Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի շնորհավորական խոսքը․ Նոր հույս և նպատակասլացություն՝ արդյունքի հասնելու համար

Շնորհավոր Նոր Տարի։
2026 թվականն այստեղ է, և դրա հետ մեկտեղ՝ նոր հույս և նպատակասլացություն՝ արդյունքի հասնելու համար։
Տնտեսական հզորությունից մինչև անվտանգություն, պաշտպանություն և գլոբալ գործընկերություն՝
ես և իմ թիմը պատրաստ ենք թևքերը ծալել՝ աշխատելու ավելի ուժեղ Եվրոպայի համար՝ ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ արտերկրում։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ է Բրիժիտ Բարդոն հակասական կերպար Ֆրանսիայում․ Ֆրանսիական աջերը վերսկսել են վեճը
Իսրայել – Իրան առավել լայնածավալ պատերազմ է սպասվում
Տարվա սկիզբը պայթյունով. Գերմանիայի Նոր տարվա հրավառությունը և ավանդույթը վերածվում է տրավմայի. Լուսանկարներ