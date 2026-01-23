Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը Միջերկրական ծովում կասեցրել են Ռուսաստանից ուղևորվող սանկցիաների տակ գտնվող նավթատար նավ

Միջերկրական ծովի ֆրանսիական ծովային իշխանությունները հայտարարել են, որ «Գրինչ» նավը կասկածվում է կեղծ դրոշով գործելու մեջ։
Պաշտոնյաները հայտնել են, որ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը հինգշաբթի օրը Միջերկրական ծովում կասեցրել են Ռուսաստանից ուղևորվող նավթատար նավ՝ սանկցիաների տակ գտնվող ռուսական ստվերային նավատորմի դեմ ուղղված առաքելության շրջանակներում։
Միջերկրական ծովի ֆրանսիական ծովային իշխանությունները հայտարարել են, որ «Գրինչ» նավը կասկածվում է կեղծ դրոշով գործելու մեջ։
Հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը ուղեկցում են նավը նավահանգիստ՝ լրացուցիչ ստուգումների համար։
«Մենք վճռական ենք պահպանել միջազգային իրավունքը և ապահովել սանկցիաների արդյունավետ կիրառումը», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կասեցման մասին գրառման մեջ՝ լուսանկարով, որը ցույց է տալիս ֆրանսիական ուղղաթիռը, որը սավառնում է նավի վրայով։
««Ստվերային նավատորմի» գործունեությունը նպաստում է Ուկրաինայի դեմ ագրեսիայի պատերազմի ֆինանսավորմանը», – հավելել է Մակրոնը։
Ֆրանսիական առաքելությունը իրականացվել է Մեծ Բրիտանիայի հետ համատեղ, որը հավաքել և կիսվել է հետախուզական տվյալներով, որոնք թույլ են տվել կասեցնել նավը, ըստ անանունության պայմանով խոսած ֆրանսիացի ռազմական պաշտոնյաների՝ գործողության մասին խոսելու համար։
Նավը թռչում էր Կոմորյան կղզիների կեղծ դրոշի ներքո, որոնք գտնվում են Արևելյան Աֆրիկայի ափերին, և դրա անձնակազմը հնդիկ է, ասացին պաշտոնյաները։
Ռուսաստանի ստվերային նավատորմը բաղկացած է հնացած տանկերներից, որոնք հաճախ գրանցված են հարմարավետության դրոշների ներքո այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Կոմորները կամ Պանաման, որոնք օգտագործվում են Արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար՝ ռուսական նավթը տեղափոխելով անջատված տրանսպոնդերներով՝ հայտնաբերումից խուսափելու համար։
Նավերի օգտագործումը Ռուսաստանի կողմից առաջացրել է բնապահպանական մտահոգություններ՝ վթարների վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով դրանց տարիքը և անորոշ ապահովագրական ծածկույթը։
