Խորը ճաքեր ներսում. Սա հանկարծակի և լուրջ շրջադարձ է

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի առևտրային խնդիրները նոր են սկսվում:
Չնայած արտասահմանում հաջողությունների, Եվրոպական հանձնաժողովը բախվել է ԵՄ երկրների և օրենսդիրների հետ։
Եվրոպական հանձնաժողովի ամենշաբաթյա կոլեգիայի նիստը Բրյուսելում
2025 թվականը մոտենում էր ավարտին, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կարող էր ողջամտորեն հույս ունենալ Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային համաձայնագիր կնքել, լատինաամերիկյան համաձայնագիր կնքել և անհամբեր սպասել Հնդկաստանի հետ համաձայնագրի կնքմանը։
Այնուհետև, մի քանի օրվա ընթացքում Դոնալդ Թրամփը թշնամաբար տրամադրվեց, ինչը նույնիսկ տրանսատլանտյան գործիչներին ստիպեց կասկածի տակ դնել ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը։ Հնդկաստանի հետ բանակցությունները հասան լրացուցիչ ժամանակի։ Եվ հենց այս շաբաթ Եվրոպական խորհրդարանը խափանեց Մերկոսուր դաշինքի հետ երկար սպասված առևտրային համաձայնագիրը, հենց այն պահին, երբ նա գտնվում էր դրա կնքման եզրին։
Չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած հետևողական քվեարկության ժամանակ օրենսդիրները խնդրեցին իրավական կարծիք Մերկոսուրի հետ համաձայնագրի վերաբերյալ, որը միավորում է Արգենտինան, Բրազիլիան, Պարագվայը և Ուրուգվայը՝ հետաձգելով դրա վավերացումը մինչև երկու տարով։
Սառեցնելով 25 տարի շարունակ մշակվող համաձայնագրի շուրջ առաջընթացը՝ Եվրամիությունը ազդանշան ուղարկեց ամբողջ աշխարհին, որ այն այնքան է բաժանված ներքին մրցակցություններով, որ այլևս չի կարող իրականացնել այն։
«Ես ճշգրիտ չգիտեմ, թե ով է պատրաստ լինելու բանակցել Եվրոպական Միության հետ առևտրային համաձայնագրերի շուրջ։ Դա մեծ հետընթաց է լինելու», – ասաց Իգնասիո Գարսիա Բերսերոն, որը Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր բանակցողն էր Միացյալ Նահանգների և Հնդկաստանի հետ գործարքների վերաբերյալ։
«Դա շատ, շատ էապես կթուլացնի Հանձնաժողովը։ Քաղաքական առումով սա նաև շատ ուժեղ ազդանշան է այն մասին, որ Եվրամիությունն այնքան է ներքաշվել, որ իրականում ի վիճակի չէ արտաքին աշխարհ գործել», – ավելացրեց Գարսիա Բերսերոն, որը Բրյուգել վերլուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող դարձավ 2024 թվականին Հանձնաժողովից թոշակի անցնելուց հետո։
Սա հանկարծակի և լուրջ շրջադարձ է
Եվրահանձնաժողովի նախագահը նոր էր ստորագրել Մերկոսուրի հետ երկար ժամանակ հետաձգված համաձայնագիրը՝ ԵՄ-ի և Մեքսիկայի գործընկերությունը վերանայելուց և Ինդոնեզիայի հետ բանակցություններն ավարտելուց հետո։ Նա նույնիսկ, ինչ-որ կերպ, կարողացավ առևտրային համաձայնագիր կնքել անկայուն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
2025 թվականի վերջին ֆոն դեր Լեյենի վստահելի առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը համարձակվեց փոքր հաղթանակ տանել։
«Այն փաստը, որ իմ հեռախոսը անընդհատ զանգում է, իսկ մյուս գծում աշխարհի տարբեր երկրների առևտրի նախարարներն են, վկայում է այն մասին, որ մենք տասնամյակների ընթացքում կառուցել ենք արդար գործընկեր լինելու, պայմանագրերը հարգելու հեղինակություն, այն փաստը, որ մեր կողմից երբևէ ստորագրված յուրաքանչյուր առևտրային համաձայնագիր հանգեցրել է առևտրի կտրուկ աճի», – ասել է Շեֆչովիչը։ Այլևս ոչ։
Խորը ճաքեր ներսում
Թրամփի ագրեսիվ սակագնային քաղաքականությունը խոչընդոտեց ֆոն դեր Լեյենի առևտրային հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու ջանքերին, այն բանից հետո, երբ Եվրոպան լռեց իր առաջին ժամկետում, երբ քիչ գործարքներ էին կնքվել։
Այս ամենը փոխվեց այս շաբաթ, երբ Մերկոսուրի հետ համաձայնագիրը՝ 700 միլիոն բնակչություն ընդգրկող ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համար, սայթաքեց վերջնագծի տեսադաշտում։ Նրա պարտության նեղ տարբերությունը՝ ընդամենը 10 ձայնով, հանգեցրել է ներքին քննության՝ արդյոք Հանձնաժողովը կարող էր արդյունքը շրջել իր օգտին՝ ավելի լավ և ուժեղ քաղաքական ներգրավվածությամբ։
Մերկոսուրի ձախողումը, ասել է ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, «մեզ վրա է։ Դուք միևնույն է չեք կարող Թրամփի վրա վերահսկողություն հաստատել»։
