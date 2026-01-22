22/01/2026

Ֆրանսիան պետք է դուրս գա Եվրամիությունից. Ֆիլիպ դե Վիլյեն

Ֆրանսիան պետք է դուրս գա Եվրամիությունից եւ ամրապնդիր սեփական ազգային ինքնիշխանությունը։ այս մասին հայտարարել է «Շարժում հանուն Ֆրանսիայի» կուսակցության ղեկավար Ֆիլիպ դե Վիլյեն։

Ինչպես փոխանցում է Le Journal du Dimanche պարբերականը, դե Վիլյեն հայտարարել է նաեւ, որ բարգավաճ եւ ծաղկուն Եվրոպայի երազանքը վերածվել է սարսափի եւ առաջիկայում այն կարող է հասնել իր վախճանին, քանի որ երեք մահացու հիվանդությամբ է վարակված՝ ԱՄՆ-ի՝ Գրենլանդիայի հարցով վիճաբանությամբ, գյուղատնտեսական ճգնաժամով եւ Ուկրաինային ռազմական աջակցության ցուցաբերմամբ։

Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչը ասել է նաեւ, որ Եվրամիությունը նաեւ դարձել է «մանրադրամ» Միացյալ Նահանգների համար՝ մաքսատուրքային պատերազմի համատեքստում։ Իսկ Բրյուսելը ճնշում է բոլոր նրանց, ովքեր այլընտրանքային կարծիք են հայտնում։

Այս ամենի ֆոնին՝ նա կոչ է արել Ֆրանսիային վերականգնել սեփական ազգային օրենսդրության, ֆինանսական քաղաքականության ու դատական համակարգի հանդեպ վերահսկողությունը եւ պատերազմ հայտարարելու իրավունքը։

