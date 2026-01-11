Նոր եկամտաբեր տարի. Հինգ եվրոպական բաժնետոմսեր, որոնք փայլում են հունվարին

Գերմանական զինամթերք արտադրող Rheinmetall-ի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Դյուսելդորֆում, Գերմանիա։
Չնայած հունվարը սովորաբար լավագույն ամիսը չէ եվրոպական բաժնետոմսերի համար, վերջին տարիներին գրանցվել են ուժեղ աճեր։ Պատմական տվյալները ցույց են տալիս հինգ բաժնետոմսեր, որոնք հունվարին կայուն գերազանցել են ցուցանիշները։
Եվրոպական ֆոնդային շուկաները 2026 թվականը բացել են ուժեղ թափով՝ մի քանի հիմնական ինդեքսներ հասցնելով ռեկորդային բարձրակետերի, այդ թվում՝ Գերմանիայի առաջատար բենչմարք։
Սեզոնային միտումները ցույց են տալիս, որ հունվարը սովորաբար դրական, թեև ոչ տպավորիչ ամիս է եվրոպական բաժնետոմսերի համար։
Այնուամենայնիվ, վերջին տարիներին տարվա առաջին ամիսը արձանագրել է որոշ անսովոր հզոր աճեր, հատկապես մի քանի եվրոպական անունների համար։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում Euro STOXX 50-ը հունվարին աճել է միջինը 0.26%-ով՝ ավարտելով ամիսը ժամանակի 56%-ով բարձր։
Ազգային ինդեքսները ցույց են տալիս նմանատիպ միտումներ։ Գերմանիայի DAX-ը հունվարին գրանցել է միջինը 0.44% աճ՝ 57% հաղթանակի մակարդակով, մինչդեռ Ֆրանսիայի CAC 40-ը միջինում աճել է 0.58%-ով, որը նույնպես դրական է եղել ժամանակի 57%-ում։
Իտալիայի FTSE MIB-ը մի փոքր առանձնանում է՝ հունվարին միջինը գրանցելով 1.23% աճ և ավելի բարձր՝ 62% հաջողության մակարդակ։
Համեմատության համար, ապրիլ կամ նոյեմբեր ամիսները պատմականորեն ապահովել են ավելի ուժեղ և կայուն եկամտաբերություն եվրոպական բաժնետոմսերի համար։
Այնուամենայնիվ, հունվարը ներկայիս ցիկլում առանձնանում է վերջին ձեռքբերումների մասշտաբով։
2023 թվականի հունվարը և 2025 թվականի հունվարը դասվել են մի շարք եվրոպական ինդեքսների համար գրանցված ամենաուժեղ հունվարյան ցուցանիշների շարքին։
Euro STOXX 50-ը 2023 թվականի հունվարին աճել է 9.75%-ով և երկու տարի անց ավելացրել ևս 7.98%-ով։
DAX-ը 2023 թվականի հունվարին աճել է 8.65%-ով, իսկ 2025 թվականի հունվարին՝ 9.16%-ով, ինչը ընդգծում է շուկայի նորացված ախորժակը ցիկլիկ և արդյունաբերական ազդեցության նկատմամբ տարվա սկզբին։
Այս ֆոնի վրա, որոշ առանձին բաժնետոմսեր հունվար ամսվա ընթացքում մշտապես գերազանցել են իրենց ցուցանիշները։
Ահա հինգ եվրոպական ընկերություններ, որոնք ունեն ուժեղ սեզոնային ցուցանիշներ, որոնք հակված են նախապատվություն տալ տարվա առաջին ամսվան։
Եվրոպական բաժնետոմսեր, որոնք վայելում են հունվարյան աճ 5) Alten SA
Ֆրանսիական ինժեներական և տեխնոլոգիական խորհրդատվական Alten ընկերությունը հունվարին ցույց է տալիս հստակ դրական սեզոնային կողմնակալություն։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում բաժնետոմսը ամսվա ընթացքում միջինում աճել է 4.13%-ով՝ ժամանակի 71%-ում ավելի բարձր ավարտելով։
Վերջին տարիներին հունվարը հատկապես ուժեղ է եղել՝ 2023 թվականին գրանցելով 20.46%, 2024 թվականին՝ 6.84% և 2025 թվականին՝ 12.9% աճ։
Հիմնական բացառությունները եղել են համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ, երբ Alten-ի բաժնետոմսերը 2008 թվականի հունվարին անկում ապրեցին 25.19%-ով և 2009 թվականի հունվարին՝ 21%-ով, ինչը հիշեցում է, որ նույնիսկ ուժեղ սեզոնային միտումները չեն կարող անտեսել խոշոր մակրո ցնցումները։
Ինչու են ներդրողները կրկին լավատեսորեն տրամադրված եվրոպական շուկաների նկատմամբ 4) Accor SA
Ֆրանսիական Accor հյուրանոցային խումբը նույնպես դասվում է Եվրոպայի ամենահուսալի հունվարյան ցուցանիշների շարքին։
