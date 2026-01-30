Գրենլանդիայի քաղաքապետը նախազգուշացում է տարածել՝ գերմանացի կատակերգուի ԱՄՆ դրոշը բարձրացնելու հնարքից հետո

Գրենլանդիայի՝ Դանիայի ինքնավար տարածքի նկատմամբ Թրամփի երկարատև տարածքային նկրտումները 1949 թվականին ՆԱՏՕ-ի կազմավորումից ի վեր ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ ամենալուրջ ճգնաժամն են առաջացրել։
Գրենլանդիայի մայրաքաղաքի քաղաքապետը հինգշաբթի օրը կոչ է արել լրատվամիջոցների մասնագետներին և բովանդակության ստեղծողներին պատասխանատու գործել՝ գերմանացի կատակերգուի կողմից ԱՄՆ դրոշը բարձրացնելու անհաջող փորձից հետո։
41-ամյա բավարացի կատակերգու Մաքսի Շաֆրոթը փորձել է «Աստղերն ու շերտերը» խմբին բարձրացնել Նուուկի մշակութային կենտրոնի մոտ գտնվող դրոշակաձողի վրա, նախքան զայրացած անցորդների հետ բախվելը։
Հարցաքննության ժամանակ նա պնդել է, որ ԱՄՆ պաշտոնյա է, նախքան տեղացիների դժգոհ հայացքներին հեռանալը, ըստ AFP լրատվական գործակալության լրագրողի, որը գտնվում էր դեպքի վայրում։
Տեղական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ նրան ոստիկանություն են դիմել և տուգանել։
Մայրաքաղաքը ներառող Կոմմունեկարֆիկ Սերմերսուք շրջանի քաղաքապետ Ավարագ Օլսենը վրդովված է եղել։
«Մեր մայրաքաղաքի մշակութային կենտրոնում դրոշ բարձրացնելը՝ ռազմական գերտերության դրոշը, որը շաբաթներ շարունակ ակնարկել է մեր երկրի դեմ ռազմական ուժի կիրառման մասին, կատակ չէ», – ասել է նա հայտարարության մեջ։
«Դա զվարճալի չէ։ Դա անչափ վնասակար է»։
Օլսենն ասել է, որ գրենլանդացիները, մասնավորապես երեխաները, անհանգստացած և վախեցած են ստեղծված իրավիճակից։
«Երբ դուք ուժեղացնում եք այդ վախերը բովանդակության, սեղմումների կամ ծիծաղի համար, դուք համարձակ կամ ստեղծագործ չեք», – ասել է նա։
«Դուք ավելացնում եք արդեն իսկ խոցելի բնակչության տառապանքը… Այսպիսով, կանգ առեք, նախքան նկարահանելը։ Մտածեք, նախքան ինչ-որ «զվարճալի» բան բեմադրելը։ Մտածեք, թե արդյոք ձեր հաջորդ հարցը կամ հնարքը կտեղեկացնի աշխարհին, թե՞ պարզապես կստիպի երեխային լաց լինել, կամ ընտանիքը կզգա իրեն ավելի քիչ անվտանգ իր երկրում»։
Շաֆրոտը Գերմանիայում հայտնի է «Extra Drei» երգիծական ծրագրում իր մասնակցությամբ, որը հեռարձակվում է տարածաշրջանային NDR հեռուստաալիքով և գրավում է ավելի քան մեկ միլիոն հեռուստադիտողի։
Գերմանական Der Spiegel-ին և Ritzau գործակալությանը տված հայտարարության մեջ հեռուստաալիքը հայտնել է իր «ափսոսանքը» միջադեպից հետո։
Գրենլանդիայի կառավարությունը աշխատում է մեղմել բնակչության մոտ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Արկտիկայի տարածքը զավթելու բազմիցս հնչեցրած սպառնալիքների հետևանքով առաջացած սթրեսն ու անհանգստությունը։
Թրամփի երկարատև տարածքային նկրտումները Գրենլանդիայի՝ Դանիայի ինքնավար տարածքի նկատմամբ, առաջացրել են ՆԱՏՕ-ի պատմության մեջ ամենալուրջ ճգնաժամը 1949 թվականին դրա ստեղծումից ի վեր։
ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Գրենլանդիայի տիրապետումը կարևոր է ԱՄՆ ազգային անվտանգության համար և պնդել՝ առանց ապացույցներ ներկայացնելու, որ եթե ԱՄՆ-ն չգրավի տարածքի վերահսկողությունը, ապա դա կանեն Ռուսաստանը կամ Չինաստանը։
Այդ ժամանակվանից ի վեր նա հրաժարվել է Գրենլանդիան ձեռք բերելու համար ուժ կիրառելու սպառնալիքից և բանակցություններ է սկսել Կոպենհագենի և Նուուկի հետ։
