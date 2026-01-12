Եթե Բարդելան փոխարինի Լը Պենին և հաղթի, ապա հետևանքները Ֆրանսիայի դատական ​​համակարգի համար կարող են խորը լինել

Կարծում ենք, որ Լը Պենը իր վերաքննիչ բողոքարկմանը կդիմի խիստ իրավական մոտեցում, այլ ոչ թե կպնդի, որ ինքը քաղաքական մաքսանենգության զոհ է։
Երեքշաբթի օրը սկսվում է դատարանի վերաքննիչ բողոքարկումը, որը կորոշի, թե արդյոք Մարին Լը Պենը, թե նրա պաշտպանյալ Ջորդան Բարդելան, հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում կմասնակցեն որպես ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» կուսակցության ֆավորիտ։
Չնայած Լը Պենը վճռորոշ ուժ է եղել 2027 թվականի նախագահական ընտրություններում հակամիգրացիոն կուսակցությունը ֆավորիտ դարձնելու գործում, նա ներկայումս չի կարողանում ինքը փոխարինել Էմանուել Մակրոնին՝ անցյալ տարի Եվրախորհրդարանի միջոցները յուրացնելու համար դատապարտման պատճառով սահմանված հինգ տարվա ընտրական արգելքի պատճառով։
Նա այժմ բողոքարկում է այդ որոշումը՝ գործով, որը, ենթադրաբար, կտևի մեկ ամիս, չնայած դատավճիռը պետք է հրապարակվի միայն ամռանը։
Լը Պենը, կարծես, պատրաստ է պայքարել իր վերաքննիչ բողոքի դեմ՝ հիմնվելով տեխնիկական իրավական առարկությունների և այն փաստարկի վրա, որ արգելքը անհամաչափ է, այլ ոչ թե ամբողջությամբ սպառնալով և պնդելով, որ ինքը քաղաքական մաքսանենգության զոհ է։
Եթե նա հաղթահարի իր գործը հաղթելու համար անհրաժեշտ շատ դժվարությունները, նա դեռ պետք է բախվի այն քաղաքական իրականության հետ, որ ֆրանսիական ընտրազանգվածն ավելի շատ հակված է Բարդելլային։ Կուսակցության ենթադրյալ «Բ պլանը» սկսում է «Ա պլանի» տեսք ունենալ։
Դեկտեմբերին Ipsos-ի կողմից անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ 30-ամյա քաղաքական գործիչը գերազանցում է Լը Պենին՝ որպես դրական կարծիքների ամենաբարձր բաժին ունեցող ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ։ Իսկ նոյեմբերին Odoxa հարցման կենտրոնի կողմից անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ Բարդելան կհաղթի նախագահական ընտրությունների երկու փուլերում։
Ազգային միավորումը շարունակում է պնդել, որ Լը Պենը իրենց գլխավոր ընտրությունն է, բայց նրան քվեաթերթիկում ընդգրկելու համար, հավանաբար, կպահանջվի, որ նա հաղթի իր արագացված վերաքննիչ բողոքարկման գործընթացում՝ մի կողմ դնելով իր անձնական դժգոհությունները և, հնարավոր է, նույնիսկ ցուցաբերելով անսովոր զղջում՝ ապահովելու համար, որ այս դատավարությունը չավարտվի այնպես, ինչպես ավարտվեց յուրացման գործը։
Լը Պենը հայտնի չէ իր զուսպությամբ և համեստ կարկանդակ ուտելով։ Դատապարտումից կարճ ժամանակ անց նա ասաց, որ իր շարժումը կհետևի քաղաքացիական իրավունքների խորհրդանիշ Մարտին Լյութեր Քինգի օրինակին և խոստացավ. «Մենք երբեք չենք զիջի ժողովրդավարության այս խախտմանը»։
Սա այն խաղաքարտը չէ, որը նա հիմա մտադիր է կիրառել։ Նրա փաստաբանները կհետևեն ավելի քիչ քաղաքականացված ռազմավարության՝ դատավորների համակրանքը գրավելու համար, ըստ գործին անմիջականորեն ծանոթ երեք ծայրահեղ աջ քաղաքական գործիչների, որոնց թույլատրվել է անանուն մնալ՝ այն ազատորեն քննարկելու համար։
«Մենք կմտնենք որոշակի համեստությամբ և կփորձենք չմտածել, որ սա քաղաքական դատավարություն է», – ասաց եռյակից մեկը՝ Ֆրանսիայի ընտրված պաշտոնյա, որը համախոհներից մեկն է, որը բողոքարկում է իր դատավճիռը։
