Եվրոպայում ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի նկատմամբ ենթադրյալ ազդեցության աճը. Ո՞ր երկրներն են ամենաշատը տուժում

Avaaz-ի ցուցարարը ծածանում է եվրոպական դրոշը՝ կանգնած Ցուկերբերգի իրական չափի կտրվածքների կողքին՝ բողոքելով հարթակում ապատեղեկատվություն տարածող կեղծ Facebook հաշիվների դեմ։
ԵՄ-ում ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի նկատմամբ ենթադրյալ ազդեցության մակարդակը 2022 թվականից ի վեր աճել է ութ տոկոսային կետով։ Մասնագետները նշում են, որ մեդիա գրագիտությունը և փաստերի ստուգումը կարևոր են այս միտմանը հակազդելու համար։
Ապատեղեկատվությունը և կեղծ լուրերը դարձել են լուրերի որոշիչ հատկանիշներ։ Սոցիալական լրատվամիջոցների աճը ավելի է արագացրել դրանց տարածումն ու տեսանելիությունը։
Եվրոբարոմետրի հարցման համաձայն՝ ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի նկատմամբ ենթադրյալ ազդեցության մակարդակը աճում է ամբողջ Եվրոպայում։
2025 թվականին ԵՄ-ում հարցվածների ավելի քան մեկ երրորդը (36%) նշել է, որ վերջին յոթ օրվա ընթացքում «հաճախ» կամ «շատ հաճախ» են ենթարկվել ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի։ Սա համեմատած 2022 թվականի 28 տոկոսի հետ։ Միայն 12 տոկոսն է ասել, որ վստահ է ապատեղեկատվության ճանաչման հարցում։
Այսպիսով, որ եվրոպական երկրներն են հայտնում ապատեղեկատվության նկատմամբ ենթադրյալ ազդեցության ամենաբարձր մակարդակի մասին։ Եվ որքանո՞վ են եվրոպացիները վստահ այն ճանաչելու հարցում, երբ հանդիպում են դրան։
Ինքնաընկալում, բայց ոչ իրական ազդեցություն
Կարևոր է նշել, որ հարցումը չափում է ապատեղեկատվությանը ենթարկվելու ենթադրյալ ազդեցությունը, այլ ոչ թե ստուգված դեպքերը։
Հարցվածները նշել են այն, ինչը համարում են կեղծ լուրեր, բայց հարցումը չի ստուգել իրենց հանդիպած բովանդակության փաստերը կամ չի հաստատել, թե արդյոք այն իրականում կեղծ է։
Երբ «շատ հաճախ» և «հաճախ» պատասխանները համադրվում են, ապատեղեկատվությանը և կեղծ լուրերին ենթարկվելու ենթադրյալ մակարդակը տատանվում է Ֆինլանդիայում և Գերմանիայում 26 տոկոսից մինչև Հունգարիայում 57 տոկոս։
Հարցվածների կեսից ավելին նույնպես այս ընկալումը հայտնել են Ռումինիայում (55%) և Իսպանիայում (52%)։ Բուլղարիայում (48%), Լյուքսեմբուրգում (45%), Մալթայում (45%), Հունաստանում (43%), Կիպրոսում (42%) և Իռլանդիայում (42%) այդ ցուցանիշը գերազանցել է 40 տոկոսը։
Ստորին սահմաններում, Ֆինլանդիայից և Գերմանիայից (երկուսն էլ՝ 26%) բացի, այդ ցուցանիշը կազմել է 30 տոկոս կամ ավելի ցածր Չեխիայում (29%), Շվեդիայում (30%), Լիտվայում (30%) և Ֆրանսիայում (30%)։ Նիդեռլանդները, Լատվիան և Բելգիան նույնպես մոտ էին այս մակարդակին, ընդամենը մեկ երրորդից մի փոքր պակաս։
Արևելյան և Հարավային Եվրոպայի բնակիչները հակված են ավելի բարձր մակարդակի ենթարկված լինել ապատեղեկատվությանը, մինչդեռ Հյուսիսային և Արևմտյան Եվրոպայի բնակիչները, որպես կանոն, ավելի ցածր մակարդակի ենթարկվածություն են հայտնում։
Այնուամենայնիվ, այս միտումը միատարր չէ. այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Լյուքսեմբուրգը և Իռլանդիան, համեմատաբար բարձր մակարդակի ենթարկվածություն են հայտնում, մինչդեռ Չեխիան, Իտալիան և Պորտուգալիան ավելի ցածր մակարդակի ենթարկվածություն են հայտնում, քան կարող են ենթադրել իրենց տարածաշրջանները։
