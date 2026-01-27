27/01/2026

ԵԽԽՎ-ում անդրադարձել են Ադրբեջանում պահվող «23 հայ ձերբակալված անձանց» խնդրին և կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայերին

infomitk@gmail.com 27/01/2026 1 min read

Ստրասբուրգում նախօրեին ընդունվել է ԵԽԽՎ «Վեհաժողովի մոնիտորինգի ընթացակարգի առաջընթացը» անվանումով բանաձև, որտեղ Հայաստանին վերաբերող հատվածում վեհաժողովը մտահոգություն է հայտնում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդի միջև լարվածության, ինչպես նաև այն հաղորդագրությունների առնչությամբ, որոնք վերաբերում են «եկեղեցու մի քանի հոգևորականների կողմից իշխանությունը զավթելու դավադրություններին»։

Բանաձևը հրապարակվել է ԵԽԽՎ պաշտոնական կայքում։

Վեհաժողովը բանաձևում անդրադարձ է կատարել Հայաստանում տիրող քաղաքական իրավիճակին և սպասվող ընտրություններին։ Այս համատեքստում ընդգծվել է երկրում քաղաքական հակառակորդների չափազանց բևեռացումը և պիտակավորումը։ Բանաձևում նշվում է, թե 2018-ից ի վեր Հայաստանում կայացած 3 ընտրությունները զերծ են եղել խախտումներից, ուստի վեհաժողովը վերահաստատում է պետական միջոցների չարաշահման և քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ կանոնակարգերի կիրառման անհրաժեշտությունը:

«2026 թվականի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ վեհաժողովը կոչ է անում բարելավել քաղաքական մեծամասնության և ընդդիմության միջև հարաբերությունները՝ ապահովելու համար, որ ընտրարշավը լինի հարցերի և քաղաքականության վրա հիմնված և զերծ լինի ընտրությունների մասնակիցների միջև անձնական հարձակումների»,- նշված է հրապարակված բանաձևում։

Ադրբեջանին վերաբերող հատվածում վեհաժողովը մտահոգություն է հայտնել ոչ միայն երկրում մարդու իրավունքների իրավիճակի վատթարացման առնչությամբ, այլև անդրադարձել է Ադրբեջանում պահվող «23 հայ ձերբակալված անձանց» խնդրին և կոչ է արել անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայերին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկնարկում է ԵՄ-Հնդկաստան գագաթնաժողովը նվիրված ազատ առևտրի համաձայնագրին. Լուսանկար

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե Կիպրոսի, Հունաստանի, Իսրայելի ու Եվրամիության հետ «բացվելու» լիբանանյան քաղաքական ուղեգիծը ձախողվի

26/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպացիները մռայլ են աշխարհի վիճակի, իրենց երկրների, Թրամփից եկող վտանգների հանդեպ

26/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհրդարանը հետաձգում է ԱՄՆ-ի առևտրային համաձայնագրի սառեցման որոշումը

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տեխնոլոգիաների հարկումը. Ինչպե՞ս են թվային ծառայությունների հարկերը տարբերվում Եվրոպայում

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արհեստական ​​բանականության ուժի խաղ. Կարո՞ղ է Եվրոպան հասնել ԱՄՆ-ին և Չինաստանին

27/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի հավանության վարկանիշը ICE-ի uպանություններից հետո հասել է ռեկորդային ցածր մակարդակի

27/01/2026 infomitk@gmail.com