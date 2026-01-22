22/01/2026

Ռուսաստանը չի հաղթում Ուկրաինայի հետ պատերազմում. Ֆինլանդիայի նախագահ

infomitk@gmail.com 22/01/2026 1 min read

Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում էր ցուցադրել իր hզորությունն ամբողջ աշխարհում և տարածաշրջանում, հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը Դավոսում կայացած Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում։

«Նայեք, թե ինչ է կատարվում Կենտրոնական Ասիայում, Հարավային Կովկասում, Իրանում, Սիրիայում և Վենեսուելայում։ Կրեմլի տեսանկյունից սա հեռու է հաջողության պատմություն լինելուց», – ասել է Ստուբը։

Ֆինլանդիայի նախագահը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը չի հաղթում Ուկրաինայի հետ պատերազմում։

Նրա խոսքով, վերջին 1000 օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը գրավել են Ուկրաինայի տարածքի միայն 1%-ը՝ կորցնելով հարյուր հազարավոր զինվորներ։ Ավելին, նրչա պնդմամբ, Ռուսաստանի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է, և գնաճը արագորեն աճում է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սովորաբար ասում են՝ «Նա սարսափելի դիկտատոր է»։ Ես դիկտատոր եմ. Թրամփ

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աթենքում տեղատարափ անձրևները հեղեղումների պատճառ են դարձել. կան զոհեր

22/01/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խաղաղության խորհուրդն արդեն պաշտոնապես հաստատված կազմակերպություն է, Փաշինյանն էլ ստորագրել է․ Լուսանկարներ

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնո Բաբաջանյան․ դարաշրջանի ներքին երաժշտությունը

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցյուրիխի փողոցներում բողոքի ցույցեր են, այրել են ԱՄՆ դրոշը, բողոքել Թրամփի դեմ․ Լուսանկար

22/01/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը «Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան հանձնում է Ռուսաստանի՞ն», թե՞ Պուտինի առջև «Վրաստանով ճանապարհ բացում դեպի Հարավային Կովկաս»

22/01/2026 infomitk@gmail.com