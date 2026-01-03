ԱՄՆ-ն ցանկանում է Ավստրիան, Հունգարիան, Իտալիան և Լեհաստանը հեռացնել ԵՄ-ից

Շատ վաղ, շատ մենակ. ԱՄՆ-ն դուրս է գալիս Եվրոպական Միությունից․ Փարիզը վաղուց անհանգստանում էր, որ Միացյալ Նահանգները անվստահելի գործընկեր է։ Դոնալդ Թրամփը ապացուցում է, որ նրանք ճիշտ են։
Էյֆելյան աշտարակի դիմաց, պատմական 7-րդ շրջանի École Militaire դպրոցում գտնվող զինվորական հավաքագրման կենտրոնը լի է զինված ուժերի գովազդային պաստառներով։ Նախասրահում ես հանդիպեցի 26-ամյա Շառլոտին, որն այժմ աշխատում է մարքեթինգի ոլորտում մասնավոր ընկերությունում, բայց մտածում է ֆրանսիական բանակին միանալու մասին։
«Աշխարհաքաղաքական համատեքստը ոգեշնչում է ինձ գրանցվել և ծառայել՝ օգտագործելով իմ հմտությունները», – ասաց նա ինձ։ «Ես երբեմն մտածում եմ, թե ինչու եմ զբաղվում մարքեթինգով, երբ կարող եմ լինել լեզվաբան բանակում կամ հետախուզական գործակալությունում»։
Աշխարհաքաղաքական համատեքստը, որին նա խոսում է, ակնհայտ է Ֆրանսիայում բոլորի համար, որը եղել է Եվրոպայի ջանքերի առաջնագծում՝ հաղթահարելու ԱՄՆ-ի փոփոխվող վերաբերմունքը ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ դաշնակիցների նկատմամբ։
Շառլոտը, որի անունը ես համաձայնեցի ներկայացնել՝ իր անձնական կյանքը պաշտպանելու համար, ինձ ասաց, որ սովորել է ռուսերեն և գիտակցում է, որ եվրոպացիները պետք է ավելի «ինքնիշխան» դառնան, քանի որ չեն կարող հույսը դնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վրա՝ մայրցամաքը Ռուսաստանից պաշտպանելու համար։ Եվ նա պատրաստ է օգնել։
Թրամփը շարունակում է թշնամանալ Միացյալ Նահանգների ավանդական եվրոպացի դաշնակիցների հետ՝ ծաղրելով նրանց, ինչպես արեց այս ամսվա սկզբին հարցազրույցում, որպես «թույլ» և «քայքայվող ազգերի խումբ»։ Իր հերթին, Ֆրանսիան ցանկանում է ապացուցել, որ նա սխալվում է։
Շատ այլ եվրոպական երկրների նման, Ֆրանսիան տեսնում է, որ Ռուսաստանը աճող սպառնալիք է մայրցամաքի համար։ Հետևաբար, այն պատրաստվում է պաշտպանվել այն բանից, ինչը երկրի պաշտպանության շտաբի պետ, գեներալ Ֆաբիեն Մանդոնը անվանել է Ռուսաստանի կողմից առաջիկա երեք-չորս տարիների ընթացքում «բռնի փորձություն», որին այն պետք է հակազդի առանց Վաշինգտոնի մեծ օգնության, եթե ընդհանրապես որևէ օգնության։ Դրա համար Ֆրանսիան ավելացնում է ռազմական ծախսերը, ավելացնում զենքի արտադրությունը և կրկնապատկում պահեստազորային ուժերը։
Հաջորդ տարվանից Ֆրանսիան նաև կվերականգնի կամավոր զինվորական ծառայությունը երիտասարդների, հիմնականում 18 և 19 տարեկանների համար։ Նպատակն է հաջորդ ամռանը ընդգրկել 3000 նոր զինծառայող, 2030 թվականին՝ 10000, իսկ 2035 թվականին՝ 50000։
Այս պաշտպանական ջանքերը ձեռնարկվում են այն ժամանակ, երբ Եվրոպայի երկրների մեծ մասը ստիպված է վերանայել իրենց անվտանգության դիրքորոշումը՝ Սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ամենաիմաստալից ձևով։
