Դանիայի վարչապետը զայրացած է Գրենլանդիայի նկատմամբ Թրամփի «անհրաժեշտությունից»՝ Վենեսուելայի վրա ԱՄՆ-ի հարվածներից հետո

Մետտե Ֆրեդերիկսենը հայտարարել է, որ «կտրուկ կոչ կանի Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել պատմականորեն մտերիմ դաշնակցի դեմ ուղղված սպառնալիքները»։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը կիրակի օրը վրդովմունք հայտնեց Միացյալ Նահանգների կողմից վերջերս հնչած հայտարարությունների վերաբերյալ, որոնք ուղղված էին Գրենլանդիայի ամերիկյան անեքսիայի դեմ, այդ թվում՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից։
«Բացարձակապես անիմաստ է խոսել Միացյալ Նահանգների կողմից Գրենլանդիան գրավելու անհրաժեշտության մասին», – գրել է Ֆրեդերիկսենը հայտարարության մեջ։ «Միացյալ Նահանգները իրավունք չունի անեքսիայի ենթարկել Դանիայի թագավորության երեք երկրներից մեկը»։
Ամերիկյան «The Atlantic» հրատարակությունը հունվարի 4-ին հրապարակել էր Թրամփի հետ հարցազրույց, որում ամերիկացի առաջնորդն ասել էր. «Մեզ Գրենլանդիան անհրաժեշտ է, անկասկած։ Մեզ այն անհրաժեշտ է պաշտպանության համար» և դանիական ինքնավար տարածքը նկարագրել էր որպես «շրջապատված ռուսական և չինական նավերով»։
Նշելով, որ Դանիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է և «հետևաբար, այն ծածկված է դաշինքի անվտանգության երաշխիքով», Ֆրեդերիկսենն ասել է. «Հետևաբար, ես կկոչեի Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել պատմականորեն մտերիմ դաշնակցի և մեկ այլ երկրի և մեկ այլ ժողովրդի դեմ սպառնալիքները, որոնք շատ հստակ հայտարարել են, որ չեն վաճառվում»։
Թրամփը բազմիցս սպառնացել է անեքսիայի ենթարկել հանքանյութերով հարուստ տարածքը՝ զայրացնելով դանիացիներին, և շաբաթ օրը նրա վարչակազմը մի շարք օդային հարվածներ է հասցրել Վենեսուելային, նախքան նրա նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին և նրա կնոջը՝ Սիլիա Ֆլորեսին գերի վերցնելը: Ժամեր անց Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն «կղեկավարի» Վենեսուելան մինչև ղեկավարության անցումը։
Շաբաթ օրը ուշ երեկոյան ԱՄՆ վարչակազմի նախկին պաշտոնյա և Թրամփի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլլերի կինը՝ Քեյթի Միլլերը, X-ում տեղադրել է մի լուսանկար, որտեղ պատկերված է Գրենլանդիայի քարտեզը՝ աստղերի և շերտերի գույներով՝ մեկ բառից բաղկացած մակագրությամբ. «ՇՈՒՏՈՎ»։
Միլլերի սադրանքին նույնքան արագ արձագանք է եղել։
«Մենք ակնկալում ենք Դանիայի Թագավորության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար հարգանք», – ասել է ԱՄՆ-ում Կոպենհագենի դեսպան Ջեսպեր Մյոլլեր Սյորենսենը X-ում գրառման մեջ, որը ներառում էր Միլլերի գրառումը, որը նա անվանել է երկու երկրների միջև երկարատև պաշտպանական կապերի «բարեկամական հիշեցում»։
Անցյալ ամիս Թրամփը նշանակեց Գրենլանդիայում հատուկ դեսպանորդ, ինչը Եվրոպայում նոր դիվանագիտական խառնաշփոթ առաջացրեց։
ԱՄՆ-ն «պետք է ունենա Գրենլանդիան ազգային անվտանգության համար», – ասաց Թրամփը մամուլի ասուլիսում՝ հայտարարելով Լուիզիանայի նահանգապետ Ջեֆ Լենդրիին Գրենլանդիայում իր դեսպան նշանակելու մասին։
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը անցյալ մարտին չբացառեց ռազմական գործողությունների կիրառումը՝ Գրենլանդիան ամերիկյան վերահսկողության տակ վերցնելու համար, բայց ասաց, որ դա անհրաժեշտ չի լինի, եթե գրենլանդացիները որոշեն անջատվել Դանիայից և «գործարք կնքել» Վաշինգտոնի հետ։
Բաց մի թողեք
Ինչպես կողմնորոշվել Կիպրոսի ԵՄ նախագահության քաղաքականության օրակարգում
Թրամփը պնդում է, որ Ուկրաինան չի թիրախավորել Վլադիմիր Պուտինի Նովգորոդի նստավայրը, ինչպես պնդում է Կրեմլը
ԵՄ-ն ու ԱՄՆ Դեմոկրատները զայրացած են Վենեսուելայի վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի ծրագրերից