ԵՄ-ում միջին հաշվով, հարցվածների տասից երեքը (31%) ասել են, որ վերջին յոթ օրվա ընթացքում «երբեմն» ենթարկվել են ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի։ Այս բաժինը տատանվում էր Հունգարիայում 24 տոկոսից մինչև Շվեդիայում 40 տոկոս։
Երբ ներառվում են «երբեմն» պատասխանածները, ԵՄ-ում ընկալվող ազդեցության մակարդակը բարձրանում է մինչև հարցվածների մոտ երկու երրորդը (66%)։ Սա վկայում է ընկալվող ազդեցության ընդհանուր շատ բարձր մակարդակի մասին։
ԵՄ-ում միայն 7 տոկոսն է ասել, որ «երբեք» չի ենթարկվել ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի, մինչդեռ 16 տոկոսը հայտնել է, որ «հազվադեպ» է ենթարկվել։ Ընդհանուր առմամբ, սա կազմում է հարցվածների մեկ քառորդից պակաս (23%)։
Հատկանշական է նաև, որ «չգիտեմ» ասողների բաժինը համեմատաբար բարձր է՝ ամբողջ ԵՄ-ում 10 տոկոս։
Աճ է գրանցվել ԵՄ 22 երկրներում
2022 թվականի հարցման համեմատ, ԵՄ հարցվածների բաժինը, ովքեր ասել են, որ «շատ հաճախ» կամ «հաճախ» են ենթարկվել ապատեղեկատվության և կեղծ լուրերի, աճել է 8 տոկոսային կետով (տույժ)։ Բաժինը աճել է ԵՄ 22 երկրներում և նվազել չորսում։
Աճը հատկապես կտրուկ է եղել մի քանի երկրներում։ Դանիան և Նիդեռլանդները գրանցել են ամենամեծ աճը՝ երկուսն էլ 19 կետով։ Նրանց հաջորդել են Լյուքսեմբուրգը (18 տույժ), Մալթան (17 տույժ), Շվեդիան (14 տույժ) և Իսպանիան (13 տույժ)։
Էլոն Մասկը գնել է Twitter-ը 2022 թվականի վերջին և ավելի ուշ վերանվանել այն X։
Կարո՞ղ են մարդիկ ճանաչել ապատեղեկատվությունը։
Հարցվածների տասից մի փոքր ավելի քան վեցը (62%) ասում են, որ վստահ են զգում ապատեղեկատվության ճանաչման հարցում, երբ հանդիպում են դրան։ Սա ներառում է 12 տոկոս, որոնք «շատ վստահ» են, և 49 տոկոս, որոնք «մոտավորապես վստահ» են։ Ի հակադրություն, մոտ մեկ երրորդը (32%) ասում է, որ վստահ չէ։
2022 թվականի հարցման համեմատ, վստահության այս մակարդակը նվազել է երկու տոկոսային կետով ամբողջ ԵՄ-ում և շատ առանձին երկրներում։
Վստահությունը տատանվում է Լեհաստանում 49 տոկոսից մինչև Մալթայում 84 տոկոս։
Ապատեղեկատվության ընկալման և այն ճանաչելու վստահության միջև ուժեղ կապ չկա։
Մեդիագրագիտություն և փաստերի ստուգման գործունեություն
Ընկալումների բացատրությունը մարտահրավեր է, քանի որ դրանք կարող են չհամապատասխանել նրանց իրական կարողություններին կամ խնդրի իրական մասշտաբին, ասաց Կոնրադ Բլեյեր-Սիմոնը, Մեդիա բազմակարծության և լրատվամիջոցների ազատության կենտրոնի գիտաշխատող։
«Երկրում մեդիագրագիտության և փաստերի ստուգման գործունեության որակը և ծավալը կարող են դեր խաղալ այստեղ, ինչպես նաև որոշակի հոգեբանական գործոններ (սեփական կարողությունների և ազդեցության թերագնահատման/գերագնահատման պատճառները)», – ասաց նա։
Անկախ հանրային հեռարձակողներ
Բլեյեր-Սիմոնը նաև նշեց, որ ապատեղեկատվության ազդեցությունն ավելի մեծ է այն հասարակություններում, որտեղ կա բևեռացման բարձր աստիճան, տնտեսական անհավասարություն, կրթական համակարգի ցածր արդյունավետություն (ինչպես երևում է PISA միավորներում), ինստիտուտների նկատմամբ ցածր վստահություն, ինչպես նաև այն աստիճանը, որով քաղաքական գործիչները դիմում են բախումային և պոպուլիստական հաղորդակցության։
«Երկրները ավելի դիմացկուն են լինում ապատեղեկատվության նկատմամբ, եթե ունեն ուժեղ և անկախ հանրային հեռարձակողներ, մասնավոր լրատվամիջոցների արդյունավետ ինքնակարգավորում, լուրերի նկատմամբ բարձր վստահություն և բնակչություն, որն ավելի հակված է լուրերը ստանալ լրատվամիջոցներից, քան սոցիալական ցանցերից», – ասաց նա։
