Թրամփը դադարեցնում է եվրոպական մաքսատուրքերը Գրենլանդիայի «շրջանակային» համաձայնագրի համաձայնեցումից հետո

Հայտարարությունը հրապարակվել է Թրամփի Դավոսում ունեցած ելույթից մի քանի ժամ անց, որտեղ նա կրկնեց, որ ԱՄՆ-ն Գրենլանդիայի կարիքն ունի ազգային և համաշխարհային անվտանգության համար, և ասաց, որ ՆԱՏՕ-ի անդամները կարող են համաձայնվել ԱՄՆ վերահսկողությանը, և «մենք շատ շնորհակալ կլինենք»։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չորեքշաբթի երեկոյան հայտարարեց, որ չի կիրառի մաքսատուրքեր ութ եվրոպական երկրների նկատմամբ, որոնք նախատեսված է ուժի մեջ մտնել փետրվարի 1-ին՝ հղում անելով Դավոսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի հետ Գրենլանդիայի վերաբերյալ բանակցությունների առաջընթացին։
Թրամփն ասաց, որ երկու առաջնորդները հասել են «Գրենլանդիայի վերաբերյալ ապագա համաձայնագրի շրջանակին» այն քննարկումների ընթացքում, որոնք նա անվանել է արդյունավետ, և հայտարարեց, որ հնարավոր համաձայնագիրը օգուտ կբերի ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամներին։
«Այս փոխըմբռնման հիման վրա ես չեմ կիրառի այն մաքսատուրքերը, որոնք նախատեսված էր ուժի մեջ մտնել փետրվարի 1-ին», – գրել է Թրամփը Truth Social-ում։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումից մի քանի օր առաջ հայտարարված մաքսատուրքերը պետք է սկսվեին 10%-ից Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Դանիայից, Շվեդիայից, Նորվեգիայից, Նիդեռլանդներից և ութերորդ երկրից ներմուծվող ապրանքների վրա, իսկ մինչև հունիսը դրույքաչափերը կբարձրանային մինչև 25%։
Թրամփը պահանջել էր, որ տուրքերը մնան ուժի մեջ մինչև եվրոպական երկրները չաջակցեն ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիայի Դանիայից ձեռքբերմանը։
Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆը և այլ պաշտոնյաներ կվարեն բանակցությունները՝ անմիջապես իրեն հաշվետու լինելով։
Հայտարարությունը հրապարակվել է Թրամփի Դավոսում ունեցած ելույթից մի քանի ժամ անց, որտեղ կրկնվել է, որ ԱՄՆ-ն Գրենլանդիայի կարիքն ունի ազգային և համաշխարհային անվտանգության համար, և ՆԱՏՕ-ի անդամներին ասել է, որ նրանք կարող են համաձայնվել ԱՄՆ վերահսկողությանը, և «մենք շատ շնորհակալ կլինենք»։
Թրամփը նաև բացառել է ԱՄՆ-ի կողմից Արկտիկական կղզու վերահսկողությունը ստանձնելու համար ուժի կիրառման հնարավորությունը։
Ռուտտեն չորեքշաբթի օրը Դավոսում ունեցած իր ելույթի ժամանակ կոչ էր արել «մտածված դիվանագիտության», ընդունելով դաշինքի ներսում առկա լարվածությունը, միաժամանակ արտահայտելով Գրենլանդիայի հարցի լուծումներ գտնելու հանձնառությունը։
Այս շաբաթվա սկզբին Թրամփը հրապարակել էր Ռուտտեի անձնական հաղորդագրությունը, որում խոստացել էր աշխատել կարգավորման ուղղությամբ։
Մաքսատուրքերի սպառնալիքները հանգեցրել էին հինգշաբթի օրը նախատեսված ԵՄ արտակարգ նիստերի և պատասխան միջոցառումների քննարկումների։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կողմ էր արտահայտվել ԵՄ-ի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքի ակտիվացմանը, մինչդեռ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը զգուշացրել էր, որ դաշինքի պատասխանը կլինի «անզիջում, միասնական և համաչափ»։
Թրամփի Գրենլանդիայի քարոզարշավը տասնամյակների ընթացքում Վաշինգտոնի և նրա եվրոպացի դաշնակիցների միջև առաջացրել է ամենախորը պառակտումը։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը 2026 թվականին աշխարհում մարդասիրական աջակցության համար կհատկացնի 1.9 միլիարդ եվրո
Թվերով. Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը կիսով չափ բաժանեց ԵՄ խորհրդարանը
Նորվեգիան չի մասնակցի Դոնալդ Թրամփի «Խաղաղության խորհրդին», հայտարարում է վարչապետի գրասենյակը