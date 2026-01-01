Ֆինլանդիան կալանավորել է ռուս անձնակազմով նավ՝ ևս մեկ ստորջրյա մալուխի վնասվելուց հետո

Ֆինլանդիայի իշխանությունները կասկածում են Ֆինլանդիան և Էստոնիան կապող մալուխի «սրված դիվերսիայի» մեջ։ Ռուսաստանից մեկնած բեռնատար նավը չորեքշաբթի օրը կալանավորվել է Ֆինլանդիայի ծոցում՝ Ֆինլանդիան և Էստոնիան կապող ստորջրյա տվյալների մալուխի վնասման պատճառով։
«Հելսինկիի և Տալլինի միջև մալուխի վնասման պահին տարածքում գտնվող նավը ուղղությունը փոխել է դեպի Ֆինլանդիայի ջրեր», – X-ում գրել է վարչապետ Պետերի Օրպոն։ «Կառավարությունը ուշադիր հետևում է իրավիճակին»։
Սուրբ Վինսենթի և Գրենադինների դրոշի ներքո գտնվող «Ֆիտբուրգ» նավը դեկտեմբերի 30-ին մեկնել էր Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքից և ուղևորվում էր դեպի Իսրայել՝ Ռուսաստանից, Ադրբեջանից, Վրաստանից և Ղազախստանից ժամանած անձնակազմով։ Elisa հեռահաղորդակցության օպերատորը ժամը 5-ին իշխանություններին տեղեկացրել է Էստոնիայի բացառիկ տնտեսական գոտում մալուխի խզման մասին, որը տարածվում է նրա ափից 200 ծովային մղոն հեռավորության վրա։
Մի քանի ժամ անց ֆիննական պարեկային նավը «Ֆիտբուրգ»-ը բռնել է խարիսխը Ֆինլանդիայի բացառիկ տնտեսական գոտու ջրերում, հայտնել է երկրի ափամերձ պահպանությունը։
«Այս պահին մենք կասկածում ենք հեռահաղորդակցության խափանման, ինչպես նաև դիվերսիայի և դիվերսիայի փորձի մասին», – լրատվամիջոցներին ասել է Հելսինկիի ոստիկանության պետ Յարի Լյուկկուն։
«Ֆինլանդիան պատրաստ է տարբեր տեսակի անվտանգության մարտահրավերների, և մենք դրանց արձագանքում ենք անհրաժեշտության դեպքում», – X-ում ասել է նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը։
Այս տարվա սկզբին ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքը մեկնարկել է իր «Բալթյան պահապան» ծրագիրը՝ Բալթիկ ծովում ստորջրյա էներգետիկ և տվյալների մալուխների դեմ հարձակումները կանխելու համար, որոնք բազմապատկվել են Ռուսաստանի կողմից 2022 թվականին Ուկրաինա ներխուժումից հետո: Սաբոտաժը ներառել է Ֆինլանդիայի և Գերմանիայի միջև ինտերնետային մալուխի կտրումը 2024 թվականի նոյեմբերին և Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի միջև մեկ այլ մալուխի կտրումը հաջորդ ամիս։
Վաշինգտոնի համալսարանի կողմից հուլիսյան ուսումնասիրությունը պարզել է, որ Բալթիկ ծովում 2022 թվականից ի վեր կտրվել է 10 ստորջրյա մալուխ: «Այս միջադեպերի մեծ մասը կասկածներ է առաջացրել պետական գործիչների, մասնավորապես՝ Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից սաբոտաժի վերաբերյալ, որոնք հատկապես ակտիվ են եղել տարածաշրջանում», – նշվում է ուսումնասիրության մեջ։
Բաց մի թողեք
Շնորհավորանքներ և շնորհավորանքներ, Իսպանիա և Պորտուգալիա. Ֆոն դեր Լեյեն
Ռուսաստանի կողմից դիտավորյալ շեղող գործողություն է․ Կայա Կալլաս
Վրաստանը հեռանում է ԵՄ-ից, միևնույն ժամանակ արգելափակում է ՌԴ քաղաքացիների մուտքը