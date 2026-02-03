Գերմանիան դեմ է Ռուսաստանի հետ ուղիղ բանակցություններին՝ Պուտինի «առավելագույն ​​պահանջների» պատճառով

Մինչ Փարիզը և Հռոմը պնդում են Մոսկվայի հետ դիվանագիտական ուղիների վերաբացման վրա, Բեռլինը հակառակ դիրքորոշում է ընդունում։
Գերմանիայի կառավարությունը վերահաստատել է իր դեմ լինելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ դիվանագիտական ուղիների վերաբացմանը՝ որպես Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու բանակցությունների մաս, մի գաղափար, որը մեծ արձագանք է գտել Ֆրանսիայի և Իտալիայի առաջնորդների կողմից հաստատվելուց հետո։
«Մենք աջակցում ենք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ուղիղ բանակցություններին ամենաբարձր մակարդակով, քանի որ առանց Ուկրաինայի մասնակցության արդար և կայուն խաղաղություն չի կարող լինել», – Euronews-ին ասել է Գերմանիայի Դաշնային արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։
«Ցավոք, մենք մինչ այժմ որևէ փոփոխություն չենք տեսել Ռուսաստանի դիրքորոշման մեջ. Ռուսաստանը շարունակում է կրկնել մաքսիմալիստական պահանջները և չի ցուցաբերում բանակցությունների իրական պատրաստակամություն, քանի որ շարունակում է իր դաժան հարձակումները Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների և այլ քաղաքացիական թիրախների վրա»։
Անցյալ շաբաթ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը հայտարարել էր, որ «սկեպտիկորեն» է վերաբերվում Կրեմլի հետ վերամիավորման հեռանկարին՝ մատնանշելով Ուկրաինայում անվերապահ հրադադար հաստատելուց նրա շարունակական հրաժարումը, որը եվրոպացիների վաղուց պահանջն է։
«Մենք ստիպված կլինենք պահպանել մեր ճնշումն ու պատժամիջոցները և ուժեղացնել դրանք, որտեղ հնարավոր է», – ասաց Մերցը՝ նշելով, որ Եվրամիությունն արդեն կապի մեջ է Կիևի և Վաշինգտոնի հետ՝ իր միասնական դիրքորոշումը փոխանցելու համար։
«Մոսկվան պետք է պատրաստ լինի դադարեցնել պատերազմը։ Եթե Մոսկվան դա չանի, այս պատերազմի համար վճարվող գինը, այդ թվում՝ տնտեսական գինը, կաճի շաբաթ առ շաբաթ և ամիս առ ամիս։ Ցավոք, սա այն իրավիճակն է, որում մենք գտնվում ենք այսօր», – հավելեց նա։
Այս մեկնաբանությունները Գերմանիային՝ Եվրամիության ամենամեծ անդամ պետությանը, ուղղակիորեն հակասության մեջ են դրել Ֆրանսիայի հետ։ Անցյալ ամիս՝ «Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպումը հյուրընկալելուց հետո, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց, որ Պուտինի հետ երկխոսությունը, որը մեծ մասամբ ընդհատվել էր 2022 թվականի փետրվարից, պետք է սկսվի «հնարավորինս շուտ»։
Այնուհետև Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հավանություն տվեց Մակրոնի դիրքորոշմանը։
«Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ Եվրոպան խոսի նաև Ռուսաստանի հետ», – ասաց Մելոնին։ «Եթե Եվրոպան որոշի մասնակցել բանակցությունների այս փուլին՝ խոսելով միայն երկու կողմերից մեկի հետ, վախենում եմ, որ վերջիվերջո դրա դրական ներդրումը սահմանափակ կլինի»։
Եվրոպական հանձնաժողովը խոստովանեց, որ «որոշ պահի» կարող են տեղի ունենալ ուղիղ բանակցություններ, սակայն հանձնաժողովի անդամ Բարձրագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հետագայում արտահայտեց իր դեմ դիրքորոշումը՝ կոչ անելով Ռուսաստանին «լուրջ» լինել և զիջումներ անել որպես առաջին քայլ։
«Մենք աշխատում ենք Ռուսաստանի վրա ավելի մեծ ճնշում գործադրելու վրա, որպեսզի նրանք բանակցությունների ձևացումից անցնեն իրականում բանակցությունների», – ասաց Կալասը։
Քանի որ խաղաղության բանակցությունները զարգանում են, և անվտանգության երաշխիքները հստակեցվում են, եվրոպական մայրաքաղաքները քննադատաբար են նայում իրենց դերին այս գործընթացում, որի արդյունքը, եթե երբևէ լինի, պատրաստ է վերաիմաստավորել մայրցամաքի անվտանգության ճարտարապետությունը գալիք սերունդների համար։
Ոմանց համար Ռուսաստանի անդադար ռմբակոծությունների արշավը, որը Ուկրաինան ընկղմում է զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում էլեկտրաէներգիայի խափանման մեջ, բավարար պատճառ է Պուտինին հեռու պահելու համար։
«Քանի դեռ Ռուսաստանը չի փոխել իր գործողություններն ու նպատակները Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիայում, հնարավոր չէ բանակցություններ վարել Ռուսաստանի հետ, և ոչ էլ պետք է առաջարկենք նրան մեկուսացումից դուրս գալու ելք», – Euronews-ին ասել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
«Մենք չպետք է կրկնենք այն սխալները, որոնք թույլ են տրվել բազմիցս՝ վերականգնելով հարաբերությունները, երբ Ռուսաստանը չի փոխել իր ուղղությունը»։
Մյուսների համար, սակայն, եվրոպացիները պետք է իրենք վերցնեն հեռախոսը՝ խուսափելու Սպիտակ տնից կախվածությունից, որն այսօր Մոսկվայի հետ գլխավոր միջնորդն է։
«ԵՄ-ն պետք է քննարկի Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի վերաբերյալ ապագա խաղաղ բանակցությունների համար հատուկ դեսպանորդ նշանակելու հարցը», – Euronews-ին ասել է Չեխիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ «Չնայած բանակցությունները ներկայումս վարում են ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը և Ուկրաինան, իմաստ ունի մտածել երկարաժամկետ հեռանկարում Եվրոպայի դերի մասին՝ համապատասխան մասնակից մնալու համար»։
Քաղաքական բանավեճի զարգացմանը զուգընթաց, Բրյուսելը պատրաստում է Ռուսաստանի դեմ էկոպատժամիջոցների նոր փաթեթ, որը նախատեսվում է հրապարակել առաջիկա օրերին, որպեսզի այն կարողանա հաստատվել մինչև փետրվարի 24-ին լիարժեք ներխուժման չորրորդ տարեդարձը։
