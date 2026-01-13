14/01/2026

Գրենլանդիան վաճառքի ենթակա չէ, կղզին չի ցանկանում դառնալ ԱՄՆ-ի մաս. Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսեն

Գրենլանդիան չի ցանկանում ԱՄՆ-ի մաս կազմել, կղզին ձգտում է մնալ Դանիայի կազմում և խաղաղ համագործակցություն զարգացնել ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ։

Այս մասին Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Գրենլանդիայի վարչապետ Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսենը։

«Մեր նպատակն ու ցանկությունը խաղաղ երկխոսությունն է՝ ուղղված համագործակցությանը, միջազգային իրավունքին և սեփական տարածքի նկատմամբ մեր իրավունքին»,- ասել է Յենս-Ֆրեդերիկ Նիլսենը։

Նրա խոսքով՝ այս դիրքորոշումը Գրենլանդիայի իշխանությունները ներկայացրել են առաջին իսկ օրից։

«Գրենլանդիան վաճառքի ենթակա չէ։ Մենք համագործակցություն ենք ուզում, դաշինք ենք ուզում, և հենց դրա վրա է հիմնված մեր դիրքորոշումը»,- հավելել է նա։