Մարտահրավերն ավելի մեծ է դառնում, քանի որ ավելի ու ավելի պարզ է դառնում, որ նրանք այլևս չեն կարող հույսը դնել Միացյալ Նահանգների վրա՝ որպես անվտանգության հիմնական մատակարար։ ԱՄՆ հաջորդական նախագահները, այդ թվում՝ Բարաք Օբաման և Ջո Բայդենը, վերջին տասնամյակում զգուշացրել են, որ Վաշինգտոնը, ի վերջո, ստիպված կլինի կենտրոնանալ Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի վրա՝ Եվրոպայի փոխարեն, բայց Թրամփի վարչակազմն արդեն իսկ այդ խոսքերը համապատասխանեցրել է գործողությունների։
Դա ուշադրության կենտրոնում է դնում Ֆրանսիան՝ ԵՄ միակ միջուկային տերությունը և անկախ զենք արտադրող երկիր, որը վաղուց զգուշացրել է, որ մայրցամաքը պետք է ավելի ինքնավար դառնա այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տեխնոլոգիաները և պաշտպանությունը։
Պաշտպանական քաղաքականության փորձագետ և Sciences Po հանրային հետազոտական համալսարանի դասախոս Գիլյոմ Լագանի խոսքով՝ ԵՄ խոշորագույն երկրների՝ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արձագանքը առաջիկա ամիսներին և տարիներին կորոշի, թե արդյոք մյուս եվրոպական երկրները կդիմեն նրանց՝ Եվրոպայի պաշտպանության համար, թե կփորձեն պահպանել երկկողմանի կապերը Վաշինգտոնի հետ՝ ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի միասնության հաշվին։
«Եթե Ֆրանսիան և Գերմանիան առաջարկեն հավաստի տարբերակներ, եվրոպական երկրները կարող են տատանվել, հակառակ դեպքում՝ ոչ», – ասաց նա։ «Եթե միայն ամերիկյան երաշխիքը հավաստի լինի, նրանք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի գնեն այն»։
Հավաստի առաջնորդի դերում հանդես գալու համար, հավելեց նա, Ֆրանսիան կարող է դիտարկել Գերմանիայում կամ Լեհաստանում միջուկային մարտագլխիկներով Rafale կործանիչներ տեղակայելու, ԱՄՆ-ի կողմից հնարավոր բացթողումները փոխհատուցելու և Եվրոպայից հեռացող ամերիկացի զինվորներին ֆրանսիական զորքերով փոխարինելու հնարավորությունը։
Նրանց շատ Շառլոտներ են պետք լինելու։
Փարիզի իշխանության միջանցքներում ֆրանսիական վերնախավը միշտ գիտեր, որ այս պահը կգա
«Մենք ո՛չ զարմացած ենք, ո՛չ ցնցված, ո՛չ էլ ժխտող», – հարցազրույցի ժամանակ ինձ ասաց Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտպանության պաշտոնյան։ «Մեր առաջին կարճաժամկետ փորձությունը Ուկրաինան է։ Մենք՝ եվրոպացիներս, պետք է կազմակերպվենք՝ այս իրականությանը դիմակայելու և հարմարվելու համար՝ առանց անակնկալի մատնվելու»։
Անցած շաբաթ ես զրուցել եմ ֆրանսիացի և եվրոպացի պաշտոնյաների հետ Փարիզում և այլուր՝ գնահատելու համար, թե ինչպես են նրանք նյութափոխանակում Վաշինգտոնի թշնամանքը։ Շատ դեպքերում ես համաձայնել եմ չհրապարակել նրանց անունները, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի անկեղծ խոսել Միացյալ Նահանգների և եվրոպացի դաշնակիցների միջև բարձր լարվածության պահին։
Ֆրանսիայի անվստահությունը Ամերիկայի նկատմամբ սկիզբ է առել 1956 թվականից, երբ ԱՄՆ նախագահ Դուայթ Այզենհաուերը ստիպեց նրան և Մեծ Բրիտանիային հետ կանգնել Սուեզի ջրանցքի վրա Եգիպտոսից վերահսկողությունը վերականգնելու ռազմական միջամտությունից՝ Փարիզին թողնելով դավաճանված և նվաստացած։