Տող առ տող
Լը Պենը և ևս 24 համախոհներ դատարանի առաջ կանգնեցին 2024 թվականի վերջին՝ մեղադրվելով Եվրոպական խորհրդարանի միջոցները անօրինական կերպով օգտագործելու մեջ՝ կուսակցության աշխատակիցներին վճարելու համար՝ նրանց որպես խորհրդարանական օգնականներ վարձելով։ Սակայն այդ օգնականները, պնդում էր մեղադրանքը, հազվադեպ, եթե երբևէ, աշխատել են իրական խորհրդարանական գործերով։
«Ազգային միավորման» ակնհայտ պաշտպանական ռազմավարությունն այն ժամանակ դատավարությունը քաղաքականացված ներկայացնելն էր, որը հնարավոր է՝ հանրային կարծիքի դատարանում հաղթանակ բերեր և մեղավորության դատավճռի հետևանքներով ապրեր։
Մեղադրյալներին ներկայացնող փաստաբանները քիչ բան կարող էին անել մի քանի հատկապես դատապարտող ապացույցներ հերքելու համար, այդ թվում՝ այն փաստը, որ օգնականներից մեկը հաղորդագրություն էր ուղարկել Լե Պենին՝ հարցնելով, թե կարո՞ղ է արդյոք նրան ներկայացնել այն եվրապատգամավորին, որի հետ, ենթադրաբար, ամիսներ շարունակ աշխատել է։
Հաշվի առնելով, թե որքան լուրջ սխալ է թույլ տվել պաշտպանությունը առաջին անգամ, այս շաբաթ դատարանում գտնվող 14 համամեղադրյալներից շատերի փաստաբանները կդիմեն ավելի ավանդական վերաքննիչ բողոքների՝ «տող առ տող» անցնելով նախնական որոշմանը՝ հնարավոր հերքումները կամ ընթացակարգային խափանումները բացահայտելու համար, բացատրել են գործին անմիջականորեն ծանոթ եռյակները։
Պաշտպանության փաստաբանները նաև պլանավորում են իրենց անհատական փաստարկները ավելի ճշգրիտ հարմարեցնել յուրաքանչյուր հաճախորդին՝ խուսափելու համար այն զգացողությունից, որ «Ազգային միավորման» ղեկավարության ամենաբարձր մակարդակներում կայացված որոշումները պարտադրվում են ամբողջ կուսակցությանը։
Սկզբնական դատավարության ընթացքում մեղադրանքի կողմը հաջողությամբ պնդեց, որ «Ազգային միավորման» ազդեցիկ անձինք կուսակցության շտաբ-բնակարանում անձամբ են ընտրել օգնականներին՝ ղեկավարությանը ծառայելու համար, այլ ոչ թե Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին։
Լը Պենի փաստաբանները նաև կպնդեն, որ նրա պատիժը՝ նախագահի առաջատար թեկնածուին համազգային ընտրություններում առաջադրվելուց արգելելը, անհամաչափ էր այն հանցագործության հետ, որի համար նա դատապարտվել էր։
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը սեյսմիկ հետևանքներ կունենա ֆրանսիական քաղաքականության և Եվրոպայի համար՝ մայրցամաքի ամենակարևոր ընտրություններից մեկին ընդառաջ։
Վերաքննիչ դատարանի որոշումը սեյսմիկ հետևանքներ կունենա ֆրանսիական քաղաքականության և Եվրոպայի համար՝ մայրցամաքի ամենակարևոր ընտրություններից մեկից առաջ։ Նախագահական պաշտոնի ուղին Լե Պենի համար գրեթե անհնար կլինի, եթե նրա ընտրական արգելքը պահպանվի։
Լե Պենը նախորդ հարցազրույցներում նշել է, որ կհրաժարվի նույն ընտրական արգելքը ստանալու դեպքում, քանի որ բավարար ժամանակ չի ունենա կրկին բողոքարկելու ավելի բարձր դատարան։
Եթե Բարդելան փոխարինի նրան և հաղթի, հետևանքները Ֆրանսիայի դատական համակարգի համար կարող են խորը լինել։ Համապատասխան մեղադրյալներից մեկը խոսել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից վերընտրվելուց առաջ իրեն հետապնդողներին ուղղված նման արձագանքի հնարավորության մասին։
«Անարդարության զգացումը կմնա և, ի վերջո, կարող է վերածվել վրեժխնդրության որոնման», – ասել է համապատասխան մեղադրյալը։