Ակցիան վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հունվարին աճել է միջինը 4.3%-ով՝ 67% հաղթանակի մակարդակով։ Շարժումը հատկապես ուժեղ է եղել համավարակի վերականգնման փուլից ի վեր, քանի որ վերջին չորս հունվարներն ավարտվել են դրական տարածքում։
2023 թվականի հունվարը առանձնանում է, երբ Accor-ի բաժնետոմսերը մեկ ամսվա ընթացքում աճել են 28.1%-ով, քանի որ ճանապարհորդությունների պահանջարկը կտրուկ վերականգնվել է։
3) Sopra Steria Group SA
Ֆրանսիական IT խորհրդատվական Sopra Steria ընկերությունը գրանցել է հունվարյան ամենաստաբիլ ցուցանիշներից մեկը միջինից մինչև խոշոր եվրոպական բաժնետոմսերի շարքում։
Sopra Steria-ի բաժնետոմսերը վերջին 20 տարիների ընթացքում հունվարին աճել են միջինը 5.75%-ով՝ գրանցելով 76% հաղթանակի բարձր մակարդակ։ Բացառելով 2022 թվականի կտրուկ 20% անկումը, վերջին ութ տարիների ընթացքում յուրաքանչյուր հունվար ավարտվել է դրական տարածքում։
Լավագույն ցուցանիշը գրանցվել է 2012 թվականի հունվարին՝ 23.25% աճով, մինչդեռ ամենավատը եղել է 2008 թվականի ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ, երբ բաժնետոմսը նվազել է 22.76%-ով։
2) Sartorius AG
Գերմանական կենսաբանական գիտությունների մատակարար Sartorius-ը նույնպես առանձնանում է հունվարի ամենաուժեղ սեզոնային ցուցանիշների շարքում։
Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում բաժնետոմսը հունվարին աճել է միջինը 5.85%-ով՝ գրանցելով 67% հաղթանակի մակարդակ։ Ինչպես Sopra Steria-ի դեպքում, բացառությամբ 2022 թվականի վաճառքի, վերջին ութ հունվարները բոլորը դրական են եղել։
Ակնառու ամիսը 2025 թվականի հունվարն էր, երբ Sartorius-ի բաժնետոմսերի գինը բարձրացավ 30.11%-ով՝ արտացոլելով ներդրողների կողմից բարձրորակ առողջապահական մատակարարների նկատմամբ նորացված ախորժակը։ Ամենաթույլ հունվարը գրանցվել է 2008 թվականին՝ 12.96% անկումով։
1) Rheinmetall AG
Վարկանիշային աղյուսակի վերևում է գտնվում գերմանական պաշտպանական ծանրքաշային Rheinmetall-ը, որը ցույց է տալիս եվրոպական շուկայում հունվարյան ամենացայտուն միտումներից մեկը։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում բաժնետոմսերը հունվարին աճել են միջինը 7.74%-ով՝ գրանցելով ուշագրավ 90% հաղթանակի մակարդակ։ Վերջին տարիներին ցուցանիշները հատկապես ուժեղ են եղել։ Վերջին չորս տարիների ընթացքում Rheinmetall-ը գրանցել է երկնիշ հունվարյան աճ՝ 2022 թվականին աճելով 10.9%-ով, 2023 թվականին՝ 15.02%-ով, 2024 թվականին՝ 13.17%-ով և 2025 թվականին՝ 22.9%-ով։
Համապատասխանությունը արտացոլում է ինչպես պաշտպանական ոլորտի կառուցվածքային դրական կողմերը, այնպես էլ տարվա սկզբին վերագնահատման կրկնվող դեպքերը, քանի որ ներդրողները վերագնահատում են աշխարհաքաղաքական ռիսկերը։
Ինչու՞ է սեզոնայնությունը դեռևս կարևոր՝ որոշակի նախազգուշացումներով
Սեզոնային օրինաչափությունները կարող են ընդգծել, թե ինչպես են ներդրողների վարքագիծը, պորտֆելի վերահավասարակշռումը և սպասումները հաճախ կրկնվում ժամանակի ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, դրանք կանխատեսումներ չեն և կարող են ճնշվել մակրոտնտեսական ցնցումներով, քաղաքականության փոփոխություններով կամ անսպասելի աշխարհաքաղաքական իրադարձություններով։
Հունվարը միջին հաշվով Եվրոպայի ամենաուժեղ ամիսը կարող է չլինել, բայց բաժնետոմսերի ընտրված խմբի համար պատմությունը ցույց է տալիս, որ այն հաճախ վաղ խթան է ապահովել։
Հրաժարում. Այս տեղեկատվությունը չի կազմում ֆինանսական խորհրդատվություն, միշտ կատարեք ձեր սեփական հետազոտությունը՝ համոզվելու համար, որ ներդրումները ճիշտ են ձեր կոնկրետ հանգամանքների համար։ Մենք լրագրողական կայք ենք և ձգտում ենք տրամադրել փորձագետների լավագույն ուղեցույցը։ Եթե դուք ապավինում եք այս էջում ներկայացված տեղեկատվությանը, ապա դա անում եք բացառապես ձեր սեփական ռիսկով։
