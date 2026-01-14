Ոչինչ համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ։ ԵՄ-ն այժմ պետք է ամրանա և մերժի Դոնալդ Թրամփի կողմից պարտադրված պայմանները։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի Թուրնբերիի գոլֆի դաշտի գործարքը իրավացիորեն որակվել է որպես կապիտուլյացիա և Եվրոպայի համար նվաստացում։ Ենթադրել, որ նման համաձայնագիրը վերջ կդնի Դոնալդ Թրամփի հարկադրանքին և ահաբեկմանը, կամ միամտություն է, կամ էլ տխուր մոլորության արդյունք։ ԵՄ-ն այժմ պետք է ամրանա և մերժի Թրամփի կողմից պարտադրված պայմանները։
Արդյո՞ք այս գործարքն իսկապես այնքան վատ է, որքան հնչում է։ Դժբախտաբար, այդպես է, առնվազն երեք պատճառով։
Տեսակետն ու ազդանշանները սարսափելի էին, քանի որ ֆոն դեր Լեյենը դարձավ հաղթական Թրամփի աղաչանքը։ Եվրոպայի միջազգային հեղինակությանը հասցված հարվածը անհաշվելի է այն աշխարհում, որը սպասում է, որ ԵՄ-ն պաշտպանի փոխադարձությունը և կանոնների վրա հիմնված առևտուրը, դիմադրի Վաշինգտոնի հարկադրանքին, ինչպես Կանադան, Չինաստանը և Բրազիլիան, այլ ոչ թե հանդուրժի այն։
Տնտեսապես դա վնասակար միակողմանի փողոց է. ԵՄ արտահանողները կորցնում են շուկա մուտք գործելու հնարավորությունը, մինչդեռ դաշինքը հարված է ստանում ԱՄՆ-ի ավելի արտոնյալ մրցակցությունից։ Եվրոպական հիմնական արդյունաբերական ոլորտները, ինչպիսիք են դեղագործությունը, պողպատը և ալյումինը, մնում են անհայտության մեջ կամ անտեսված։
Կշեռքը նաև թեքվում է ԱՄՆ-ի օգտին կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք են սպառողական ապրանքները, սնունդը և խմիչքը, ինչպես նաև գյուղատնտեսությունը։ Տոկոսադրույքները հակված են մնալու, ուստի սա երկարաժամկետ վնաս է։ ԵՄ-ն նույնիսկ հրաժարվում է իր իրավունքից՝ արձագանքելու ԱՄՆ ապագա ճնշմանը՝ թվային ծառայությունների կամ ցանցային վճարների վրա մաքսատուրքերի միջոցով։
Ավելին, ֆոն դեր Լեյենի պաշտպանական և ներդրումային խոստումները (որոնց համար նա լիազորագիր չուներ) հակասում են Եվրոպայի շահերին։ ԵՄ մրցունակության դժվարությունը հենց զուտ ներդրումների արտահոսքն է։ Քանի որ միջազգային կապիտալն այժմ վերաբաշխվում է Թրամփի տնտեսագիտության և թուլացող դոլարի ճնշման տակ, ամրապնդվում էին Եվրոպայի՝ որպես ռազմավարական ներդրումային տերություն դառնալու փաստարկները։ Հետևաբար, ֆոն դեր Լեյենի՝ ԱՄՆ-ում ԵՄ-ի կողմից 600 միլիարդ դոլարի ներդրումների խոստումը աղետալի ուղերձ է։
Ինչպե՞ս կարող էր դա տեղի ունենալ։ ԵՄ բոլոր անդամ պետությունները ցանկանում էին խուսափել Թրամփի 30% մաքսատուրքի սպառնալիքից և առևտրային պատերազմից, բայց, վերջիվերջո, ոչ մեկը, թերևս, այնքան շատ, որքան Գերմանիան և Իռլանդիան, որոնց աջակցում էին գերմանական ավտոարտադրողները և ԱՄՆ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները:
Այնուամենայնիվ, իռլանդական սիրելի թվային հարկային համաձայնագրերը, ինչպես նաև BMW-ի և Mercedes-ի արտադրական կենտրոնները ԱՄՆ տեղափոխելու ծրագրերը (նաև ԵՄ շուկան սպասարկելու համար), չեն կարող լինել Եվրոպայի ապագան։
ԵՄ կառավարությունները ակնհայտորեն անօգուտ էին ԵՄ բանակցային դիրքորոշման ձևավորման գործում: Բայց, վերջիվերջո, հենց ֆոն դեր Լեյենն էր, որ թարթեց. նա է կրում պատասխանատվությունը: Նրա մտերիմ թիմը վերջին շաբաթներին վերահսկողությունը վերցրեց և եզրափակիչ հանդիպմանը գնաց ակնհայտորեն պատրաստ միայն «այո» ասելու, ինչը Թրամփի գոլորշիացումը դարձրեց անխուսափելի։
