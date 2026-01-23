ԵՄ առաջնորդները համաձայնվեցին, որ Եվրոպան պետք է մենակ առաջ ընթանա, առանց Թրամփի

Բրյուսելում կայացած զուսպ հավաքը դարձավ տասնամյակների պատմություն ունեցող աշխարհակարգի արթնացում, որը սահում է անհետ։
Սա էր հինգշաբթի Բրյուսելում հավաքված եվրոպացի առաջնորդների ուղերձը։
Եվ չնայած այս արտակարգ գագաթնաժողովը, որը հրավիրվել էր ի պատասխան Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքների, վերածվեց շատ ավելի քիչ դրամատիկ բանի, քանի որ ԱՄՆ նախագահը 24 ժամ առաջ նահանջեց, այն լուռ գիտակցումը, որ Եվրոպայի 1945 թվականից հետո ռուբիկոնը հատվել էր, ավելի ակնհայտ էր։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ ԵՄ երկու ամենահզոր առաջնորդները, որոնք վերջերս չեն հանդիպել միմյանց, միավորվել էին նախազգուշացնելով, որ տրանսատլանտյան ճգնաժամը դաշինքը մղել է դաժան նոր իրականության, որտեղ այն պետք է ընդունի անկախությունը։
«Մենք գիտենք, որ պետք է աշխատենք որպես անկախ Եվրոպա», – լրագրողներին ասաց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հինգժամյա հավաքի ավարտին։
Եվ չնայած, ի տարբերություն վերջին ԵՄ գագաթնաժողովների, չեղան վեճեր, վեճեր կամ նույնիսկ որևէ որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն, հավաքը, ըստ չորս ԵՄ դիվանագետների և մեկ պաշտոնյայի, որը տեղյակ էր առաջնորդների քննարկումներից, լուռ ազդանշան տվեց լուռ փոխըմբռնման մասին, որ կա ճակատագրական խզում հին և նոր կարգերի, Արևմուտքի Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր գործելակերպի և առջևում սպասվող ամեն ինչի միջև։
Չնայած անկախության նկատմամբ մտքի տեղաշարժը տարիներ շարունակ ձևավորվել է՝ 2017 թվականին Թրամփի Սպիտակ տուն առաջին անգամ տեղափոխվելուց ի վեր, Գրենլանդիայի նկատմամբ նրա աննախադեպ սպառնալիքները հանդես եկան որպես հանկարծակի նախազգուշացում՝ ստիպելով նրանց ձեռնարկել քայլեր, որոնք անհնար կլինեին նույնիսկ մի քանի ամիս առաջ, ասացին նրանք։
Այս հոդվածի համար հարցազրույց տված բոլոր պաշտոնյաներին թույլատրվեց անանուն մնալ, որպեսզի նրանք կարողանային ազատորեն խոսել գագաթնաժողովի մասին, որը տեղի ունեցավ փակ դռների հետևում։
«Սա Ռուբիկոնի պահն է», – ասաց արևելյան ափի երկրից ԵՄ դիվանագետը, որը տեղյակ էր առաջնորդների քննարկումներից։ «Սա ցնցող թերապիա է։ Եվրոպան չի կարող վերադառնալ նախկինին։ Նրանք [առաջնորդները] սա ասում են օրեր շարունակ»։ Ինչպես միշտ, այդ նոր ձևը ուրիշ օրվա զրույց է։
Սակայն այս շաբաթ դրա մասին ակնարկներ են եղել։ ԵՄ առաջնորդների սկզբնական արձագանքը Գրենլանդիայի ճգնաժամին՝ ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի կասեցումը, Գրենլանդիա զորքեր ուղարկելը, ԱՄՆ-ի դեմ լայնածավալ առևտրային հակահարվածներ կիրառելու սպառնալիքը, ծառայեց որպես նախանշան այն բանի, թե ինչ կարող է պատահել։
