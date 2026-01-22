Ձերբակալություններ Բեռլինում և Բրանդենբուրգում, ոստիկանությունը թիրախավորում է ռուսամետ ցանցերը

Բրանդենբուրգում ձերբակալվել է երկու տղամարդ։ Գերմանիայի իշխանությունները բազմիցս զգուշացրել են գործակալների մասին, որոնք ենթադրաբար առցանց են հավաքագրվել՝ կարևոր արդյունաբերական և ռազմական օբյեկտների լուսանկարման նման առաջադրանքներ կատարելու համար։
Չորեքշաբթի օրը Բեռլինում ձերբակալվել է գերմանա-ուկրաինացի մի կին, որը կասկածվում է Ռուսաստանի օգտին լրտեսություն կատարելու, այդ թվում՝ Ուկրաինային ռազմական օգնության վերաբերյալ տեղեկատվություն փոխանցելու մեջ, հայտնել են դատախազները։
Կասկածյալը, որի անունը մասամբ հայտնի է որպես Իլոնա Վ., ենթադրաբար 2023 թվականի նոյեմբերից կամ ավելի վաղ հետախուզական կապեր է պահպանել Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատան հետ, ասվում է դատախազների հայտարարության մեջ։
Իլոնա Վ.-ն «հավաքել է բարձր մակարդակի քաղաքական միջոցառումների մասնակիցների մասին տեղեկություններ և հավաքել է զենքի արդյունաբերության օբյեկտների, անօդաչու թռչող սարքերի փորձարկումների և անօդաչու թռչող սարքերի Ուկրաինա մատակարարման պլանների վերաբերյալ», – ասել են դատախազները։
Նա նաև ենթադրաբար օգտագործել է անձնական ծանոթներին, որոնք նախկինում աշխատել են Գերմանիայի պաշտպանական արդյունաբերության մեջ՝ ռուսական հետախուզության համար տեղեկատվություն հավաքելու համար։
Դատախազները հայտնել են, որ նա օգնել է իր ռուս օգնականին կեղծ ինքնություն օգտագործել՝ Բեռլինում քաղաքական միջոցառումներին մասնակցելու և օգտակար կապեր հաստատելու համար։
Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատունը չորեքշաբթի օրը անմիջապես չի արձագանքել AFP-ի հարցումներին։
Դատախազների տվյալներով՝ ևս երկու անանուն կասկածյալներ ազատության մեջ են։ Չորեքշաբթի առավոտյան ոստիկանությունը խուզարկել է Իլոնա Վ.-ի և մյուս երկու կասկածյալների տները։
Ձերբակալությունը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Գերմանիան և Եվրոպայի այլ կառավարություններ բարձր զգոնության մեջ են ռուսական լրտեսության, անօդաչու թռչող սարքերի հսկողության և դիվերսիոն գործողությունների, ինչպիսիք են կիբեռհարձակումները և ապատեղեկատվական արշավները, կասկածելի դեպքերի պատճառով։
Մոսկվան բազմիցս հերքել է այդ մեղադրանքները և փոխարենը մեղադրել Արևմուտքին Ռուսաստանը թուլացնելու և ոչնչացնելու փորձերի մեջ։
Գերմանիայի իշխանությունների կողմից ռուս լրտեսների կասկածելի գործողությունները արմատախիլ անելու ուղղությամբ աճել են 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո։
Գերմանիան Ուկրաինային ռազմական օգնության հիմնական մատակարարն է և այն եվրոպական ՆԱՏՕ-ի այն ուժերից է, որոնք կտրուկ ավելացնում են պաշտպանության ծախսերը՝ Ռուսաստանին զսպելու համար։
Մարդիկ դուրս են գալիս Դոնեցկում «Միացյալ Ռուսաստան» կուսակցության պաստառով զարդարված ստորգետնյա անցումից, 2023 թվականի սեպտեմբերի 7
Երկիրը նաև ՆԱՏՕ-ի ուժերի համար Եվրոպայում հիմնական լոգիստիկ կենտրոն է։
Գերմանիայի իշխանությունները բազմիցս զգուշացրել են գործակալների մասին, որոնք ենթադրաբար առցանց են հավաքագրվել՝ կարևոր արդյունաբերական և ռազմական օբյեկտների լուսանկարահանման նման առաջադրանքներ կատարելու համար։
Ավելի քան 14,000 եվրո՝ ռուսամետ աշխարհազորայիններին
Նաև չորեքշաբթի օրը գերմանական ոստիկանությունը ձերբակալել է երկու տղամարդու՝ մեկ ռուսի և մեկ Գերմանիայի քաղաքացու, որոնք ենթադրաբար գումար և սարքավորումներ են փոխանցել Ուկրաինայի արևելքում կռվող ռուսամետ անջատողական աշխարհազորայիններին։
