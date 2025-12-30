Տարվա սկիզբը պայթյունով. Գերմանիայի Նոր տարվա հրավառությունը և ավանդույթը վերածվում է տրավմայի. Լուսանկարներ

Բեռլինում կեսգիշերից անմիջապես հետո Նոր տարվա տոնակատարության ժամանակ Բրանդենբուրգյան դարպասների մոտ գտնվող Քվադրիգայի վերևում գտնվող երկինքը լուսավորվում է հրավառությամբ։
Շատ գերմանացիներ դեռևս սիրում են Նոր տարվա գիշերը իրենց ձեռագործ հրավառությունը կազմակերպել, բայց այդ սովորույթի նկատմամբ դիմադրությունը մեծանում է։ Մասնագետները այժմ կոչ են անում մշակութային փոփոխության, քանի որ հրավառության մասին բանավեճը հասնում է պայթյունի գագաթնակետին։
2025 թվականը մոտենում է ավարտին, և ինչպես յուրաքանչյուր Նոր տարվա գիշեր, կեսգիշերային հրավառությունը Գերմանիայում վաղեմի ավանդույթ է։
Սակայն վաղեմի ամենամյա ավանդույթը ավելի ու ավելի է արժանանում քննադատության, որը սկսվում է քաղաքային կենտրոնների ավերածություններից, մատների և ձեռքերի պայթումից և նույնիսկ մահացու դեպքերից։
Անցյալ Նոր տարվա գիշերը հրավառության կամ պատահական պայթյունների հետևանքով հինգ մարդ զոհվեց, իսկ հարյուրավորները վիրավորվեցին։
Գերմանական բժշկական ասոցիացիան, Գերմանական ակնաբուժական ընկերությունը և տարածաշրջանային բժշկական մարմինները բազմիցս զգուշացրել են, որ աչքի և ականջի վնասվածքները ամեն տարի աճում են այս ժամանակահատվածում։
Գերմանական Կարմիր Խաչը նույնպես ընդգծել է Նոր տարվա շրջանում արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների վրա գործադրվող հսկայական ճնշումը։
Ավելին, հրավառությունները և դրանց հետ կապված բարձր պայթյունները կարող են տրավմատիկ լինել կենդանիների և պատերազմ ապրած մարդկանց համար։
«Շատ տուժածների համար հրավառությունները և հրավառությունները անվնաս ավանդույթ չեն, այլ սթրեսի հսկայական աղբյուր», – բացատրում է Գերմանիայի վետերանների ասոցիացիայի դաշնային նախագահի տեղակալ Անդրեաս Էգերտը։
Մարդիկ հավաքվում են Բրանդենբուրգյան դարպասի մոտ՝ տոնելու և դիտելու Նոր տարվա տոնակատարությունների հրավառությունը Բեռլինում, 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։
Մարդիկ հավաքվում են Բրանդենբուրգյան դարպասի մոտ՝ տոնելու և դիտելու Նոր տարվա տոնակատարությունների հրավառությունը Բեռլինում, 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ AP լուսանկար։
Երբ հրավառությունը արթնացնում է հիշողություններ
Ըստ Էգերտի՝ հանկարծակի, բարձր պայթյունները կարող են վերադարձնել ռազմական տեղակայման տրավմատիկ հիշողություններ։ Հետևանքները կարող են ներառել հանկարծակի անհանգստություն, խուճապի նոպաներ, դիսոցիացիա կամ ֆիզիկական սթրեսի ախտանիշներ։
«Հատկապես տագնապալի է այն, որ այս ռեակցիաները չեն կարող վերահսկվել ըստ ցանկության: Շատ վետերանների համար Նոր տարվա գիշերը դառնում է վախի ժամանակ, այլ ոչ թե տոնակատարության», – ասել է Էգերտը։
Արդյունքը՝ շատերը նահանջում են: «Ոմանք լքում են իրենց տները, կամ նույնիսկ քաղաքը, մինչդեռ մյուսները փակվում են, ականջի պաշտպանիչներ են կրում կամ փորձում են գիշերն անցկացնել դեղորայքով», – բացատրել է Էգերտը, հավելելով, որ ճգնաժամային միջամտությունները, շտապ օգնության կանչերը և հոգեբանական ռեցիդիվները հաճախ առաջանում են այս ժամանակահատվածում։
Սակայն բեռը միայն վետերանների վրա չէ. ընտանիքներն ու հարազատները նույնպես տուժում են, «քանի որ նրանք հաճախ ստիպված են լինում հաղթահարել այն, ինչի մասին շրջապատողները չեն հաշվի առնում»։
Էգերտը պնդում է, որ փոփոխությունը անհրաժեշտ է մի քանի մակարդակներում: Սոցիալական առումով սա նշանակում է իրազեկվածության բարձրացում և մարդկանց հասկացնել, որ հոգեկան հիվանդությունը թուլություն չէ, և որ որոշակի գրգռիչներ իրական հետևանքներ ունեն։ Այն նաև կոչ է անում լուրջ քաղաքական քննարկման՝ մասնավոր հրավառության ցուցադրությունների սահմանափակումների վերաբերյալ՝ ժամանակի կամ վայրի առումով։
