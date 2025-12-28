ԵԺԿ-ից Վեբերը բաց է թողնում Եվրախորհրդարանում ծայրահեղ աջերի հետ ավելի շատ քվեարկությունների հնարավորությունը. Լուսանկար

Պահպանողական առաջնորդը բացառում է կառուցվածքային համագործակցությունը, բայց ազդանշան է տալիս, որ չի խոչընդոտի օրենսդրությանը, եթե ծայրահեղ աջերը կողմ քվեարկեն։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերը չի բացառում Եվրախորհրդարանում ծայրահեղ աջ կուսակցությունների հետ հետագա քվեարկությունները։
«Ինձ համար կարևոր է, որ մենք Եվրախորհրդարանում արմատական աջ կուսակցությունների հետ որևէ կառուցվածքային համագործակցություն չունենք», – Funke Media Group-ին ասել է գերմանացի քաղաքական գործիչը։ «Սակայն մենք թույլ չենք տա, որ մեզ կանգնեցնի որևէ մեկը, երբ խոսքը վերաբերում է անօրինական միգրացիայի դադարեցմանը և մեր բարգավաճման ապահովմանը»։
Վեբերի խոսքերը հնչում են Բրյուսելում ակտիվացող բանավեճի ֆոնին, թե արդյոք ծայրահեղ աջերի շուրջ երկարատև սանիտարական պարեկախումբը գործնականում քայքայվում է, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հիմնական կուսակցությունները շարունակում են մերժել պաշտոնական համագործակցությունը։
Այդ բանավեճը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ԵԺԿ-ն խզել է կապերը իր ավանդական կենտրոնամետ գործընկերների հետ և ապավինել ծայրահեղ աջերի աջակցությանը՝ ԵՄ կանաչ կանոնների չեղարկումը, այդ թվում՝ կորպորատիվ կայունության և անտառահատման օրենսդրության կրճատումները, առաջ մղելու համար, մի պահ, որը ծայրահեղ աջ օրենսդիրները բացահայտորեն անվանել են առաջընթաց։
Աջ ծայրահեղ խմբերը այդ ժամանակվանից ի վեր հստակորեն հայտարարել են, որ մտադիր են շահույթ ստանալ։ «Հայրենասերներ» և «Եվրոպական երիտասարդական միություն» խմբերի առաջնորդները հայտարարել են, որ պնդում են ավելի խիստ միգրացիոն քաղաքականության, արդյունաբերության համար կարգավորման ազատացման և ԵՄ-ի կողմից 2035 թվականին նախատեսված այրման շարժիչով մեքենաների արգելքի չեղարկման վրա՝ ազդարարելով, որ ապագա քվեարկությունները քաղաքական գին կունենան։
Միևնույն ժամանակ, կենտրոնամետ օրենսդիրները նշում են, որ իրենց զգում են փակուղու մեջ։ Սոցիալիստները, լիբերալները և «կանաչները» մեղադրում են ԵԺԿ-ին հարմար պահերին աջ թեքվելու մեջ, մինչդեռ պնդում են, որ հին կառավարող կոալիցիան դեռևս գոյություն ունի թղթի վրա՝ դինամիկ կոալիցիա, որը ավագ օրենսդիրը նկարագրել է որպես «բռնարար ամուսնություն»։
Վեբերը մերժել է այն պնդումները, որ ԵԺԿ-ն քանդում է ծայրահեղ աջերի հետ համագործակցելուց հրաժարվելը։ «Պաշտպանությունը կանգուն է։ Մենք գիտենք, թե ովքեր են մեր թշնամիները», – ասել է նա։
Նա պնդել է, որ ցանկացած կազմակերպված համագործակցություն պետք է համապատասխանի խիստ պայմանների՝ նշելով երեք կարմիր գիծ՝ լինել «Եվրոպամետ, Ուկրաինայիմետ և օրենքի գերակայության մեղսակից»։ Այդ փորձությունները չհաղթահարած ծայրահեղ աջ կուսակցությունները, նրա խոսքով, չեն կարող գործընկերներ լինել։
Հարցին, թե արդյոք ԵԺԿ-ն ակտիվորեն կձգտի ծայրահեղ աջակողմյան ձայների՝ այրման շարժիչով մեքենաների փուլային հրաժարման որոշումը չեղարկելու համար, Վեբերը փորձեց ուշադրությունը վերաուղղել քաղաքական կենտրոնին։ Նրա «հրավերը», ըստ նրա, ուղղված էր կենտրոնամետ ուժերին՝ շնորհակալություն հայտնելով սոցիալ-դեմոկրատներին «շատ դրական առաջին ազդանշանների» համար։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը կործանիչներ է օդ բարձրացրել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումներից հետո
Իրանը հասկացնում է, որ միջուկային և հրթիռային ծրագրի հարցում ոչ մի նահանջ չի լինելու
Հայկական ուշացած ժխտողականությունը (նիհիլիզմ)