Մեղադրյալներից մեկը՝ Սուրեն Ա.-ն, մեղադրվում է աշխարհազորայիններին ավելի քան 14,000 եվրո արժողությամբ միավորման միջոցներ փոխանցելու և տեղափոխությունը ֆինանսավորելու մեջ։
Երկրորդը՝ Ֆալկո Հ.-ն, ասում են, որ մի քանի անգամ մեկնել է Դոնբաս, բանակցություններ է վարել այնտեղի խմբերի ներկայացուցիչների հետ, համակարգել է առաքումները և օգնել է ապրանքների բաշխմանը տեղում։
Երկու տղամարդիկ հինգշաբթի օրը պետք է ներկայանան Դաշնային դատարանի քննիչ դատավորի մոտ, որը կորոշի, թե արդյոք նրանք պետք է կալանքի տակ մնան։
Եվրոպոլը հայտարարում է, որ ոստիկանությունը առգրավել է 1000 տոննա քիմիական նյութեր՝ թմրանյութերի «ամենամեծ» առգրավման շրջանակներում։
Եվրոպական ոստիկանությունը չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ «ամենամեծ գործողության» շրջանակներում բացահայտել է մի քանի երկրներում գործող սինթետիկ թմրանյութերի խոշոր ցանց՝ «մեծ հարված» հասցնելով կազմակերպված հանցավորությանը։
Իշխանությունները ապամոնտաժել են 24 արդյունաբերական մասշտաբի լաբորատորիա և առգրավել մոտ 1000 տոննա քիմիական նյութեր, որոնք օգտագործվում են փողոցային թմրանյութեր, ինչպիսիք են MDMA-ն, ամֆետամինը և մեթամֆետամինը պատրաստելու համար։
«Ես այս բիզնեսով զբաղվում եմ որոշ ժամանակ։ Սա, անկասկած, սինթետիկ թմրանյութերի արտադրության և տարածման դեմ մեր կողմից իրականացված ամենամեծ գործողությունն է», – AFP լրատվական գործակալությանը ասել է Եվրոպոլի Եվրոպական լուրջ կազմակերպված հանցագործությունների կենտրոնի ղեկավար Էնդի Կրագը։
«Կարծում եմ, որ սա իսկապես մեծ հարված է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրավված կազմակերպված հանցավոր խմբերին, մասնավորապես՝ սինթետիկ թմրանյութերի»։
Մեկ տարի տևած գործողությանը մասնակցել են Բելգիայի, Չեխիայի, Գերմանիայի, Նիդեռլանդների, Լեհաստանի և Իսպանիայի ոստիկաններ։
Կրաագն ասել է, որ ձերբակալվել է ավելի քան 85 մարդ, այդ թվում՝ երկու ենթադրյալ հանցախմբի ղեկավարները, որոնք երկուսն էլ Լեհաստանից են։
Կասկածներ առաջացել են դեռևս 2024 թվականին, երբ Լեհաստանի ոստիկանությունը նկատել է Չինաստանից և Հնդկաստանից մեծ քանակությամբ օրինական քիմիական նյութեր ներմուծող ցանց։
Հետագայում հետաքննությունները ցույց են տվել, որ այդ քիմիական նյութերը վերափաթեթավորվում, սխալ պիտակավորվում և վերաբաշխվում էին ամբողջ Եվրամիությունում սինթետիկ թմրանյութեր արտադրող լաբորատորիաներին։
Ձերբակալվածների մեծ մասը Լեհաստանից էին, սակայն ենթադրվում է, որ հանցավոր գործողություններին ներգրավված են եղել նաև Բելգիայի և Նիդեռլանդների քաղաքացիներ։
Կրաագն ասել է, որ գործողությունը «մատակարարման շղթայի ռազմավարության» մի մասն էր՝ սինթետիկ թմրանյութերի արդյունաբերությունը դրա աղբյուրից խեղդելու համար։
«Այս հանցավոր խմբերը այլևս չունեն իրենց մատակարարումը», – ասել է նա։
Այս թմրանյութերի օգտագործման հետ կապված առողջական ռիսկերից բացի, Կրագը մատնանշել է այս հանցավոր ոլորտում բռնության, կոռուպցիայի և փողերի լվացման հետ կապված խնդիրները։
Նա նշեց, որ սինթետիկ թմրանյութերի արտադրությունը նաև վնասակար ազդեցություն ունի շրջակա միջավայրի վրա։
Իշխանությունները առգրավել են ավելի քան 120,000 լիտր թունավոր քիմիական թափոններ, որոնք հանցագործները սովորաբար թափում են ցամաքում կամ առվակներում։
«Այսօր դա շահույթ է հանցագործների համար։ Վաղը՝ աղտոտում», – ասաց Կրագը։
ԵՄ ոստիկանական գործակալության՝ Եվրոպոլի կողմից չորեքշաբթի օրը հայտարարված հաջող գործողությունից հետո ոստիկանությունն այլ թիրախներ էլ ունի։
«Սա ամենամեծ բաշխիչներից մեկն է։ Բայց դա միակը չէ։ Այնպես որ, մենք դեռ փնտրում ենք», – զգուշացրեց Կրագը։