Կառուցվածքային առումով, տուժածների և նրանց ընտանիքների համար անհրաժեշտ են հուսալի, հեշտությամբ հասանելի աջակցության ծառայություններ, այդ թվում՝ ավանդական թերապիայի ժամերից դուրս։ Անհրաժեշտ է նաև մշակութային հեռանկարի փոփոխություն, ասաց Էգերտը։
«Մենք պետք է հրաժարվենք «դա անելը նորմալ է» հարցից և անցնենք այն հարցի, թե որքան ուշադրություն է հոգատար հասարակությունը պատրաստ ցուցաբերել։ Մեր մտահոգությունը հստակ է. խոսքը հրավառության ուղղակի արգելքի մասին չէ, այլ հարգանքի, պատասխանատվության և նրանց պաշտպանության մասին, ովքեր արդեն բավականաչափ շատ են դիմացել»։
Շատ մարդիկ, ովքեր Ուկրաինայից, Սիրիայից, Աֆղանստանից կամ այլ պատերազմական գոտիներից փախել են Գերմանիա, նույնպես տուժել են։ Նրանք Նոր տարվա գիշերվա հրավառությունը համարում են ռումբերի և հրետակոծությունների հիշեցնող։ Մասամբ այս պատճառներով այս տարի կրկին կոչ արվեց արգելել հրավառությունը։
Բեռլինի ոստիկանական միության կողմից ներկայացված «Հրավառության ազգային արգելք, հիմա» խնդրագիրը ստորագրել է ավելի քան 2.4 միլիոն մարդ։
Հրավառության արգելքի շուրջ բանավեճ
Ipsos-ի ուսումնասիրության համաձայն՝ ամբողջ երկրում գերմանացիների մոտ 69%-ը Նոր տարվա գիշերվա հրավառությունը համարում է տոնակատարությունների անբաժանելի մաս, մինչդեռ բնակչության մի մասը կողմ է սահմանափակումներին կամ լիակատար արգելքներին։
Այնուամենայնիվ, Բեռլինի հանրային հեռարձակող RBB-ի կողմից պատվիրված հարցումը ցույց է տալիս, որ բեռլինցիների մոտավորապես երեք քառորդը կցանկանային արգելել մասնավոր Նոր տարվա գիշերվա հրավառությունը։ Միայն հինգից մեկն է դեմ։
Անցյալ տարի Բեռլինում Նոր տարվա գիշերը վիրավորվել է առնվազն 15 ոստիկան, որոնցից մի քանիսը անմիջապես հրավառությունից են։
Ոստիկանության հաղորդագրությունները ցույց են տալիս, որ ձերբակալվել է մոտ 390 մարդ։ Ավանդական հրավառություններից բացի, մայրաքաղաքում լուրջ վնասվածքների և վնասների հիմնական պատճառը այսպես կոչված «հրավառության արկերն» են եղել։
Այս անօրինական պայթուցիկ սարքերը թույլատրված չեն մասնավոր օգտագործման համար, քանի որ դրանք պայթում են շատ ավելի հզոր, քան սովորական հրավառությունը և կարող են վնասվածքներ պատճառել երեխաներին, վնասել մեքենաները և շենքերը, և նույնիսկ անմարդաբնակ դարձնել տները։
Կարգավորումը տեսանելի՞ է
Գերմանական dpa լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Բեռլինի քաղաքապետ Կայ Վեգեները նշել է, որ «յուրաքանչյուր ոք, ով անկարգություններ է առաջացնում և քրեական հանցագործություններ է կատարում, խստորեն կպատժվի օրենքի համաձայն»։
«Մեզ համար կարևոր է, որ բոլորը կարողանան ուրախ տոնել և վայելել իրենց կյանքը։ Սակայն, եթե հանցագործություններ տեղի ունենան, ոստիկանությունը կգործի վճռականորեն և վճռականորեն, ինչպես դա արել է նախորդ տարիներին», – ասել է նա։
Դեկտեմբերին Ներքին գործերի դաշնային նախարարությունը հայտարարել է, որ ուսումնասիրում է Ամանորի գիշերվա մասնավոր հրավառության վրա ավելի խիստ կանոնակարգեր սահմանելու ուղիներ, օրինակ՝ «Պայթուցիկ նյութերի մասին» օրենքում կամ դրան առնչվող որոշումներում փոփոխությունների միջոցով։ Սակայն հրավառության համազգային արգելքի մասին որոշում դեռևս չի կայացվել։
Այն փաստը, որ կառավարությունը դեռևս չի կիրառել հրավառության համազգային արգելք, Գերմանացի վետերանների ասոցիացիայի կարծիքով «հիասթափեցնող է, բայց, ցավոք, զարմանալի չէ»։
Էգերտը հավելել է, որ տարեկան քննարկումները հիասթափեցնում են իրեն։ «Նոր տարվա գիշերից կարճ ժամանակ առաջ սկսվում են միջնորդություններ և կոչեր, կա հանրային ուշադրություն և մտահոգության արտահայտություններ, միայն թե ամեն ինչ կրկին մարում է առանց որևէ կոնկրետ հետևանքի», – ասել է նա։
Սա շատ վետերանների մոտ այն զգացողությունն է թողնում, որ իրենց պայքարը ճանաչվում է, բայց լուրջ չի ընդունվում, եզրափակեց Էգերտը։
Բաց մի թողեք
Տոկաևը մերժում է Նազարբաևի միջնորդությունն ու Պուտինի դեմ քարոզչական «հակագրոհ է կազմակերպում»
Թրամփը սպառնացել է Իրանին ավելի շատ հարվածներ հասցնել, եթե երկիրը վերսկսի իր միջուկային ծրագիրը
ԱԺ ընտրությունների կարող է գնալ իշխանության ծրագրի և «գրավիչ անորոշության» միջև հանրային երկփեղկվածությամբ