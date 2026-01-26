ԵՄ-ն հետաքննություն է սկսել Grok AI չաթբոտի նկատմամբ

Եվրոպական հանձնաժողովը հետաքննություն է սկսել ամերիկյան X տեխնոլոգիական ընկերության նկատմամբ՝ իր Grok ԱԻ չաթբոտի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ այն ստեղծել է կանանց և երեխաների սեռականացված պատկերներ։
«Կանանց և երեխաների ոչ համաձայնեցված սեռական դիփֆեյքերը բռնի, անընդունելի նվաստացման ձև են», – երկուշաբթի օրը հայտարարել է ԵՄ հանձնաժողովի փոխնախագահ Հեննա Վիրկկունենը։
Հետաքննությունը նպատակ ունի պարզել, թե արդյոք X-ը կատարել է Եվրոպական Միության օրենսդրությամբ սահմանված պարտավորությունները, այդ թվում՝ «համակարգային ռիսկերը ջանասիրաբար գնահատելու և մեղմելու» պարտականությունը, գրել է հանձնաժողովը, որը հանդես է գալիս որպես ԵՄ թվային վերահսկող մարմին։
«Սա ներառում է ԵՄ-ում անօրինական բովանդակության տարածման հետ կապված ռիսկերը, ինչպիսիք են մանիպուլացված սեռական բացահայտ պատկերները, այդ թվում՝ բովանդակությունը, որը կարող է համարվել երեխաների սեռական բռնության նյութ», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Իլոն Մասկի X հարթակը վերջին շաբաթներին խիստ քննադատության է ենթարկվել, այն բանից հետո, երբ Grok-ը թույլ է տվել օգտատերերին թվային եղանակով փոխարինել կանացի հագուստը բիկինիով ու որոշ դեպքերում ստեղծել անչափահասների սեռականացված պատկերներ։
Բաց մի թողեք
Ով է ԱՄՆ նախագահ Թրամփի՝ Եվրոպայի հարցերով «գլխավոր խորհրդականը»
Ալիևի հայտարարությունը, որ տարանցիկ ճանապարհը կանցնի Հայաստանի միջով, ոչնչացնում է այն ամենը …
Մինեապոլիսում իրավապահի կողմից 37-ամյա տղամարդու սպանությունը բողոքի ալիք է բռնկել ԱՄՆ-ում