Այդ ժամանակվանից ի վեր, ի տարբերություն եվրոպական մյուս երկրների մեծ մասի, Ֆրանսիայի պաշտպանական քաղաքականությունը հիմնված է եղել այն ենթադրության վրա, որ ԱՄՆ-ն հուսալի դաշնակից չէ, և որ Արևմտյան Եվրոպայի երկիրը պետք է կարողանա ինքնուրույն պաշտպանվել անհրաժեշտության դեպքում: Սուեզի միջադեպի հիշողությունը նպաստել է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Շառլ դը Գոլի՝ ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու և սեփական միջուկային ծրագիրը զարգացնելու որոշմանը։
Այժմ եվրոպական մայրաքաղաքները, որոնք մինչ այժմ դժկամությամբ էին մտածում մայրցամաքի անվտանգության ճարտարապետության մասին առանց ԱՄՆ-ի, սկսում են ավելի ու ավելի գիտակցել, որ Ֆրանսիան, հնարավոր է, ճիշտ էր ի սկզբանե։
«Կա ֆրանսիական դիրքորոշման մի տեսակ մտավորական վավերացում, որը ճանաչում է, որ դաշնակիցների շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են, և որ ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը եվրոպական անվտանգության մեջ հավերժական համաձայնության արդյունք էր», – ասել է Փարիզում գտնվող IFRI անվտանգության ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Էլի Տենենբաումը։
Հունվարին Թրամփի իշխանության գալուց ի վեր, Վաշինգտոնի կողմից Եվրոպայից հեռանալու, եթե ոչ արհամարհանքի, նշանները դժվար է անտեսել։
Ջեք Սմիթի կոնգրեսական ցուցմունքից 7 եզրակացություն
Այս ամսվա սկզբին Եվրոպայի մասին Թրամփի արհամարհական մեկնաբանությունները հնչեցին ընդամենը մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որը թույլ էր տալիս թաքցնել եվրոպական երկրներում ռեժիմների փոփոխության կոչերը, աննկատելիորեն կոչեր էր անում։ Փաստաթղթի արտահոսած ավելի երկար տարբերակում բացահայտ ասվում է, որ ԱՄՆ-ն պետք է Ավստրիան, Հունգարիան, Իտալիան և Լեհաստանը հեռացնի ԵՄ-ից։
Ռազմավարության հրապարակմանը նախորդող ամիսներին Թրամփի վարչակազմը բազմիցս կասկածի տակ է դրել Ամերիկայի հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանության պայմանագրին, ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածին, և հայտարարել է ԱՄՆ զորքերի կրճատման մասին Ռումինիայից։ Ավելի զարմանալի է, որ ԱՄՆ-ն սպառնացել է ուժով բռնակցել Գրենլանդիան և մտերմացել է Ռուսաստանի հետ, այդ թվում՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու խաղաղության բանակցություններում։
Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց մեկ տարի էլ չի անցել, երբ ազդեցիկ գերմանական ձայները՝ Եվրոպայի ամենաանդրատլանտյան երկրներից մեկում, այլևս Վաշինգտոնին որպես դաշնակից չեն դիտարկում: Դանիայի ռազմական հետախուզության ծառայությունը ԱՄՆ-ն դասակարգել է որպես անվտանգության ռիսկ։
Այս համատեքստում, փոքր եվրոպական երկրները ակնկալում են, որ ավելի մեծերը կառաջնորդեն իրենց գործը։
«Մեզ անհրաժեշտ է, որ ավելի մեծ երկրները առաջնորդեն ճանապարհը», – մասնավոր ճեպազրույցի ժամանակ ընդգծեց միջին չափի երկրից եվրոպացի պաշտպանության պաշտոնյան: «Ֆրանսիան բավականին երկար ժամանակ հետևողական է եղել դրանում, Գերմանիան նույնպես կարևոր է: Միշտ օգտակար է, եթե նրանք առաջնորդում են իրենց օրինակով»։
