչ թե դիվանագիտությունը, այլ Եվրոպայի հեղինակությունը և այն, թե արդյոք այն կկիրառի իր կողմից կիրառվող սկզբունքները, երբ դրանք փորձության ենթարկվեն պատմության կողմից։
Նազենին Անսարի
Լրագրող, Kayhan-London (պարսկերեն) և Kayhan-Life (անգլերեն) թերթերի կառավարիչ խմբագիր
Նազանին Բոնիադի
Մարդու իրավունքների պաշտպան, դերասանուհի, Իրանում Աբդորահման Բորումանդ մարդու իրավունքների կենտրոնի տնօրեն, 2023 թվականի Սիդնեյի խաղաղության մրցանակի դափնեկիր
Լադան Բորումանդ
Մարդու իրավունքների պաշտպան, պատմաբան, Իրանում Աբդորահման Բորումանդ մարդու իրավունքների կենտրոնի համահիմնադիր
Շիրին Էբադի
Իրավաբան, 2003 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր
Շեհերազադե Սեմսար-դը Բուասեսոն
Ձեռնարկատեր, Իրանի Աբդորահման Բորումանդ մարդու իրավունքների կենտրոնի տնօրենների խորհրդի նախագահ
