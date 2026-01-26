ԵԽԽՎ-ն նոր նախագահ ունի` Պետրա Բայրը. Լուսանկար

Ավստրիացի Պետրա Բայրը ընտրվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նոր նախագահ։
Այս մասին հայտարարել է ԵԽԽՎ մամուլի ծառայությունը։
Բայրը կփոխարինի Հունաստանի նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպուլոսին, որի երկամյա ժամկետն ավարտվել է։