Ամեն ինչ՝ միանգամից
Նրանց միջև, ապա նաև հրապարակավ, առաջնորդները ընդգծեցին, որ այս ամսվա արագ, միասնական արձագանքը չի կարող միանվագ լինել։ Դրա փոխարեն, այն պետք է սահմանի դաշինքի մոտեցումը գրեթե ամեն ինչի նկատմամբ։
«Դա չի կարող լինել էներգետիկ անվտանգություն կամ պաշտպանություն, դա չի կարող լինել տնտեսական ուժ կամ առևտրային կախվածություն, այն պետք է լինի ամեն ինչ՝ միանգամից», – ասաց դիվանագետներից մեկը։
Եվրոպայի անկախության նորահայտ ձգտման հիմնական առանձնահատկությունը միասնության այն աստիճանն է, որը վաղուց խուսափում է դաշինքից։
Դաշինքի արևելյան թևում գտնվող երկրների համար էքսպանսիոնիստական Ռուսաստանի ճանապարհին գտնվելու վայրը վաղուց հիմք է հանդիսացել ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ կիսակրոնական հավատի համար, որտեղ հուսալի ԱՄՆ-ն ուներ ամենամեծ բանակը և երաշխավորում էր մյուս բոլոր անդամների պաշտպանությունը, և Մոսկվային զսպելու նրա կարողության համար։ ԱՄՆ-ից գոյաբանական կախվածության զգացումը այս երկրներին ամուր պահել է Վաշինգտոնի ճամբարում, ինչը հանգեցրել է անհամաձայնությունների ավելի արևմուտքում գտնվող երկրների, ինչպիսին է Ֆրանսիան, հետ, որոնք պաշտպանում են Եվրոպայի «ռազմավարական ինքնավարությունը»։
Այժմ Ֆրանսիան բացառություն չէ։ Նույնիսկ Ռուսաստանի էքսպանսիոնիզմին անմիջականորեն ենթարկված երկրները պատրաստակամություն են հայտնում միանալ անկախության ջանքերին։
Էստոնիան դրա վառ օրինակն է։ Փոքրիկ բալթյան երկիրը անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ կքննարկի Գրենլանդիա զորքեր տեղակայելու հնարավորությունը ՆԱՏՕ-ի կողմից կազմակերպված «շրջանակային առաքելության» շրջանակներում։ Տալլինը, ի վերջո, զինվորներ չուղարկեց, բայց այն փաստը, որ այն բարձրացրեց այդ հնարավորությունը, ուշագրավ էր։
«Երբ Եվրոպան բաժանված չէ, երբ մենք միասին ենք, և երբ մենք պարզ ու ուժեղ ենք, նաև մեր պատրաստակամության մեջ՝ պաշտպանելու մեզ, այդ ժամանակ արդյունքները կերևան», – ասաց Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը։ «Կարծում եմ՝ վերջին օրերին և շաբաթներին մենք ինչ-որ բան սովորեցինք»։
Լեհաստանը, որ ԱՄՆ-ի ամենահաստատուն աջակիցներից մեկն է, նույնպես դուրս եկավ իր ավանդական հարմարավետության գոտուց
Արձագանքելու վերաբերյալ քննարկումներում վարչապետ Դոնալդ Տուսկը բաց է եղել ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի կիրառման հարցում՝ հզոր առևտրային հակադարձման գործիք, որը թույլ է տալիս սահմանափակել սպառնացող երկրներից ներդրումները, ըստ դիվանագետների:
«Մենք միշտ հարգել և ընդունել ենք ամերիկյան առաջնորդությունը», – ասել է Տուսկը: «Բայց այսօր մեր քաղաքականության մեջ մեզ անհրաժեշտ է վստահություն և հարգանք մեր գործընկերների շրջանում, այլ ոչ թե գերիշխանություն և ոչ թե հարկադրանք: Դա չի աշխատում»:
Դասը սովորելը
Նմանատիպ գիտակցում է ձեռք բերվում նաև Եվրոպայի ազատ առևտրի հյուսիսային երկրներում:
Մինչդեռ Դանիայի, Շվեդիայի և Նիդեռլանդների նման երկրները պատմականորեն դեմ են եղել ցանկացած քայլի, որը կարող է վտանգել ԱՄՆ-ի հետ իրենց առևտրային հարաբերությունները, այդ երկրները նույնպես բաց են եղել Թրամփի դեմ հակադարձման հարցում:
«Սա նոր դարաշրջան է, երբ մենք այլևս չենք հույսը դնելու նրանց վրա», – ասել է ԵՄ չորրորդ դիվանագետը: «Գոնե ոչ երեք տարի», քանի դեռ Թրամփը դեռ պաշտոնավարում է: «Սա [Գրենլանդիայի ճգնաժամը] փորձություն էր։ Մենք դաս քաղեցինք»։
Նույնիսկ Գերմանիան, որի քաղաքական մշակույթը տասնամյակներ շարունակ սահմանվել է տրանսատլանտյան հարաբերությունների հանդեպ հավատով, կասկածի տակ է դնում հին ենթադրությունները։ Մերցը ակնարկել է, որ Գերմանիան կարող է կողմ լինել ԱՄՆ-ի դեմ կոշտ առևտրային պատասխանին։
Մինչդեռ ԵՄ դիվանագետներն ու պաշտոնյաները այդ քայլերին վերագրում են Թրամփի կարծիքը փոխելուն նպաստելը նրա սակագնային սպառնալիքների վերաբերյալ, նրանք զգուշացրել են, որ այժմ անհրաժեշտ է հետագա դժվար ընտրություններ կատարել։
«Մենք պետք է տեր կանգնենք մեր օրակարգին», – հավելել է չորրորդ դիվանագետը։ «Ուկրաինա, արտադրողականություն, մրցունակություն, անվտանգություն, ռազմավարական ինքնավարություն։ Դասն այն է, որ չպետք է ամեն ինչին «ոչ» ասել»։
ԵՄ առաջնորդները ողջունում են ԱՄՆ-ի հետ ջերմաստիճանի անկումը. առայժմ
Առաջնորդները հավաքվել են ճգնաժամային հանդիպման՝ քննարկելու ԱՄՆ նախագահի վերջին սպառնալիքները մայրցամաքի դեմ։
Եվրոպացի առաջնորդները հինգշաբթի օրը Բրյուսելում արտակարգ քննարկումներ են անցկացրել՝ տրանսատլանտյան հարաբերությունների ապագան քննարկելու համար։
Մինչ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է Գրենլանդիան Դանիայից բռնակցելու վերաբերյալ իր ամենաագրեսիվ սպառնալիքներից, դա քիչ բան է արել Եվրոպայի նկատմամբ Ամերիկայի դիրքորոշման վերաբերյալ կառավարությունների նյարդերը հանդարտեցնելու համար։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ գագաթնաժողովում քննարկվել են չորս հիմնական թեմաներ՝
— «Միանշանակ» համերաշխություն Դանիայի և Գրենլանդիայի հետ.
— Համերաշխություն վեց անդամ երկրների հետ, որոնց Թրամփը սպառնացել է հարվածել մաքսատուրքերով.
— «Կոշտ, բայց ոչ սրացման» փոխգործակցություն Վաշինգտոնի հետ.
— Եվ ԵՄ-ի «առևտրային հակազդեցությունների և ոչ մաքսատուրքային գործիքների» սահմանումը՝ Թրամփին արձագանքելու համար, եթե նա սկսի մաքսատուրքերի վրա ազդել։
Վերջին օրերին քննարկված պատժիչ առևտրային միջոցառումները մեծ մասամբ սառեցվել են, և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հայտարարել է, որ նրանք ցանկանում են առաջ շարժվել հուլիսին ստորագրված ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրի հարցում: Սակայն Գրենլանդիայի շուրջ տրանսատլանտյան ճգնաժամը «հետք է թողել», – ասել է եվրոպական կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան:
Բաց մի թողեք