Եկեք մտածենք հակափաստի մասին. եթե ֆոն դեր Լեյենը մտներ սենյակ և մերժեր այս պայմանները, Թրամփի զայրույթը և որոշակի շուկայական խռովք կարող էին սկսվել: Բայց, վերջիվերջո, շատ հավանական է, որ կհանգեցներ հետաձգման, նոր բանակցությունների, և որոշ պահի՝ այլ գործարքի, որը այդքան անհավասար չէր լինի կամ միակողմանիորեն չէր փոխզիջելու խորը և երկարաժամկետ եվրոպական շահերն ու սկզբունքները:
Իրավիճակը հիշեցնում է Brexit-ի բանակցությունների վերջին փուլերը հինգ տարի առաջ, երբ ֆոն դեր Լեյենը նմանապես զիջում էր Բորիս Ջոնսոնի անընդունելի պահանջներին, միայն թե ի վերջո շրջադարձ կատարի ԵՄ-ի ավելի պողպատե գլխավոր բանակցողի և անդամ պետությունների քառյակի ճնշման տակ։
Այսօր ֆոն դեր Լեյենը ղեկավարում է Բրյուսելը ուժեղ նախագահական ձեռքով և մեծ մասամբ վերացրել է հանձնաժողովի ներսում ներքին զսպումներն ու հակակշիռները։ Դա նրա իրավասությունն ու ոճն է, բայց արդյունքը չպետք է լինի թույլ, անարդյունավետ և անսկզբունքային գործարքներ Եվրոպայի հիմնական աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների շուրջ՝ Թրամփից մինչև Ղազա։
Շոտլանդիայի «գործարքը», իրականում, անկայուն ժամանակավոր համաձայնագիր է։ Դեռևս ոչինչ չի ստորագրվել և ստորագրվել. Վաշինգտոնն ու Բրյուսելն արդեն վիճաբանում են դրա մեկնաբանության շուրջ, և ավելի նուրբ (և ավելի լայն) կետերի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։
ԵՄ 27 կառավարությունները անխուսափելիորեն կմասնակցեն, քանի որ վերջնական համաձայնագիրը պետք է թարգմանվի միջազգային համաձայնագրի և ԵՄ օրենսդրության։
Որոշ խոշոր կառավարություններ՝ Գերմանիան և Իտալիան, կարծես թե համաձայն են, դժկամությամբ կամ ոչ։ Այնուամենայնիվ, ներքին քաղաքական դինամիկան կարող է փոխել հաշվարկները։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների համար իրական քաղաքական սպառնալիք հանդիսացող ընդդիմադիր կուսակցություններն ու աջակողմյան մրցակիցները արդեն քննադատում են գործարքը։
Եթե ֆոն դեր Լեյենը կեղտոտ գործարք չկնքի անդամ պետությունների հետ, Եվրախորհրդարանը նույնպես կունենա իր կարծիքը։ Առևտրի հանձնաժողովի երկարամյա նախագահ Բերնդ Լանգեն սահմանել է, թե ինչպես կդիտարկվի գործարքը այնտեղ՝ այն անվանելով «քարերի արանքում անհամաչափություն» և նույնիսկ «տհաճություն»։
Քանի որ մանրամասներ են ի հայտ գալիս այն մասին, թե իրականում ինչի է համաձայնվել ֆոն դեր Լեյենը և ինչ է ԱՄՆ-ն ակնկալում ԵՄ-ից, և բոլոր հետևանքները պարզ են դառնում, արդեն իսկ տհաճ գործարքը կարող է ավելի անընդունելի դառնալ։
ԱՄՆ տնտեսական տվյալների թուլացումը և ֆոնդային շուկայի վերադարձը ցույց են տալիս, որ Թրամփի բանակցային հենարանը փխրուն է։ Նրա նոր սակագնային սպառնալիքները գալիս են նոր երկարաձգումներով, մինչև 90 օր Մեքսիկայի դեպքում, քանի որ նրա դիրքերը չափազանց լարված են։
Եվրոպայի համար Brexit-ի բանակցություններից դասն այն է, որ ոչինչ համաձայնեցված չէ, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ։ Այժմ ԵՄ կառավարությունների և Եվրախորհրդարանի համար հնարավորություն կա շտկելու ընթացքը և ինչ-որ բան փրկելու այս համաշխարհային գնացքի վթարից։
