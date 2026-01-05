Դեսպան Տիգրան Մկրտչյանն ընդունել է ճանաչողական այցով Հունաստանում գտնվող հայաստանցի ուսանողներին. Լուսանկարներ

Հունվարի 5-ին Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանն ընդունել է Երևանի պետական համալսարանի Ուսանողական գիտական ընկերության ներկայացուցիչներին՝ ԵՊՀ ՈւԳԸ նախագահ Սիրանուշ Բաղումյանի գլխավորությամբ։
Ինչպես հայտնել է դեսպանությունը, դեսպան Մկրտչյանը Հունաստանում ճանաչողական այցով գտնվող հայաստանցի ուսանողներին ներկայացրել է դեսպանության գործունեության հիմնական ուղղությունները։ Մասնավորապես դեսպանը մանրամասնել է Հայաստանի և Հունաստանի միջև մշակույթի և կրթական ոլորտներում առկա փոխգործակցությունը, տարբեր ԲՈՒՀ-երի միջեւ գործող և հեռանկարային համագործակցության ծրագրերը։
Քննարկվել են նաև երկու երկրների ԲՈւՀ-երի համագործակցության համատեքստում երիտասարդական կառույցների միջև շփումների հաստատման, փորձի փոխանակման և փոխադարձ այցելությունների կազմակերպման հնարավորությունները։
Դեսպանը ներկայացրել է դեսպանության և Հունաստանում հայկական համայնքային կառույցների միջև առկա համագործակցության առանձնահատկությունները։
Բաց մի թողեք
ՀՀ ժողովրդական արտիստ Նորայր Մեհրաբյանը 85 տարեկան է. Լուսանկար
SpaceX-ը 2026 թվականին իջեցնելու է Starlink-ի հազարավոր արբանյակներ՝ բախումների աճի պատճառով
Երբ կմեկնարկեն դասերը դպրոցներում