Փարիզում բնակվող եվրոպացի դիվանագետը կրկնեց ֆրանսիական առաջնորդության կոչը. «Մեզ անհրաժեշտ է, որ Մակրոնը նախաձեռնությունը ստանձնի [եվրոպական պաշտպանության հարցում], ո՞վ էլ կանի դա, եթե ոչ Ֆրանսիան»։ Մեկ այլ եվրոպացի պաշտոնյա ասաց, որ Ֆրանսիան կարող է դառնալ «քաղաքական և ռազմական կենտրոն», հավելելով, որ Փարիզը պատրաստ է առաջնորդել այլ մայրաքաղաքների հետ միասին, ինչպիսիք են Լոնդոնը, Բեռլինը, Հռոմը և Վարշավան։
Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր՝ 2022 թվականին, Փարիզը շրջվել է դեպի Եվրոպա և վերաներդրումներ կատարել ՆԱՏՕ-ում։ Տասնամյակներ շարունակ Փարիզը անտեսել էր դաշինքը՝ վերամիավորվելով իր ինտեգրված ռազմական հրամանատարությանը միայն 2009 թվականին, և հիմնականում կենտրոնացել էր հեռավոր հողերի վրա, ինչպիսին է Աֆրիկյան Սահելի շրջանը, որտեղից ֆրանսիական զինվորականները ստիպված էին դուրս գալ մի շարք պետական հեղաշրջումներից հետո։
Այժմ Ֆրանսիան գլխավորում է Ռումինիայում ՆԱՏՕ-ի բազմազգ մարտական խումբը, ուժեղացրել է իր ռազմական ներկայությունը Էստոնիայում և բանակցություններ է վարում Ֆինլանդիայում զինվորներ տեղակայելու վերաբերյալ։ Առաջնագծի պետությունների համար իրենց տարածքում միջուկային տերության առկայությունը մնում է Ռուսաստանի դեմ պայքարի կարևորագույն զսպող գործոն։
Եվրոպայի՝ առանց ԱՄՆ-ի սեփական անվտանգության մասին մտածելու ունակության առաջին փորձության ժամանակ Փարիզը, որը Կիևին ռազմական օգնության հարցում այլապես հետամնաց էր, Լոնդոնի հետ միասին ստեղծել է այսպես կոչված կոալիցիա՝ պատերազմից հետո Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ պլանավորելու պատրաստակամության համար։ Սա Եվրոպայի կողմից ղեկավարվող պաշտպանական պլանավորման կարևոր քայլ է, և Ֆրանսիայի առաջնորդական դերը ողջունվել է եվրոպական մայրաքաղաքներում։
Այնուամենայնիվ, նրանցից շատերը դեռևս դժկամությամբ են ռազմական ակտիվներ տեղակայում Ուկրաինայում՝ առանց ամերիկյան աջակցության։
Թեև ֆրանսիական վերնախավը կանխատեսել է այս պահի գալը, Ֆրանսիայում բոլորը չէ, որ համաձայն են դրան, գոնե դեռ ոչ։
Ֆրանսիայի քաղաքապետերի այս տարվա կոնգրեսում՝ ամեն տարի Փարիզում անցկացվող ազդեցիկ հավաքույթում, Մանդոնը կոչ արեց երկրի տեղական ընտրված պաշտոնյաներին պատրաստել իրենց ընտրողներին առաջիկա տարիներին Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատերազմի համար։
Կանգնելով սպիտակ, կլոր հարթակի վրա՝ Ֆրանսիայի և ԵՄ դրոշների առջև, նա զգուշացրեց նրանց, որ Ֆրանսիան վտանգի տակ է, եթե պատրաստ չէ զոհաբերել։ «Եթե մեր երկիրը տատանվի, քանի որ պատրաստ չէ ընդունել իր զավակների կորուստը… [կամ]… տնտեսապես տուժի, քանի որ առաջնահերթությունները կանցնեն պաշտպանական արտադրությանը», – ասաց նա, – «Եթե մենք պատրաստ չենք դրան, ապա մենք վտանգի տակ ենք։ Բայց կարծում եմ, որ մենք ունենք բարոյական տոկունություն»։
Մոտ 24 ժամ անց երկիրը խոսում էր միայն դրա մասին։
Թե՛ ծայրահեղ աջ, թե՛ ծայրահեղ ձախ կուսակցությունները մեղադրեցին Մանդոնին պատերազմ հրահրելու և սահմանները գերազանցելու մեջ։ Նրանք պնդում էին, որ նրա գործը չէ քաղաքապետերի հետ խոսելը. նրա գործը քաղաքական հրամաններ կատարելն է։ Նույնիսկ Էմանուել Մակրոնի ճամբարում օրենսդիրները մասնավոր զրույցներում խոստովանեցին, որ գեներալի ձևակերպումը անխոհեմ էր, նույնիսկ եթե ուղերձը վավեր էր։ Ի վերջո, Ֆրանսիայի նախագահը հրապարակավ աջակցեց նրան։
Ֆրանսիայի առաջնորդությունը ցուցադրելու պահը մոտենում է Եվրոպայի ծանրքաշայինի համար դժվարին ժամանակաշրջանում։
«Եթե դու շատ շուտ ճիշտ ես, ապա սխալվում ես», – ինձ ասաց մի բարձրաստիճան ֆրանսիացի զինվորական։
Մակրոնի 2024 թվականին արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու անհաջող որոշումը երկիրը ներքաշել է դեռևս չլուծված քաղաքական ճգնաժամի մեջ, և ծայրահեղ աջ, ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի նկատմամբ սկեպտիկ «Ազգային միավորումը» վերելքի մեջ է և կարող է իշխանության գալ արդեն 2027 թվականին։
«Մտավորապես մենք մտավորապես պատրաստված ենք հասկանալու, թե ինչ է կատարվում բեռի փոխանցման առումով, բայց մենք իրականում չունենք միջոցներ եվրոպական մակարդակով առաջնորդելու համար», – ասաց IFRI-ի Տենենբաումը, հավելելով, որ Գերմանիան ներկայումս ավելի լավ դիրքում է դա անելու համար։
«Ֆրանսիական ղեկավարությունը տրամաբանական է, դա տրամաբանական է՝ հաշվի առնելով մեր համեմատական կշիռը, փորձը և կարողությունները, և եվրոպական երկրները գիտակցում են դա, բայց խոսքի և գործի միջև անհամապատասխանություն կա», – ավելացրեց նա։
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Մակրոնը խոստացավ ավելի շատ պաշտպանական ծախսեր, շատ քիչ հավանական է, որ Ֆրանսիայի մասնատված Ազգային ժողովը մինչև դեկտեմբերի 31-ը կընդունի 2026 թվականի բյուջեն։
Ֆրանսիայի նախագահը նշեց, որ Ֆրանսիայի ռազմական ծախսերը հաջորդ տարի կավելանան 6.7 միլիարդ եվրոյով՝ երկրի ընդհանուր պաշտպանական ծախսերը հասցնելով ավելի քան 57.1 միլիարդ եվրոյի։ Համեմատության համար, գերմանացի օրենսդիրները այս շաբաթ կանաչ լույս տվեցին զենքի գնման համար 50 միլիարդ եվրոյի։ Գերմանիայի ռազմական ծախսերը, կանխատեսումների համաձայն, հաջորդ տարի կհասնեն ավելի քան 82 միլիարդ եվրոյի։
«Առաջիկա տարիներին Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև նոր հավասարակշռություն կլինի», – ասաց Փարիզում բնակվող երրորդ եվրոպացի դիվանագետը։
Մակրոնի 2024 թվականի արտահերթ ընտրություններից ի վեր Փարիզում գտնվող եվրոպական դեսպանատները Ֆրանսիայի քաղաքական իրավիճակին հետևում են ինչպես կաթը վառարանի վրա, հատկապես 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, որտեղ ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» ներկայումս առաջատարն է հարցումներում։ Մինչդեռ Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում նույնպես կարող են իշխանության գալ ազգայնականները, նրանց հաջորդ ընդհանուր ընտրությունները նախատեսված չեն 2029 թվականից առաջ։
Փարիզում բնակվող եվրոպացի դիվանագետները համեմատել են «Ազգային միաբանության» առաջնորդներ Մարին Լը Պենի կամ Ջորդան Բարդելայի նախագահությունը Թրամփի Սպիտակ տուն վերադարձի հետ՝ Ֆրանսիայի անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության փոփոխությունների առումով։
Մակրոնի խոստումից ընդամենը մեկ օր անց, որ Ֆրանսիան կմիանա բազմազգ ուժերին՝ Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու համար, եթե Ռուսաստանի հետ համաձայնագիր կնքվի, «Ազգային միաբանության» առաջնորդ Բարդելան վերահաստատեց իր կուսակցության դեմ լինելը ֆրանսիական զորքեր ուղարկելուն։
Մարին Լը Պենը սեպտեմբերին հաստատեց, որ կլքի ՆԱՏՕ-ի ինտեգրված հրամանատարությունը, եթե ընտրվի նախագահ։ Ֆրանսիացի երկրորդ բարձրաստիճան զինվորականը նվազեցրեց այդ խոստումի նշանակությունը՝ պնդելով, որ ֆրանսիական բարձրաստիճան զինվորականները կկարողանան համոզել իրեն հակառակը։ Այնուամենայնիվ, նա խոստովանեց, որ «Ազգային միաբանության» կողմից Ուկրաինայում զորքեր ուղարկելուց հրաժարվելը «խնդիր կդառնա» կամավորների կոալիցիայի համար։
Լը Պենը նաև խոստացավ ամբողջությամբ չեղարկել Մակրոնի առաջարկը՝ քննարկել եվրոպական երկրների հետ այն մասին, թե ինչպես կարող է Ֆրանսիայի միջուկային զսպման ուժը նպաստել դաշինքի անվտանգությանը։ Առաջնորդություն ցուցաբերելու նպատակով, Ֆրանսիայի նախագահը ներկայումս հանդիպումներ է ունենում որոշ երկրների հետ՝ քննարկելու այն դերը, որը ֆրանսիական միջուկային զենքը կարող է խաղալ Ռուսաստանին Ֆրանսիայի սահմաններից այն կողմ զսպելու համար։
Հարցին, թե արդյոք նա բաց կլինի Լեհաստանում և Գերմանիայում ֆրանսիական միջուկային զենք պահելու համար (ինչը նույնիսկ Մակրոնը չի առաջարկել), նա պատասխանեց. «Թույլ տվեք ինձ հանգիստ լինել։ Բացարձակապես ոչ, քանի որ միջուկային էներգիան պատկանում է ֆրանսիացիներին»։
Որոշ եվրոպական երկրներ ցանկանում են հնարավորինս շատ բան անել Մակրոնի հետ հիմա՝ 2027 թվականին հնարավոր կտրուկ քաղաքականության փոփոխության ակնկալիքով։
Մյուսները մտահոգված են Ֆրանսիայի քաղաքական ապագայով՝ անհանգստանալով, թե ինչպես կարող է առաջնորդության փոփոխությունը ազդել Փարիզի պարտավորությունների վրա։
Պաշտպանական քաղաքականության ոլորտում աշխատող ազդեցիկ ֆրանսիացի օրենսդիր մարմնի խոսքով՝ Լեհաստանի վերջերս սուզանավային պայմանագիրը Շվեդիային շնորհելու որոշումը մասամբ պայմանավորված էր Վարշավայում Ֆրանսիայի քաղաքական ապագայի վերաբերյալ մտահոգություններով։ «Ֆրանսիայի քաղաքական կյանքի անկայունությունը վախեցնող է։ Լեհաստանը մահու չափ վախենում է Բարդելայից», – ասաց օրենսդիրը։
Այնպիսի երկրներ, ինչպիսին է Ռումինիան, շարունակում են Ֆրանսիային համարել անվտանգության կարևորագույն մատակարար և կողջունեն ավելի շատ զորքեր՝ հեռացող ամերիկացի զինվորների համար փոխհատուցում ստանալու համար։ Սակայն հարավարևելյան Եվրոպայի երկրի պաշտոնյաները գիտեն, որ Փարիզի մասնակցությունը կարող է ժամկետանց լինել։ «Երկու տարի հետո ընտրություններ են, Մակրոնի իրավահաջորդը ավելի քիչ հակված կլինի զորքեր ունենալ Ֆրանսիայից դուրս», – ինձ ասաց նրանցից մեկը։
Անորոշության պայմաններում ֆրանսիական զինվորականները կշարունակեն փորձել ամրապնդել իրենց զինված ուժերի շարքերը և ներգրավել Շառլոտի նման երիտասարդների։
Նա դեռ որոշում է, թե արդյոք իրականում ցանկանում է միանալ, և անկախ նրանից, թե ով կընտրվի նախագահ 2027 թվականին, աշխարհաքաղաքական միջավայրը, հավանաբար, չի բարելավվի։ «Շատ կարևոր է, որ մեր սերունդը գիտակցի և իմանա, թե ինչպես ծառայել իր երկրին», – ասաց նա։
