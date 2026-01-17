Ֆրանսիան մտադիր է ռազմական բյուջեն հասցնել մինչեւ 64 միլիարդ եվրոյի

Ֆրանսիան 2027 թվականին մտադիր է իր ռազմական բյուջեն ավելացնել՝ հասցնելով մինչեւ 64 միլիարդ եվրոյի։
Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ ելույթ ունենալով երկրի հարավում գտնվող Իստրայի ռազմաբազայի զինվորականների առաջ։
«Նպատակը՝ 27 թվականին արդեն տարեկան ռազմական բյուջեն 64 միլիարդ եվրո դարձնելն է»,- հայտարարել է նախագահ Մակրոնը։
Նա հիշեցրել է, որ նման խնդիր դրվել էր մինչեւ 2030 թվականի համար։ Ներկայումս ֆրանսիական պետության ռազմական բյուջեն տարեկան կազմում է 50,5 միլիարդ եվրո։
2017 թվականին, երբ նա ընտրվեց Ֆրանսիայի նախագահ՝ Ֆրանսիայի ռազմական ծախսերը կազմում էին 32,3 միլիարդ եվրո։
