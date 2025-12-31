31/12/2025

Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի շնորհավորական խոսքը․ Նոր հույս և նպատակասլացություն՝ արդյունքի հասնելու համար

Շնորհավոր Նոր Տարի։

2026 թվականն այստեղ է, և դրա հետ մեկտեղ՝ նոր հույս և նպատակասլացություն՝ արդյունքի հասնելու համար։

Տնտեսական հզորությունից մինչև անվտանգություն, պաշտպանություն և գլոբալ գործընկերություն՝

ես և իմ թիմը պատրաստ ենք թևքերը ծալել՝ աշխատելու ավելի ուժեղ Եվրոպայի համար՝ ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ արտերկրում։

Ինչո՞ւ է Բրիժիտ Բարդոն հակասական կերպար Ֆրանսիայում․ Ֆրանսիական աջերը վերսկսել են վեճը

Իսրայել – Իրան առավել լայնածավալ պատերազմ է սպասվում

Տարվա սկիզբը պայթյունով. Գերմանիայի Նոր տարվա հրավառությունը և ավանդույթը վերածվում է տրավմայի. Լուսանկարներ

Եվ իմաստություն՝ նոր ժամանակների մեջ քայլելիս․ Շնորհավոր Նոր տարի

Ես կասեմ՝ Խորխե․ Լռությունն սկսեց խոսել նրա մեջ. Պատմվածք

ԵՄ-ն ԱՄՆ-ի կողմից քաղաքական ճնշման տակ է իր առցանց կանոնների պատճառով

