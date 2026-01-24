ԵՄ խորհրդարանը աջակցում է Թիերի Բրետոնին Վաշինգտոնի հետ խոսքի ազատության վերաբերյալ վեճում

ԱՄՆ-ի կողմից վիզայի տրամադրման արգելքը «վտանգավոր նախադեպ» է ստեղծում ԵՄ-ի համար, զգուշացնում են օրենսդիրները: Եվրախորհրդարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները քվեարկել են դատապարտել ԱՄՆ-ի կողմից նախկին եվրահանձնակատար Թիերի Բրետոնի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները:
Վաշինգտոնը անցյալ ամիս վիզայի տրամադրման արգելք է դրել Բրետոնի վրա, որը ԵՄ տեխնոլոգիական ցարն էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի նախորդ ժամկետի ընթացքում: Արգելքը պայմանավորված է Բրետոնի դերով դաշինքի առաջատար թվային կանոնակարգի առաջխաղացման գործում, որը Թրամփի վարչակազմը համարում է ամերիկյան սոցիալական լրատվամիջոցների և տեխնոլոգիական հսկաների նկատմամբ կարգավորիչ գերակշռություն:
«Եվրոպական խորհրդարանը վճռականորեն մերժում է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից նախկին հանձնակատար Բրետոնի նկատմամբ սահմանված վիզայի տրամադրման արգելքը, որը բացառապես պայմանավորված է «Թվային ծառայությունների մասին» օրենքի մշակման և իրականացման գործում նրա դերով», – համատեղ հայտարարության մեջ նշել են խորհրդարանի տարբեր քաղաքական խմբերի ղեկավարները, որոնք կազմում են Նախագահների համաժողովը:
Պատժամիջոցները անվանելով «ԵՄ քաղաքականության անընդունելի անհատականացում, եվրոպական ինստիտուտների անկախության համար վտանգավոր նախադեպ և ԵՄ կարգավորող ինքնիշխանության վրա հարձակում», խորհրդարանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հավելեցին. «Եվրոպական խորհրդարանը և ԵՄ մյուս բոլոր ինստիտուտները պետք է համատեղ ապահովեն, որ ԵՄ ինստիտուտների ներկայիս կամ նախկին անդամների դեմ նմանատիպ հարձակումները ստանան համակարգված և համակարգված արձագանք»։
Աջակողմյան Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների խումբը, որը Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի քաղաքական կենտրոնն է, և ծայրահեղ աջակողմյան «Գերիշխան ազգերի Եվրոպա» խումբը չեն աջակցել հայտարարությանը։
Բրետոնը և չորս այլ եվրոպացի քաղաքացիներ դեկտեմբերի վերջին ԱՄՆ պատժամիջոցների թիրախում էին։ Այս պատժամիջոցները առաջինն էին, որոնք Վաշինգտոնը սահմանել էր ԵՄ քաղաքականության մշակողի նկատմամբ և նշանավորեցին տրանսատլանտյան հարաբերությունների նոր ցածրակետը։
Հայտարարության մեջ ավելացվում է, որ «Խորհրդարանը ողջունում է Հանձնաժողովի որոշումը Բրետոնին իրավաբանական և ֆինանսական օգնություն տրամադրելու մասին»։
Բրետոնը ողջունեց աջակցության հայտարարությունը։ «Երբ ԵՄ-ն ենթարկվում է ահաբեկչության, այն պետք է ամուր կանգնի՝ սկզբունքների և գործողությունների վրա», – գրել է նա սոցիալական ցանցերում։ «Ես ողջունում եմ Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ինձ ուղղված ԱՄՆ վիզային արգելքի մերժումը: Սա մեկ անհատի մասին չէ: Սա մեր սեփական օրենքները քվեարկելու մեր կարողության մասին է՝ առանց որևէ միջամտության»:
Ֆրանսիացի նախկին հանձնակատարը POLITICO-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ պատժամիջոցները ծագել են ԵՄ թվային ծառայությունների մասին օրենքի վերաբերյալ «լուրջ թյուրըմբռնման» պատճառով և պնդել է, որ հարգում է ԱՄՆ խոսքի ազատության ավանդույթները:
«Մարդիկ կարծում են, որ թվային ծառայությունների մասին օրենքը մշակվել է արտատարածքային ազդեցություն ունենալու համար: Դա բացարձակապես սխալ է», – ասել է նա:
Հանձնաժողովը անցյալ ամիս տեխնոլոգիական ձեռնարկատեր Էլոն Մասկի X-ին տուգանել է 120 միլիոն եվրոյով՝ թվային ծառայությունների մասին օրենքի համաձայն, մինչդեռ Apple-ը և Meta-ն անցյալ տարի տուգանվել են հարյուր միլիոնավոր եվրոյով՝ թվային հակամենաշնորհային առանձին կանոնները խախտելու համար:
