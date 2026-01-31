Գրենլանդիայի գրավման Թրամփի հավակնությունները «զարթոնքի կոչ» են Եվրոպայի համար, ասում է Նիդեռլանդների ընտրված վարչապետը:
Կենտրոնամետ D66 կուսակցության առաջնորդ Ռոբ Ջեթենը շեշտել է անվտանգությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար ավելի ուժեղ եվրոպական համագործակցության անհրաժեշտությունը, այլ ոչ թե կենտրոնանալ Միացյալ Նահանգների վրա։
Նիդեռլանդների հաջորդ վարչապետ դառնալու հավանական քաղաքական առաջնորդը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Գրենլանդիայի նկատմամբ տարածքային հավակնությունների վերաբերյալ մտահոգությունները «զարթոնքի կոչ» են Եվրոպայի համար։
Կենտրոնամետ D66 կուսակցության առաջնորդ Ռոբ Ջեթենը շեշտել է անվտանգությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար ավելի ուժեղ եվրոպական համագործակցության անհրաժեշտությունը, այլ ոչ թե կենտրոնանալ Միացյալ Նահանգների վրա։
«Մենք կարող ենք շարունակել խոսել և բողոքել ԱՄՆ-ից, բայց փոխարենը մենք պետք է համոզվենք, որ եվրոպական համագործակցությունն ամրապնդվում է, որ մենք կարող ենք երաշխավորել անվտանգությունն ու բարգավաճումը մեր սեփական քաղաքացիների համար», – ասել է նա Associated Press լրատվական գործակալությանը։
Պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ջեթենը առաջին բաներից մեկը կանի՝ «խոսել Եվրոպայում իմ գործընկերների հետ՝ տեսնելու, թե ինչ դեր կարող են կրկին խաղալ հոլանդացիները եվրոպական համագործակցությունն ամրապնդելու գործում», – ասել է նա։
Այնուամենայնիվ, Ջեթենը շեշտեց, որ ինքը նաև կփորձի խորացնել համագործակցությունը Վաշինգտոնի հետ, «հիմնականում անվտանգության, Ուկրաինայի պատերազմի թեմաներով, բայց նաև տնտեսական մակարդակով, քանի որ Նիդեռլանդների տնտեսությունը և ամերիկյան տնտեսությունը շատ սերտորեն կապված են միմյանց հետ»։
Թրամփը բազմիցս պնդել է, որ ԱՄՆ-ին անհրաժեշտ է Գրենլանդիան՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ Դանիայի ինքնավար տարածքը, Ռուսաստանի և Չինաստանի սպառնալիքներին դիմակայելու համար։
Անցյալ շաբաթ նա չեղարկեց այն մաքսատուրքերը, որոնք սպառնացել էր սահմանել ութ եվրոպական երկրների, այդ թվում՝ Նիդեռլանդների, նկատմամբ՝ ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիայի վերահսկողությունը հաստատելու համար։
Ջեթենը լրատվամիջոցների հետ զրույցում էր այն բանից հետո, երբ նա և երեք ամիս առաջ կայացած ընտրություններից հետո փոքրամասնության կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար նախատեսված երկու այլ կուսակցությունների առաջնորդները ուրբաթ օրը ներկայացրին քաղաքականության նախագիծ՝ իրենց առաջիկա չորս տարվա ծրագրերով։
Պլանը ներառում է միլիարդավոր դոլարներ ծախսել հոլանդական զինված ուժերի վրա և Կիևին շարունակական աջակցություն Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժման գործում։
«Ուկրաինայում պայքարը ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության մասին է», – ասվում է «Աշխատանքի անցնելը» վերնագրով քաղաքականության փաստաթղթում։
«Այսպիսով, մենք շարունակում ենք մեր սեփական բազմամյա ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը և կշարունակենք պնդել սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործման օգտին», – ասվում է մանիֆեստում։
Ջեթենի կոալիցիան խորհրդարանի ստորին պալատի 150 տեղերից զբաղեցնում է ընդամենը 66-ը, ուստի այն ստիպված կլինի աջակցություն հավաքել բաժանված քաղաքական սպեկտրից՝ յուրաքանչյուր նոր օրենքի համար, որը փորձում է ընդունել։ Ստորին պալատում կա 16 կուսակցություն և դաշինք։
«Մեր առջև դրված խնդիրը հսկայական է, բայց Նիդեռլանդները մեծ է դարձել համագործակցության միջոցով», – ասաց Ջեթենը: «Մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ առաջընթացը չի ձեռք բերվում միայնակ, այլ ստեղծվում է միասին»։
Կոալիցիան կազմված է Ջեթենի D66-ից՝ ևս երկու աջակողմյան կուսակցություններից՝ Քրիստոնեա-դեմոկրատներից և Ազատության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցությունից։
Ջեթենը կոալիցիոն բանակցությունների ղեկավարն է եղել այն բանից հետո, երբ իր կուսակցությունը նեղ հաղթանակ տարավ հոկտեմբերի վերջին կայացած ընտրություններում։
38-ամյա վարչապետը կդառնա Նիդեռլանդների ամենաերիտասարդ և առաջին բացահայտ համասեռամոլ վարչապետը, երբ նա և իր նոր կաբինետի նախարարները երդվեն թագավոր Վիլեմ-Ալեքսանդրի կողմից, հավանաբար փետրվարի վերջին։
Ջեսի Քլավերը, կենտրոնական ձախակողմյան Կանաչ ձախ-աշխատավորական կուսակցության առաջնորդը, որը զբաղեցնում է ստորին պալատի 150 տեղերից 20-ը, փոքրամասնության կոալիցիան անվանել է «ռիսկային փորձ», սակայն վերջերս ասել է, որ կվարի «պատասխանատու ընդդիմության» քաղաքականություն և նոր կառավարության հետ կկնքի համաձայնություններ «ոչ թե մեզ համար, այլ Նիդեռլանդներին առաջ շարժվելու համար»։
Պիտեր Դեջոնգ/Հեղինակային իրավունք 2024 The AP: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Այնուամենայնիվ, Քլավերը զգուշացրել է նորընտիր վարչակազմերին, որ եթե «նրանք ցանկանում են մեր աջակցությունը, ապա ծրագրերը պետք է լինեն ավելի սոցիալական և ավելի կանաչ»։
Հոկտեմբերի 29-ի ընտրություններում երկրորդ տեղը զբաղեցնող ծայրահեղ աջ «Ազատության կուսակցությունը»՝ վետերան հակաիսլամական օրենսդիր Գերտ Վիլդերսի գլխավորությամբ, խոստացել է չաջակցել կոալիցիային։
Այս ամսվա սկզբին Վիլդերսը տեսավ իր ընտրյալ յոթ օրենսդիրների, որոնք դժգոհ էին կուսակցության իր ավտորիտար ղեկավարությունից, որոնք անջատվեցին՝ խորհրդարանում նոր դաշինք կազմելու համար։
Բաց մի թողեք
Մարկ Ռուտտեն պետք է դադարի լինել «ամերիկյան գործակալ» և միավորի ՆԱՏՕ-ն. Շառլ Միշել. Տեսանյութ
Ղրիմի, Դոնբասի և Նովոռուսիայի ժողովուրդները կարո՞ղ են իրացնել ազատ ինքնորոշման իրավունքը
Արտակարգ իրավիճակ Երևանում, ինչ է անում Տիգրան Ավինյանը. Լուսանկար