Չնայած առևտուրը ԵՄ քաղաքականության այն ոլորտներից մեկն է, որի համար Հանձնաժողովն ունի ընդհանուր պատասխանատվություն, այն նաև պետք է հավասարակշռի դաշինքի 27 երկրների մտահոգությունները, որոնցից մի քանիսի առաջնորդները զգուշանում են ընտրողներին Ուկրաինայում, Բրազիլիայում կամ Մյանմայում արտադրված ավելի էժան սննդամթերքին ենթարկելուց։
«Առաջնորդները շարունակում են ասել, որ մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք մեր շուկաները, բայց ինչպե՞ս ենք մենք ուզում դա անել, եթե երկրները քվեարկեն գործարքների դեմ», – ասել է ազատ առևտրի երկրից ԵՄ դիվանագետը։
Գործարքի շուրջ ստեղծված սագան խորացրել է Ֆրանսիայի միջև պառակտումը, որը կոշտ պայքարել է լատինաամերիկյան համաձայնագրի դեմ՝ իր ֆերմերներին պաշտպանելու համար, և Գերմանիայի միջև, որը հուսահատորեն ձգտում է խթանել Թրամփի մաքսատուրքերից տուժող արդյունաբերական արտահանողներին։
Մասնավորապես, Հանձնաժողովը մեծ ջանքեր գործադրեց Ֆրանսիայի մտահոգությունները լուծելու համար՝ առաջարկելով լրացուցիչ երաշխիքներ՝ ֆերմերներին Մերկոսուրի մրցակցությունից պաշտպանելու համար։
Նույնիսկ այդ դեպքում Ֆրանսիան հրաժարվեց զիջել, և գործարքը ստացավ ԵՄ երկրների լայն մեծամասնության աջակցությունը միայն այն ժամանակ, երբ Իտալիան անցավ գործարքի կողմնակիցների ճամբար։
Այդ պառակտումները արտացոլվեցին Եվրախորհրդարանի պատգամավորների չորեքշաբթի օրվա քվեարկության մեջ. Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ), ֆոն դեր Լեյենի քաղաքական ընտանիքը և նաև խորհրդարանի ամենամեծ խումբը, նույնպես բաժանվեց ազգային գծերի: Ֆրանսիացի ԵԺԿ պատգամավոր Սելին Իմարտը նույնիսկ քվեարկությունը նշեց որպես «հսկայական հարված» ֆոն դեր Լեյենի՝ իր ենթադրյալ դաշնակցի համար։
Հիմա անցնենք բարդ մասին
Միության աշխարհաքաղաքական հավակնությունների համար հաջորդ մեծ փորձությունը կլինի արդեն հաջորդ շաբաթ՝ հայտնի դժվար գործընկերոջ՝ Հնդկաստանի հետ։
Բրյուսելն ու Նյու Դելին անցյալ տարի հսկայական քաղաքական կապիտալ ծախսեցին առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցելու համար, այն բանից հետո, երբ ֆոն դեր Լեյենը և վարչապետ Նարենդրա Մոդին փետրվարին պարտավորվեցին համաձայնության գալ: Ինքնահաստատված վերջնաժամկետն արդեն սպառվել է, և երկու կողմերն այժմ ակնկալում են երկկողմ գագաթնաժողով երեքշաբթի օրը Հնդկաստանի մայրաքաղաքում՝ համաձայնագրի շուրջ ձեռք սեղմելու համար։
Քանի որ երկուսն էլ անհանգստացած են Թրամփի մաքսատուրքերից, Բրյուսելը ցանկանում է ամրապնդել իր առևտրային և պաշտպանական կապերը այն երկրի հետ, որը ավանդաբար հակված է եղել Ռուսաստանին, որը իր հիմնական զենքի մատակարարներից մեկն է։
Մինչ գագաթնաժողովին օրեր են մնացել, բանակցությունների ամենաբարդ կողմերը դեռևս չեն լուծվել, ըստ բանակցություններին տեղյակ պաշտոնյաների։
Մինչդեռ ԵՄ-ն ցանկանում է, որ Հնդկաստանը նվազեցնի ավտոմեքենաների վրա դրված մաքսատուրքերը, Նյու Դելին փնտրում է երաշխիքներ, որ իր պողպատի արտահանման վրա չեն ազդի ԵՄ-ի կողմից մետաղի վրա սահմանված առաջիկա մաքսատուրքերը, ինչպես նաև նոր ածխածնային սահմանային հարկը։
Եթե բացերը չկարողանան լրացվել, պաշտոնյաները կարծում են, որ երկու կողմերն էլ կընդունեն մեկ այլ քաղաքական հայտարարություն՝ լիարժեք համաձայնագրի մասին հայտարարելու փոխարեն, ինչը ամենաբարդ տեխնիկական մանրամասները կհետաձգի։ Սա այն խաղային ձեռնարկն է, որին Բրյուսելը դիմեց անցյալ ամռանը Ինդոնեզիայի հետ։
Զգույշ լինելով Հնդկաստանի հետ գործարքը ներկայացնել որպես Մերկոսուրից բոլորովին այլ գազան, Հանձնաժողովը թեթևամտորեն է մոտենում գյուղատնտեսությանը, քանի որ զգայուն ապրանքները, ինչպիսին է շաքարը, կարող են բացառվել անմաքս արտոնություններից։
Հնդկաստանը ԵՄ-ի 11-րդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման հարցում, որը 2024 թվականին կազմել է ԵՄ գյուղատնտեսական սննդամթերքի ներմուծման 2.3 տոկոսը։
Այնուամենայնիվ, այդ մոտեցումն ունի իր սահմանափակումները։
Հենց գյուղատնտեսական հասանելիության հարցն է, որը սառեցրել է Ավստրալիայի հետ համաձայնագիրը 2023 թվականին տավարի և ոչխարի մսի քվոտաների վերաբերյալ բանակցությունների կտրուկ ձախողումից հետո՝ ցույց տալով, որ երեք տարի անց գյուղատնտեսությանը վերաբերող քաղաքականությունը դեռևս գերիշխող դեր է խաղում ԵՄ առևտրային օրակարգում։
