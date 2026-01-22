Ռուսաստանը չի հաղթում Ուկրաինայի հետ պատերազմում. Ֆինլանդիայի նախագահ

Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում էր ցուցադրել իր hզորությունն ամբողջ աշխարհում և տարածաշրջանում, հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։
«Նայեք, թե ինչ է կատարվում Կենտրոնական Ասիայում, Հարավային Կովկասում, Իրանում, Սիրիայում և Վենեսուելայում։ Կրեմլի տեսանկյունից սա հեռու է հաջողության պատմություն լինելուց», – ասել է Ստուբը։
Ֆինլանդիայի նախագահը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը չի հաղթում Ուկրաինայի հետ պատերազմում։
Նրա խոսքով, վերջին 1000 օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը գրավել են Ուկրաինայի տարածքի միայն 1%-ը՝ կորցնելով հարյուր հազարավոր զինվորներ։ Ավելին, նրչա պնդմամբ, Ռուսաստանի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է, և գնաճը արագորեն աճում է։
Բաց մի թողեք
Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար
Սովորաբար ասում են՝ «Նա սարսափելի դիկտատոր է»։ Ես դիկտատոր եմ. Թրամփ
Աթենքում տեղատարափ անձրևները հեղեղումների պատճառ են դարձել. կան զոհեր